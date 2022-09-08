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Украина срочно нуждается в большем количестве артиллерийских систем и боеприпасов, ПВО и береговой обороне, - Остин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

остін,ллойд

Украина срочно нуждается в большем количестве артиллерийских систем и боеприпасов, ПВО и береговой обороне, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас были хорошие переговоры сегодня о приоритетах в самозащите Украины. Прямо сейчас Украина срочно нуждается в большем количестве артиллерийских систем и боеприпасов. Она также нуждается в противовоздушной обороне, береговой обороне и других критических важных возможностях", - сказал Остин на пресс-конференции по результатам 5-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии в четверг.

Министр подчеркнул, что защитники Украины незамедлительно и эффективно использовали военную помощь, которую им направляли.

"Мы не прекратим нашу поддержку самообороны Украины ни сегодня, ни завтра. Страны, представленные сегодня здесь, показали свою решимость поддержать суверенное право Украины защищать себя, и они показали лидерство в стремлении интегрироваться, обучать и производить для удовлетворения потребностей безопасности Украины в долгосрочной перспективе", - сообщил Остин.

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Глава Пентагона отметил, что Контактная группа сейчас даже более объединена и полна решимости продолжать общую поддержку права Украины защищать себя. По его словам, с первой встречи США увеличили военную поддержку Украине примерно в четыре раза.

Остин проинформировал, что в следующие несколько недель в координации с НАТО США проведут специальную сессию контактной группы, на которой соберутся старшие национальные директора по вооружениям.  "Они обсудят, как наша военно-промышленная база может наилучшим образом вооружить в будущем Вооруженные силы Украины необходимыми возможностями" - пояснил министр.
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Топ комментарии
+36
Вдумався. Малувато...
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08.09.2022 19:03
+24
Олег Шарп: касап Небензя иницирует заседание СБ ООН 8 сентября с претензиями и воплями по поставкам западного оружия Украине Вопросы:
-Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?
-А как же "удары по центрам принятия решений"?
-Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?
-Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?

Лапти действительно смогли обмануть всех. ***** создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.
Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.

Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?
Лузеры. Эпичные лузеры.
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08.09.2022 18:59
+23
Їх 140 міліонів, так виходить що мало
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08.09.2022 19:05
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Олег Шарп: касап Небензя иницирует заседание СБ ООН 8 сентября с претензиями и воплями по поставкам западного оружия Украине Вопросы:
-Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?
-А как же "удары по центрам принятия решений"?
-Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?
-Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?

Лапти действительно смогли обмануть всех. ***** создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.
Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.

Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?
Лузеры. Эпичные лузеры.
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08.09.2022 18:59 Ответить
Ваши слова, да богу в уши...
ЯО и поехавшие головами у власти на болотах, к сожалению, ещё не перевелись, нагадить ещё могут, как минимум будут пытаться.
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09.09.2022 01:18 Ответить
Ну да, уничтожать русню. А шо не так?
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08.09.2022 19:01 Ответить
Вдумався. Малувато...
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08.09.2022 19:03 Ответить
Їх 140 міліонів, так виходить що мало
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08.09.2022 19:05 Ответить
то їх разом з китайцями стільки
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08.09.2022 19:16 Ответить
Якшо ставити кучками, то можна кацапів зо 20 одним снарядом... хоча всеодно мало...
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08.09.2022 19:17 Ответить
Їх уже в 2010-му було менше 90-та мільйонів Кацапи і в цьому брешуть! Ще тоді співробітниця аналітичного відділу Центрального ЗАГСу виклала в Інтернет точну цифру на той момент І спрогнозувала, що на протязі ОДНОГО ПОКОЛІННЯ у Росії населення зменшиться на 40-50 мільйонів Куди вона потім ділася(після виклику до ФСБ) - невідомо Потім американці перевірили ці дані, перерахувавши їх через виробництво зерна в Росії (брали дані відкритої російської статистики) Дані підтвердилися Після цього в Росії статистику здебільшого "засекретили"
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08.09.2022 19:20 Ответить
Группа депутатов из Санкт-Петербурга официально призвала Государственную думу России отстранить с должности президента РФ Владимира Путина. По мнению политиков, он совершил госизмену, когда начал «специальную военную операцию» против Украины.
Соответствующее обращение было принято на голосовании петербургского Совета муниципального образования (МО) «Смольнинское». Об этом 8 сентября сообщил в Twitter депутат МО Никита Юферев.
«Считаем, что решение президента Путина о начале СВО наносит вред безопасности России и ее граждан», - написано в обращении к депутатам Государственной думы.
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08.09.2022 19:44 Ответить
Сядут все.
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09.09.2022 01:14 Ответить
там перевернуте світосприйняття..починаючи від ..хлопков і воєнной спєцапєрації..їм в голови втовкли о вялічії і асвабаждєнії..та інші бздури..
Чорне то біле..біле то чорне.Їм кажуть ваша країна війною пішла на Україну а вони твердять що їм завидують і бояться
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08.09.2022 19:10 Ответить
скільки цивільних (я вже не кажу за військових) загинуло в Україні, вони не задумуються.
Значить, дійсно ще мало на них пустили снарядів. Значить, дійсно, потрібно більше, щоб задумались.
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08.09.2022 19:13 Ответить
для нас, навіть одна людина, це вже забагато..ми не лізли до орків, Кубань не повертали в рідну гавань
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08.09.2022 19:23 Ответить
Ну я вобщем-то согласен с казламордым, цифра могла бы быть и больше, раза в два.
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09.09.2022 01:20 Ответить
ВВС в 18:34 повідомляє, що в США підрахували: «Украина при помощи "Хаймарсов" поразила около 400 целей

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли на встрече в Рамштайне заявил, что украинские военные поразили более 400 российских целей посредством поставленных США дальнобойных реактивных артиллерийских систем HIMARS.
"Мы видим реальные, измеряемые результаты в Украине благодаря применению этих систем. Например украинцы поразили с помощью HIMARS около 400 целей, и у них был огромный разрушающий эффект", - сказал он.»
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08.09.2022 19:04 Ответить
І тому ви передали аж 4 (чотири блджад) гармати 105мм в наступному транші? Дядя, цього мало!
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08.09.2022 19:14 Ответить
Ці гармати нам передають і інші країни - Литва чи Нова Зеландія наприклад Головне - запаси снарядів! А їх передають теж немало
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08.09.2022 19:23 Ответить
откажись и передай свои.
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09.09.2022 01:22 Ответить
Пєтросян, ти довго думав?
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09.09.2022 11:17 Ответить
Насчот зброі Остін як у воду дивиця.
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08.09.2022 19:18 Ответить
Пане Остін, так мерщій до діла!
Щиро вдячний США.
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08.09.2022 21:18 Ответить
Дємілітарізація говорішь? Хех... (майже цитата)
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08.09.2022 22:08 Ответить
Остін це наш Залужний тільки американська версія....
подяка за рішучість....
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08.09.2022 22:38 Ответить
Х.йло очень эффективно демилиторизовал Украину, сразу чувствуется мастер много ходовочка.
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09.09.2022 01:24 Ответить
Украина нуждается в Божьей помощи, а не в меморандумах о гарантии безопасности
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09.09.2022 01:32 Ответить
 
 