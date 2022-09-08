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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15366) война (46763) мародерство (434) разведка (4002) перехват (319)

Оккупант рассказывает, как воюет в Украине: "Домов вон сколько нах#й, зашел смародерничал и все", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Военный РФ рассказал жене о мародерстве на оккупированной территории Украины и ожидании снятия его роты с фронта из-за значительных потерь.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Должны поменять нас, конкретно нашу роту. Потому что нас осталось мало", - говорит оккупант. Его жена не понимает: "А где все остальные?" - "Нету, все". - "Кончились?" - "Да, 200-е и З00-е".

Захватчик не стесняется признаться в мародерстве продуктов: "А где бл#дь? Домов вон сколько нах#й, зашел смародерничал и все".

Смотрите также: "Изюм горит, все вокруг горит": Оккупант жалуется жене на точные удары ВСУ. АУДИО
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Топ комментарии
+26
У русских надо обязательно добавлять "*****".
Например: "Поел ***** и точка *****".
Языковые традиции, панимаешь...
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08.09.2022 18:45
+16
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08.09.2022 20:16
+15
Щоб тобі та аджика всю горлянку спекла.
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08.09.2022 18:44
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Российский общепит - "Поел и точка".

Российские бюро похоронных услуг - "Смародерничал и все"...
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08.09.2022 18:36 Ответить
У русских надо обязательно добавлять "*****".
Например: "Поел ***** и точка *****".
Языковые традиции, панимаешь...
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08.09.2022 18:45 Ответить
А как же *******? Это теперь наша традиция, кто с юга тот поймёт.
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08.09.2022 18:58 Ответить
"Фсё! Регламент!" (с)
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08.09.2022 19:00 Ответить
Нет. У нас когда по оркам прилетает, мы все в унисон с Николаевом и Херсоном говорим *******!!!
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08.09.2022 19:08 Ответить
Да это я так...
Божье благословение на вас!
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08.09.2022 19:12 Ответить
Поел дон ***** дон и дон точка дон ***** дон
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08.09.2022 19:00 Ответить
Еще в те далекие времена однажды американский турист, услышав разговор двух русских:
- Ну и дубарь, *****!
- Одень шапку *****, а то уши отморозишь. - до сих пор не может понять, как устроен организм русского.
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08.09.2022 19:51 Ответить
Шапку *****, а труси на голову
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08.09.2022 19:59 Ответить
51 000 вже затарилися…
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08.09.2022 18:38 Ответить
Щоб тобі та аджика всю горлянку спекла.
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08.09.2022 18:44 Ответить
за таке б'ють
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08.09.2022 18:45 Ответить
Это как зеля : " ... зашел на пост президента , смародерничал и все . "
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08.09.2022 18:47 Ответить
Только тот стиралку,а зеля уже второй миллиард $ в офшоры мародерит!
Не того зебилы мародером называли!
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08.09.2022 18:55 Ответить
если ли хоть какое то документальное подтверждение или какое то расследование что ты так смело это утверждаешь ? нету ? ну тогда ты тупой пиз.....добол
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08.09.2022 19:47 Ответить
Ты хочешь сказать, шо мародерство гуманитарки Дерьмаком и его орденоносцами - фейк? Не ты ли тут - тупой пиз.....добол ?
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08.09.2022 19:50 Ответить
фейк - пока не доказано противоположное у тебя есть доказательства что зеленский мародёре гуманитарку или ермак - я думаю что нет , тем более что это уже не их уровень , я сам не являюсь фанатом зеленског тем более его окружением но .....
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08.09.2022 19:54 Ответить
Да-да.Подобный уровень мародерства крышуется на самом верху. А кто диверсантам-мародерам орденки с мЯЯдальками раздал? Не говорящая дупа президента Дерьмака Боневтик?
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08.09.2022 20:06 Ответить
Та вы так и яценюка оправдать можете, и порошенка, и остальных неворующих 😁
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08.09.2022 22:00 Ответить
Поддерживаю. Вы единственный здесь, кто сказал здравую, хоть и простую истину. Без расследования и суда - это одна бабка сказала. В данном случае "агент Шевченко". Когда мы уже научимся руководствоваться решениями суда?
Но порохоботы это применяют только в отношении Порошенко: "Какие ваши доказательства, что он воровал"? Нет решения суда, значит чист.
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09.09.2022 06:27 Ответить
Документальное требуй у финразведок стран НАТО! Я основываюсь на СМИ США и ЕС.
Недвижимость на ~ 0.5 - 0.8 лярда € есть даже у Грозева.
А такой тупой пиз....добол как ты продолжает верить телевИзеру!
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08.09.2022 20:52 Ответить
А ти коли на Пороха срав ким був , докази тоді тобі не були потрібні ? То ти ****@бол теж !
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08.09.2022 22:41 Ответить
Ну как зе&к95 зашли в Украину,размародерили,а остатки русне отдали.
Вот и воюем на два фронта!
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08.09.2022 18:58 Ответить
Вперто продовжуєм з кацапами говорити на одній мові, то що виходить кацап воює з кацапом?
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08.09.2022 19:05 Ответить
А що робити,коли вони іншої не розуміють,окрім свого піджина?!!
Вонож різницю між паляницею і полуницею як і між пахвою і піхвою не взмоі зрозуміти!
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08.09.2022 20:57 Ответить
Я не про допит кацапів їхньою говіркою, тут все зрозуміло, я про те, що певні громадяни України вперто продовжують дзявкати кацапською.
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08.09.2022 21:37 Ответить
А я про те,що діагноз "расеянин" не залежить ані від говірки,а ні національності чи місця обітанія.
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08.09.2022 23:58 Ответить
спасатєлі ***@ні
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08.09.2022 19:09 Ответить
Аджички , значить... Смоли гарячої не бажаєте?! Гандони ,дон....Ї-р.
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08.09.2022 19:13 Ответить
ШМАРАДЁРЫ !!!
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08.09.2022 19:17 Ответить
Вигадала як швидко перемогти кацапів. Залишати в покинутому домі горілку з миш'яком.
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08.09.2022 19:21 Ответить
мишьяку треба багато на таких пацюків. не пройде. 50 - 150 мгр на рило як мінімум. краще 20-30 гр метилового спирту на пляшку. і запах наче той і жопа. тільки обережно
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08.09.2022 20:21 Ответить
От бачте. Одна голова добре,а дві краще 👍
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08.09.2022 22:43 Ответить
в старому анекдоті було про півтори голови )))
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08.09.2022 22:53 Ответить
НепоганаТетяна

@ian_tanya

·

18 год

В музеї історії медицини в Ризі є експонат, який наочно показує процедуру видалення гландів у дітей в СРСР. Середньовічні методи - без анестезиії, по живому, у прив'язаної до стільця дитини.
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08.09.2022 19:32 Ответить
Мені так як раз і видаляли в дитинстві без з неболючого.
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08.09.2022 19:45 Ответить
Новокаін кололи.
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08.09.2022 20:58 Ответить
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08.09.2022 20:16 Ответить
а чуть шо, я не знал, думал на учениях
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08.09.2022 20:18 Ответить
а ви кажете, ніякої мотивації...
самое то, що потребує руська душа
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09.09.2022 01:30 Ответить
 
 