Оккупант рассказывает, как воюет в Украине: "Домов вон сколько нах#й, зашел смародерничал и все", - перехват ГУР. АУДИО

Военный РФ рассказал жене о мародерстве на оккупированной территории Украины и ожидании снятия его роты с фронта из-за значительных потерь.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Должны поменять нас, конкретно нашу роту. Потому что нас осталось мало", - говорит оккупант. Его жена не понимает: "А где все остальные?" - "Нету, все". - "Кончились?" - "Да, 200-е и З00-е".

Захватчик не стесняется признаться в мародерстве продуктов: "А где бл#дь? Домов вон сколько нах#й, зашел смародерничал и все".

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