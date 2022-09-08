Путин отчаянно пытается убедить мир в неэффективности санкций, однако они работают, - Госдеп США
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Санкции против России работают, несмотря на попытки российского диктатора Путина убедить мир в обратном.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC, об этом заявил представитель Госдепа США.
"Санкции и экспортный контроль работают, и президент Путин отчаянно пытается убедить мир в обратном", – сказал он.
"Несмотря на комментарии президента Путина на Восточном экономическом форуме, Россия платит высокую цену за его полномасштабную войну против Украины, которая продолжает приводить к возрастающим издержкам. ... Экономика России уязвима к отрезанию от мировой экономики и, безусловно, пострадает от продолжительного спада экономической активности", – подчеркнул представитель Госдепартамента США.
Он заявил, что желание Путина завоевать другую страну привело к "гибели десятков тысяч российских солдат, заставило 14 миллионов украинских граждан бежать со своих территорий, а также превратило исторические города в руины".
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Хто з них бреше ?
читайте подробнее на https://www.dialog.ua/russia/258370_1662636232
Они ведь идут Западу во вред,а им только на пользу.
В рішенні йдеться про те, що через розв'язану Росією війну гинуть "молоді працездатні" громадяни, страждає економіка країни, НАТО розширюється на схід, а Україна отримує ще більше озброєння, попри те, що Путін назвав однією з цілей війни нібито "демілітаризацію".
"Вважаємо, що рішення президента Путіна про початок "СВО" (повномасштабного вторгнення, війни проти України, - ред.) завдає шкоди безпеці Росії та її громадян. У зв'язку з цим просимо вас як депутата Державної думи виступити з пропозицією про висунення звинувачення в держзраді проти президента Росії для усунення його від посади" - зазначається в листі. https://www.rbc.ua/ukr/news/rossii-deputaty-prizvali-gosdumu-obvinit-1662636602.html
Вопросы:
-Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?
-А как же "удары по центрам принятия решений"?
-Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?
-Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?
Лапти действительно смогли обмануть всех. ***** создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.
Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.
Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?
Лузеры. Эпичные лузеры.
Сейчас все кардинально изменилось.... С уходом большинства мировых брендов и фирм, МОСКВА из одной из мировых столиц гламура, бизнесса и денег.....превратилась в очередную безпантовую дыру...типо многомиллионного человейника Дели, Киншасы или Мехико......
Поэтому санкции ещё как действуют...особенно против МОСКВЫ И ПИТЕРА..