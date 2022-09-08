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Норвегия передаст Украине 160 ракет Hellfire и приборы ночного видения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

норвегія

Норвегия передаст Украине ракеты Hellfire. Помощь включает около 160 ракет, пусковые площадки и блоки наведения. Также Украина получит приборы ночного видения со складов норвежских ВС.

Об этом сообщается на сайте норвежского правительства, передает Цензор.НЕТ.

О помощи объявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам во время сегодняшней встречи с министрами обороны примерно 40 стран в Германии.

"Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с российскими оккупационными силами. Ракетой легко управлять, ее можно использовать как против наземных, так и морских целей", - сказал министр обороны Берн Арильд Грамм.

Вооруженные силы Норвегии проверили состояние ракет перед их отправкой. Их уже вывезли из Норвегии. Норвежские инструкторы провели обучение украинских операторов использованию Hellfire.

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Срок эксплуатации системы Hellfire близится к концу, планировалось поэтапно снять ее с вооруженных сил Норвегии.

Также Норвегия передала Украине оборудование ночного видения. Это включает как очки ночного видения, так и бинокли. Это оборудование было заменено новым оборудованием в вооруженных силах Норвегии.

"Пока мы и наши союзники передавали военные системы и технику по собственным запасам. В будущем нам нужно будет тесно сотрудничать с ОПК, чтобы обеспечить необходимые поставки военной техники в Украину. Это также обеспечит получение Украиной более современного и эффективного оборудования", - заявил Бьорн Арильд. Грам.
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Топ комментарии
+33
Йой, най буде.
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08.09.2022 15:15
+24
Норвегія передасть Україні ХХХ протитанкових ракет Hellfire, пускові установки та блоки наведення.
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08.09.2022 15:17
+18
Хорошая вещь это "Адское пламя". Русня с корочкой от их работы получается. С хрустящей корочкой.
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08.09.2022 15:16
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Йой, най буде.
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08.09.2022 15:15 Ответить
Тільки передавайте безпосередньо військовим, бо ярмак виведе їх з ладу або продасть, зелене буде стояти на "стрьомі"
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08.09.2022 16:00 Ответить
Хорошая вещь это "Адское пламя". Русня с корочкой от их работы получается. С хрустящей корочкой.
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08.09.2022 15:16 Ответить
Норвегія передасть Україні ХХХ протитанкових ракет Hellfire, пускові установки та блоки наведення.
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08.09.2022 15:17 Ответить
Всё это хорошо, но я за то, чтобы это стало "новостью" сначала для врага, а потом уже для нас.
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08.09.2022 15:17 Ответить
хай бояться
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08.09.2022 16:02 Ответить
Цей "мусор" допоможе утилізувати смердючих кацапів.
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08.09.2022 15:21 Ответить
этот "мусор" русню жарит с корочкой
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08.09.2022 15:23 Ответить
И не поспоришь.., но это лучше чем ничего.
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08.09.2022 15:27 Ответить
У кацапів навіть такого немає. В них ракети за лазерним наведенням працюють. У AGM-114 Hellfire робота за принципом "вистрілив-забув". Облаштують Мі-24 і будуть палити русняву техніку і вдень, і вночі.
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08.09.2022 15:51 Ответить
Всього навсього 160. Ну краще ніж нічого і на тому спасибі. Але це майже нічого.
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08.09.2022 15:30 Ответить
а де гарантія що заявлена цифра така, а насправді з нуликом
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08.09.2022 15:59 Ответить
***** крутить носом с дивана - это полторы сотни гарантированно уничтоженной кацапской брони + некоторое количество платформ с ПУ, на которые в дальнейшем пойдет незаметный\негласный непрерывный поток AGM-114 от всех пользователей этих ракет.
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08.09.2022 16:00 Ответить
ми їх утилізуємо. точно.
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08.09.2022 15:34 Ответить
Чудово - Норвежцям треба утілізувати ракети, а нам - орків!

Українці обїєднають ці процеси!
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08.09.2022 15:35 Ответить
чудовий спосіб зняти з озброєння! німці, беріть приклад!
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08.09.2022 16:01 Ответить
Олег Шарп: касап Небензя иницирует заседание СБ ООН 8 сентября с претензиями и воплями по поставкам западного оружия Украине
Вопросы:
-Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?
-А как же "удары по центрам принятия решений"?
-Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?
-Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?

Лапти действительно смогли обмануть всех. ***** создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.
Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.

Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?
Лузеры. Эпичные лузеры.
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08.09.2022 16:04 Ответить
Гарний коментар, подякував. Але сама iдея у кацапстану якась йо.пнута. Тiльки в их дурних головах може виникнути така мисля...ппц, патсталом
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08.09.2022 16:46 Ответить
Взагалі то утилізація *********** коштує чималих грошей. Треба з норвежців гроші брати за утилізацію ракет
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08.09.2022 17:03 Ответить
Что-то подсказывает, что 160 систем не могли защищать аж всю Норвегию.
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08.09.2022 21:16 Ответить
 
 