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Оккупант рассказывает, как воюет в Украине: "Домов вон сколько нах#й, зашел смародерничал и все", - перехват ГУР. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военный РФ рассказал жене о мародерстве на оккупированной территории Украины и ожидании снятия его роты с фронта из-за значительных потерь.
Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.
"Должны поменять нас, конкретно нашу роту. Потому что нас осталось мало", - говорит оккупант. Его жена не понимает: "А где все остальные?" - "Нету, все". - "Кончились?" - "Да, 200-е и З00-е".
Захватчик не стесняется признаться в мародерстве продуктов: "А где бл#дь? Домов вон сколько нах#й, зашел смародерничал и все".
Топ комментарии
+26 Алекс Скела
показать весь комментарий08.09.2022 18:45
+16 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий08.09.2022 20:16
+15 Белла Богун
показать весь комментарий08.09.2022 18:44
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Российские бюро похоронных услуг - "Смародерничал и все"...
Например: "Поел ***** и точка *****".
Языковые традиции, панимаешь...
Божье благословение на вас!
- Ну и дубарь, *****!
- Одень шапку *****, а то уши отморозишь. - до сих пор не может понять, как устроен организм русского.
Не того зебилы мародером называли!
Но порохоботы это применяют только в отношении Порошенко: "Какие ваши доказательства, что он воровал"? Нет решения суда, значит чист.
Недвижимость на ~ 0.5 - 0.8 лярда € есть даже у Грозева.
А такой тупой пиз....добол как ты продолжает верить телевИзеру!
Вот и воюем на два фронта!
Вонож різницю між паляницею і полуницею як і між пахвою і піхвою не взмоі зрозуміти!
@ian_tanya
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18 год
В музеї історії медицини в Ризі є експонат, який наочно показує процедуру видалення гландів у дітей в СРСР. Середньовічні методи - без анестезиії, по живому, у прив'язаної до стільця дитини.
самое то, що потребує руська душа