Сотрудник УСО НАБУ Иван Гвоздев погиб в бою против российских оккупантов в Николаевской области

В бою против российских оккупантов в Николаевской области погиб сотрудник УСО НАБУ Иван Гвоздев.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевлянин, который большую часть жизни отдал службе в органах СБУ, а с 2017 года работал в Управлении специальных операций Национального бюро, был неоднократно отмечен за профессиональные достижения и имел звание майора. А когда российские бомбы и ракеты начали падать на мирные украинские города и села, Иван не колеблясь встал на защиту родной земли", - говорится в сообщении.

У Ивана осталась любимая жена и родители.

"Коллектив Национального бюро выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего", - подытожили в Бюро.

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