Норвегия передаст Украине 160 ракет Hellfire и приборы ночного видения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Норвегия передаст Украине ракеты Hellfire. Помощь включает около 160 ракет, пусковые площадки и блоки наведения. Также Украина получит приборы ночного видения со складов норвежских ВС.
Об этом сообщается на сайте норвежского правительства, передает Цензор.НЕТ.
О помощи объявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам во время сегодняшней встречи с министрами обороны примерно 40 стран в Германии.
"Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с российскими оккупационными силами. Ракетой легко управлять, ее можно использовать как против наземных, так и морских целей", - сказал министр обороны Берн Арильд Грамм.
Вооруженные силы Норвегии проверили состояние ракет перед их отправкой. Их уже вывезли из Норвегии. Норвежские инструкторы провели обучение украинских операторов использованию Hellfire.
Срок эксплуатации системы Hellfire близится к концу, планировалось поэтапно снять ее с вооруженных сил Норвегии.
Также Норвегия передала Украине оборудование ночного видения. Это включает как очки ночного видения, так и бинокли. Это оборудование было заменено новым оборудованием в вооруженных силах Норвегии.
"Пока мы и наши союзники передавали военные системы и технику по собственным запасам. В будущем нам нужно будет тесно сотрудничать с ОПК, чтобы обеспечить необходимые поставки военной техники в Украину. Это также обеспечит получение Украиной более современного и эффективного оборудования", - заявил Бьорн Арильд. Грам.
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Українці обїєднають ці процеси!
Вопросы:
-Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?
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-Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?
-Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?
Лапти действительно смогли обмануть всех. ***** создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.
Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.
Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?
Лузеры. Эпичные лузеры.