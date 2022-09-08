Пентагон обнародовал список оружия, которое войдет в новый пакет помощи Украине в сфере безопасности. СПИСОК
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пентагон обнародовал список вооружений, оборудования и техники, которые получит Украина в рамках нового пакета оборонной помощи на $675 млн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны США.
Итак, Украина получит:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;
- четыре 105-мм гаубицы и 36 тысяч 105-мм артснарядов;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
- 1,5 миллиона патронов к стрелковому оружию; более 5000 противотанковых систем;
- тысячу 155-мм снарядов для систем противотанковых мин с дистанционным управлением (RAAM);
- дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;
- 50 бронированных медицинских автомобилей;
- приборы ночного видения и другое полевое оборудование.
Также отмечается, что Государственный департамент сообщил Конгрессу о намерении выделить $2 миллиарда на долгосрочные инвестиции в иностранное военное финансирование. В то же время, уточняется, что из этой суммы $1 миллиард пойдет на усиление безопасности Украины, еще $1 миллиард – для 18 стран-соседей Украины в регионе.
"Чтобы удовлетворить новые потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые средства", - подчеркнули в Пентагоне.
Пожалуйста, подождите...
вот як треба красиво звільняти міста, а не так як "руZZкій мір "освабадил" Марік, Сєвєродонецьк, Попапасну, якої вже просто не існує, і т.д......
На тебе, усрись, ватник, в экстазе. Наверное новичок в рашиссткой пропаганде?
тисячу 155-мм снарядів для систем протитанкових мін з дистанційним керуванням (RAAM) Джерело: https://censor.net/ua/n3365945
США 6,99 млрд доларів
Канада 1,52 млрд
Німеччина 1,37 млрд
Японія 581 млн (!!!) - про них взагалі нічого не чутно, а вони на четвертому місці
Велика Британія 577 млн
Франція 322 млн
Наша економіка майже зупинилась, тому фінансова підтримка не менш важлива за військову.
Крім того, в першому місяці війни Німеччина передала декілька тисяч одиниць стрілецької зброї, зокрема кулемети MG-3 і набої до них + протитанкові гранатомети Panzerfaust.
Треба бути вдячним за все, що нам надають.
Техніку з консервації не постачають, бо вона в "неналежному технічному стані", звичайно технічний стан вони визначають згідно їхніх стандартів, хоча той стан може бути кращим, ніж у наших БТР 70 чи Т 64 з консервації.
З іншого боку, німецький уряд досить швидко скоротив закупівлю російської нафти і планує відмовитись від російських вуглеводнів. Враховуючи те, що кацапи "прикормили" німців, я цього не очікував.
Я не "відмазую" німців. Просто вони такі є. Така в них повільна і дуже забюрократизована "машина". Це не хтось мені розповідав, а я знаю їх, бо пропрацював на німецькій фірмі більше 20 років.
Німеччина ігнорує прохання України щодо розширення постачання озброєння - Die Welt
У квітні Україна отримала пропозиції від Rheinmetall щодо купівлі 100 бойових машин піхоти Marder та 88 основних бойових танків Leopard 1, включно з навчанням та ************, на суму 268 млн євро. Виробник обіцяв зробити все швидко. Відповідну заявку на експорт було подано негайно, але канцлер не реагує на неї останні п'ять місяців.
"дружнє захоплення танків" знають тільки руZZкіє казакі
Стало известно о том, что личный состав казачьей бригады «Дон», выполняя поставленные боевые задачи на Николаевском направлении, смог захватить два танка Т-62М сил киевского режима.
Solenka.info
танків Т-62М на озброєнні в ЗСУ НЕМАЄ !!!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/
В ньому не вистачає далекобійної арти та Хаймарсів.
Дуже сподіваюсь на ті, що б'ють на 300 км. А до них - ще б дозвіл бити по території агресора.
"ми знали що буде багато полоненних кацапів,
але не думали що їх буде так дох@я"
схоже що кацапня таки посипалась
Та і нашому бидлу перемогу зразу не потрібно дарувати. Мають помучитися, навчитись як свободу любити.
Багато таких, які повтікали з харківщини на Західну, бо не хочуть воювати, і пересижують чекаючи що путєн прідєт парядок навєдєт. Таких з лексусами і мерседесами з харківськими номерами повно у Львові, Чернівцях і інших місцях. То сволота, яка ще більше нас ненавидить за те, що ми не здались путіну. Їм не комфортно.
Їдь, гівно, живи в Європу, не псуй повітря своєю присутністю.
То тебе треба в Харків чи Миколаїв, щоб ти ***** хоч щось зрозумів, про ціну свободи ****** з прикарпатського дивану.
Радий, що Вас більшість, ще раз дякую!
Все буде Україна!
Але 100 БМП або БТР було би краще.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3567232-radbez-oon-sogodni-obgovorit-postacanna-zahidnoi-zbroi-ukraini.html
Всралась вторая армия в мире,а мы ещё не начинали.