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Пентагон обнародовал список оружия, которое войдет в новый пакет помощи Украине в сфере безопасности. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,зброя

Пентагон обнародовал список вооружений, оборудования и техники, которые получит Украина в рамках нового пакета оборонной помощи на $675 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны США.

Итак, Украина получит:

- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;
- четыре 105-мм гаубицы и 36 тысяч 105-мм артснарядов;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
- 1,5 миллиона патронов к стрелковому оружию; более 5000 противотанковых систем;
- тысячу 155-мм снарядов для систем противотанковых мин с дистанционным управлением (RAAM);
- дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;
- 50 бронированных медицинских автомобилей;
- приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

Также отмечается, что Государственный департамент сообщил Конгрессу о намерении выделить $2 миллиарда на долгосрочные инвестиции в иностранное военное финансирование. В то же время, уточняется, что из этой суммы $1 миллиард пойдет на усиление безопасности Украины, еще $1 миллиард – для 18 стран-соседей Украины в регионе.

"Чтобы удовлетворить новые потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые средства", - подчеркнули в Пентагоне.

Читайте также: Еще $675 млн помощи по безопасности от США получит Украина, - Остин
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Топ комментарии
+84
Балаклія
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08.09.2022 18:11
+39
Вірю в Бога та ЗСУ !

вот як треба красиво звільняти міста, а не так як "руZZкій мір "освабадил" Марік, Сєвєродонецьк, Попапасну, якої вже просто не існує, і т.д......
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08.09.2022 18:17
+21
Тільки єрмака не пускайте, шоб він свої лапи не засунув в пакет допомоги
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08.09.2022 18:16
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Балаклія
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08.09.2022 18:11 Ответить
Вірю в Бога та ЗСУ !

вот як треба красиво звільняти міста, а не так як "руZZкій мір "освабадил" Марік, Сєвєродонецьк, Попапасну, якої вже просто не існує, і т.д......
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08.09.2022 18:17 Ответить
шкода що не передали снарядів Excalibur,вирішили передати набагато дешевші снаряди.
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08.09.2022 18:22 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/09/8/7366583/


На тебе, усрись, ватник, в экстазе. Наверное новичок в рашиссткой пропаганде?
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08.09.2022 18:29 Ответить
******** чи читати не вмієш?
тисячу 155-мм снарядів для систем протитанкових мін з дистанційним керуванням (RAAM) Джерело: https://censor.net/ua/n3365945
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08.09.2022 18:31 Ответить
Не надо ныть, эксперд. Кстати, что у тебя с военкоматом?
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08.09.2022 18:35 Ответить
я на обліку а ти мабуть з окопу строчиш?
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08.09.2022 18:37 Ответить
забирай його
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08.09.2022 18:37 Ответить
Danke schön, тьфу, Thank you very much!!!
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08.09.2022 18:12 Ответить
Німеччина на там теж має бути. Треба дякувати на 50 мовах та діалектах.
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08.09.2022 18:16 Ответить
Дякувати за те, що дають, я від них й на те не сподівався, бюргери дуже еволюціонували.
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08.09.2022 18:30 Ответить
та я дякую,просто наших хлопців на фронті шкода чим більше зброї тим менше втрат.
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08.09.2022 18:32 Ответить
По надводних збройних ресурсів Німеччина на другому місці, а також по якості продукції і силі враження
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08.09.2022 19:10 Ответить
Надана фінансова допомога Україні станом на 31.08.2022:

США 6,99 млрд доларів
Канада 1,52 млрд
Німеччина 1,37 млрд
Японія 581 млн (!!!) - про них взагалі нічого не чутно, а вони на четвертому місці
Велика Британія 577 млн
Франція 322 млн

Наша економіка майже зупинилась, тому фінансова підтримка не менш важлива за військову.

Крім того, в першому місяці війни Німеччина передала декілька тисяч одиниць стрілецької зброї, зокрема кулемети MG-3 і набої до них + протитанкові гранатомети Panzerfaust.

