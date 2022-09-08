Пентагон обнародовал список оружия, которое войдет в новый пакет помощи Украине в сфере безопасности. СПИСОК

Пентагон обнародовал список вооружений, оборудования и техники, которые получит Украина в рамках нового пакета оборонной помощи на $675 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны США.

Итак, Украина получит:

- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;

- четыре 105-мм гаубицы и 36 тысяч 105-мм артснарядов;

- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

- 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

- 1,5 миллиона патронов к стрелковому оружию; более 5000 противотанковых систем;

- тысячу 155-мм снарядов для систем противотанковых мин с дистанционным управлением (RAAM);

- дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;

- 50 бронированных медицинских автомобилей;

- приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

Также отмечается, что Государственный департамент сообщил Конгрессу о намерении выделить $2 миллиарда на долгосрочные инвестиции в иностранное военное финансирование. В то же время, уточняется, что из этой суммы $1 миллиард пойдет на усиление безопасности Украины, еще $1 миллиард – для 18 стран-соседей Украины в регионе.

"Чтобы удовлетворить новые потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые средства", - подчеркнули в Пентагоне.

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