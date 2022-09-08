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Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России Война
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Путин отчаянно пытается убедить мир в неэффективности санкций, однако они работают, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Санкции против России работают, несмотря на попытки российского диктатора Путина убедить мир в обратном.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC, об этом заявил представитель Госдепа США.

"Санкции и экспортный контроль работают, и президент Путин отчаянно пытается убедить мир в обратном", – сказал он.

"Несмотря на комментарии президента Путина на Восточном экономическом форуме, Россия платит высокую цену за его полномасштабную войну против Украины, которая продолжает приводить к возрастающим издержкам. ... Экономика России уязвима к отрезанию от мировой экономики и, безусловно, пострадает от продолжительного спада экономической активности", – подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Он заявил, что желание Путина завоевать другую страну привело к "гибели десятков тысяч российских солдат, заставило 14 миллионов украинских граждан бежать со своих территорий, а также превратило исторические города в руины".

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Топ комментарии
+6
то-то ***** цзепиню стрелку пытается забить, юани нужны. Но...
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08.09.2022 14:31
+6
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08.09.2022 14:36
+5
А из них делают технику и вооружение для Украины и ВСУ с их помощью утилизирует кацапов и россиян.
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08.09.2022 14:39
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то-то ***** цзепиню стрелку пытается забить, юани нужны. Но...
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08.09.2022 14:31 Ответить
минулу разу, з 2014 року, так працювали - так працювали, що куйло назбирало резервів на трильйони долларів і вчудив війну
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08.09.2022 14:34 Ответить
То чому ж не перейти від слів до діла? Навіщо США імпортують кацапський алюміній і титан?
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08.09.2022 14:36 Ответить
А из них делают технику и вооружение для Украины и ВСУ с их помощью утилизирует кацапов и россиян.
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08.09.2022 14:39 Ответить
Они его используют что бы Украина( всякие Ахметовы) вместо них не импортировали.
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08.09.2022 14:41 Ответить
Типо

Не можешь побороть - так возглавь
Тоже вариант
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08.09.2022 15:52 Ответить
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08.09.2022 14:36 Ответить
Не понимаю, если санкции не эффективны, то почему кацапы постоянно о них талдычат? Ну не эффективны они и точка. Пусть себе гейропейцы и пиндосы локти кусают и сами страдают от своих санкций.
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08.09.2022 14:38 Ответить
Ботоксний ублюдок намагається переконати світ у неефективності санкцій , тоді як Песьков кричить зворотнє !

Хто з них бреше ?
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08.09.2022 14:39 Ответить
Оба)))
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08.09.2022 16:06 Ответить
Совет муниципального образования Смольнинское в Петербурге призвал Госдуму РФ выдвинуть Путину обвинение в госизмене и призвал Путина сместить.
читайте подробнее на https://www.dialog.ua/russia/258370_1662636232
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08.09.2022 14:44 Ответить
Так тогда им радоваться Санкциям надо,благодарить за них.
Они ведь идут Западу во вред,а им только на пользу.
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08.09.2022 14:47 Ответить
Муніципальні депутати з Петербурга закликали Державну думу звинуватити голову Кремля Володимира Путіна в державній зраді через розв'язану проти України війну. Рада муніципальної освіти "Смольнінське" в Петербурзі закликала депутатів Державної думи висунути звинувачення в державній зраді проти Путіна, аби усунути його від посади президента країни.
В рішенні йдеться про те, що через розв'язану Росією війну гинуть "молоді працездатні" громадяни, страждає економіка країни, НАТО розширюється на схід, а Україна отримує ще більше озброєння, попри те, що Путін назвав однією з цілей війни нібито "демілітаризацію".

"Вважаємо, що рішення президента Путіна про початок "СВО" (повномасштабного вторгнення, війни проти України, - ред.) завдає шкоди безпеці Росії та її громадян. У зв'язку з цим просимо вас як депутата Державної думи виступити з пропозицією про висунення звинувачення в держзраді проти президента Росії для усунення його від посади" - зазначається в листі. https://www.rbc.ua/ukr/news/rossii-deputaty-prizvali-gosdumu-obvinit-1662636602.html
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08.09.2022 14:57 Ответить
Хороша бєз санкцій московія будє тоді коли вона будє стєрта з мапи Землі разом тупоголовими ублюдками.
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08.09.2022 15:05 Ответить
В добру путь!
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08.09.2022 15:24 Ответить
Факт что ***** судрожно дрыгается, означает что санкции работает. Наваляйте ещё, они полезны.
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08.09.2022 15:36 Ответить
Олег Шарп: касап Небензя иницирует заседание СБ ООН 8 сентября с претензиями и воплями по поставкам западного оружия Украине
Вопросы:
-Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?
-А как же "удары по центрам принятия решений"?
-Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?
-Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?

Лапти действительно смогли обмануть всех. ***** создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.
Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.

Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?
Лузеры. Эпичные лузеры.
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08.09.2022 16:21 Ответить
"САНКЦИИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ" удавалось удачно скрывать за витриной "БОГАТОЙ МОСКВЫ"....Никто из иностранцев никогда не покидал пределы Москвы и Питера, поэтому состояние экономики России они оценивали по состоянию Москвы и Питера....

Сейчас все кардинально изменилось.... С уходом большинства мировых брендов и фирм, МОСКВА из одной из мировых столиц гламура, бизнесса и денег.....превратилась в очередную безпантовую дыру...типо многомиллионного человейника Дели, Киншасы или Мехико......
Поэтому санкции ещё как действуют...особенно против МОСКВЫ И ПИТЕРА..
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08.09.2022 16:24 Ответить
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08.09.2022 17:59 Ответить
 
 