Треба бути вдячним за все, що нам надають.
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08.09.2022 22:23 Ответить
Я щиро вдячний народу Німеччини але не їі керівникам ви пробували порівнювати фінансові можливості Німеччини і Канади?таж Естонія та Норвегія дали нам в десятки разів більше від своїх можливостей ніж Німеччина.при цьому у шольца та ламбрехт вистачає нахабності заявляти що вони досягли межі у постачанні зброї можливо їм загрожує Данія? Чи Австрія з Польщею планують напасти? Україна захищає спокій европейців.Ви знаете що Гепарди зняті з виробництва їх замінили Онцилли? шольц відмовився надати навіть бронеавтомобілі Дінго яких у бундесверу 500 штук старі броневики фукс яких 600 штук не кажучи вже про мардери та леопарди Шольц-прямий агент москви як і меркель,нафтодолларів у путлера вистачає.
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08.09.2022 22:50 Ответить
Про німецьке озброєння дещо знаю. Знаю, що гепард то ровесник радянської Шилки. Ще я знаю про німецьку бюрократію і їхній практицизм. Вони не дуже швидко "запрягають", бо дуже довго пропрацьовують всі можливі і неможливі "сценарії" розвитку подій.
Техніку з консервації не постачають, бо вона в "неналежному технічному стані", звичайно технічний стан вони визначають згідно їхніх стандартів, хоча той стан може бути кращим, ніж у наших БТР 70 чи Т 64 з консервації.
З іншого боку, німецький уряд досить швидко скоротив закупівлю російської нафти і планує відмовитись від російських вуглеводнів. Враховуючи те, що кацапи "прикормили" німців, я цього не очікував.
Я не "відмазую" німців. Просто вони такі є. Така в них повільна і дуже забюрократизована "машина". Це не хтось мені розповідав, а я знаю їх, бо пропрацював на німецькій фірмі більше 20 років.
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09.09.2022 00:03 Ответить
за це теж дякуємо особисто шульцу
Німеччина ігнорує прохання України щодо розширення постачання озброєння - Die Welt
У квітні Україна отримала пропозиції від Rheinmetall щодо купівлі 100 бойових машин піхоти Marder та 88 основних бойових танків Leopard 1, включно з навчанням та ************, на суму 268 млн євро. Виробник обіцяв зробити все швидко. Відповідну заявку на експорт було подано негайно, але канцлер не реагує на неї останні п'ять місяців.
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09.09.2022 16:18 Ответить
журавль на конопляное поле приземлился, клюет себе..., тут видит мусорской бобик едет! он такой на измене: Гав! Мяу! Тьфу блт! Курлы-курлы....
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08.09.2022 18:22 Ответить
Приєднуюсь щиро.
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08.09.2022 18:25 Ответить
всі знають що таке "дружній вогонь", але що таке...

"дружнє захоплення танків" знають тільки руZZкіє казакі

Стало известно о том, что личный состав казачьей бригады «Дон», выполняя поставленные боевые задачи на Николаевском направлении, смог захватить два танка Т-62М сил киевского режима.

Solenka.info

танків Т-62М на озброєнні в ЗСУ НЕМАЄ !!!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/
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08.09.2022 18:15 Ответить
Ну... це могло бути й ПЕРЕзахоплення.
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08.09.2022 18:46 Ответить
Могло. Але бритва Оккама каже що це просто пистьож
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08.09.2022 19:07 Ответить
Гарний список-дякуємо...
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08.09.2022 18:15 Ответить
Гарний список-дякуємо...
В ньому не вистачає далекобійної арти та Хаймарсів.
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08.09.2022 19:34 Ответить
.... додаткові ********** для ракетно-артилерійських систем HIMARS

Дуже сподіваюсь на ті, що б'ють на 300 км. А до них - ще б дозвіл бити по території агресора.
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08.09.2022 18:15 Ответить
А якщо без дозволу, то що?
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08.09.2022 18:18 Ответить
Підставимо західних партнерів, перш за все - США. Вони ж давали нам Химери під це зобов'язання - щоб цим озброєнням по їх території не бити (Криму це не стосується, Крим - це Україна).
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08.09.2022 18:32 Ответить
Вони швидше за все вже в нас є. Американці потихеньку через свою пресу "признаються".
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08.09.2022 22:26 Ответить
Тільки єрмака не пускайте, шоб він свої лапи не засунув в пакет допомоги
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08.09.2022 18:16 Ответить
Тут не запхає, руки закороткі. А от гуманітарка, то таки так. А ще ж на відбудову, так вони мало з розуму там не сходять, аж слиною захлинаються. А то вже проблема, бо через них може бути ціле ніхрена. Воювати то є і буде чим, ну а далі через ту зелену мерзоту задниця нам світить, ніхто в них бабло вкладати не буде.
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08.09.2022 18:21 Ответить
Гуманітарку спеціально падло розікрало, щоб не було зараз резерву в Балаклію привезти та інші звільнені міста.
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08.09.2022 18:47 Ответить
Українські війскові пишуть-
"ми знали що буде багато полоненних кацапів,
але не думали що їх буде так дох@я"
схоже що кацапня таки посипалась
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08.09.2022 18:19 Ответить
Боже храни Украину и Америку !
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08.09.2022 18:21 Ответить
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08.09.2022 18:25 Ответить
500-кілометрові зразу давати не можна. Кацапам потрібно обрубувати хвіст і інші частини по сантиметру. Так болючіше.
Та і нашому бидлу перемогу зразу не потрібно дарувати. Мають помучитися, навчитись як свободу любити.
Багато таких, які повтікали з харківщини на Західну, бо не хочуть воювати, і пересижують чекаючи що путєн прідєт парядок навєдєт. Таких з лексусами і мерседесами з харківськими номерами повно у Львові, Чернівцях і інших місцях. То сволота, яка ще більше нас ненавидить за те, що ми не здались путіну. Їм не комфортно.
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08.09.2022 18:26 Ответить
Ця бидлота не розуміє що в разі перемоги кацапії їхній бізнес та статки присвоїла б гебня та кадирка.
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08.09.2022 19:18 Ответить
Ти написав повну маячню, живеш в країні і поняття не маєш яка вона. Ще скотина маєш нахабність щось на Харків казати, який спочатку війни під щоденними обстрілами. Завдяки спротиву якого ти не втратив життя, житло, свободу, роботу, статки і маєш можливість ******* в коментарях. А багато хто з них втрати все.. Чи ти рахував скільки харків'ян чи херсонців на фронті?
Їдь, гівно, живи в Європу, не псуй повітря своєю присутністю.
То тебе треба в Харків чи Миколаїв, щоб ти ***** хоч щось зрозумів, про ціну свободи ****** з прикарпатського дивану.
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08.09.2022 20:36 Ответить
І доречі, дякую щирим Українцям, зі всіх підконтрольних територій, що допомагають всім хто втік від війни, дочекатися повернення додому.
Радий, що Вас більшість, ще раз дякую!
Все буде Україна!
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08.09.2022 22:49 Ответить
Що ти за скотина така? Харків й так кожного дня потерпає під ворожими ракетами. Та ще знаходяться такі ось підаріоти, яки самі за сотні кілометрів сидять та чули десь там ракету місяця 2-3 назад, і оцих підаріотів ще й на фронт своєї першосортної пики і близько не показують. Та ще й мають нахабність плювати окровавленому місту у спину.
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08.09.2022 22:32 Ответить
а на дороги вони шось виділили чи нє?
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08.09.2022 18:41 Ответить
Дороги "зелені" будуть своїми шмарклями стелити коли їх візьме за зад народ!
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08.09.2022 19:17 Ответить
27% візьмуть за зад 73%?
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08.09.2022 19:19 Ответить
не існує ніяких 73%. те тупорила маніпуляція зелені. за них проголосувала меншість населення країни. Гляньте скільки мало проголосувати, скільки прийшло і проголосувало. Тоді стане все зрозуміло і вилізе вся їхня підтримка.
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08.09.2022 19:53 Ответить
зеленський і дєрмак вже зачекалися
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08.09.2022 18:47 Ответить
100 хамві, авжеж добре.
Але 100 БМП або БТР було би краще.
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08.09.2022 18:51 Ответить
Не хвилюйтесь. Нам ніхто ні про що не розповідає, як би абсурдно це не виглядало в контексті цієї новини. А от те що в нас зараз зелені мародери при владі-це інше питання.🤷
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08.09.2022 18:55 Ответить
Це лише відмазка. Серйозні люди,якими всупереч всьому рахуються американці ніколи повністю не оприлюднять те,що вони роблять насправді.
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08.09.2022 18:52 Ответить
А ГАРПУНЫ КОЛЕСНЫЕ ЕЩЁ !)
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08.09.2022 19:14 Ответить
кажуть це рідкість. Зазвичай ПУ Гарпунів розміщено на кораблях. Данія мала дві батареї цих рідкісних комплексів. І обидві передала.
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08.09.2022 19:23 Ответить
Рада Безпеки ООН у четвер проведе на вимогу росії термінове засідання щодо постачання західної зброї Україні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3567232-radbez-oon-sogodni-obgovorit-postacanna-zahidnoi-zbroi-ukraini.html

Всралась вторая армия в мире,а мы ещё не начинали.
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08.09.2022 19:29 Ответить
СУПЕР. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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08.09.2022 19:49 Ответить
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08.09.2022 22:04 Ответить
 
 