Украина срочно нуждается в большем количестве артиллерийских систем и боеприпасов, ПВО и береговой обороне, - Остин
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Украина срочно нуждается в большем количестве артиллерийских систем и боеприпасов, ПВО и береговой обороне, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас были хорошие переговоры сегодня о приоритетах в самозащите Украины. Прямо сейчас Украина срочно нуждается в большем количестве артиллерийских систем и боеприпасов. Она также нуждается в противовоздушной обороне, береговой обороне и других критических важных возможностях", - сказал Остин на пресс-конференции по результатам 5-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии в четверг.
Министр подчеркнул, что защитники Украины незамедлительно и эффективно использовали военную помощь, которую им направляли.
"Мы не прекратим нашу поддержку самообороны Украины ни сегодня, ни завтра. Страны, представленные сегодня здесь, показали свою решимость поддержать суверенное право Украины защищать себя, и они показали лидерство в стремлении интегрироваться, обучать и производить для удовлетворения потребностей безопасности Украины в долгосрочной перспективе", - сообщил Остин.
Глава Пентагона отметил, что Контактная группа сейчас даже более объединена и полна решимости продолжать общую поддержку права Украины защищать себя. По его словам, с первой встречи США увеличили военную поддержку Украине примерно в четыре раза.
Остин проинформировал, что в следующие несколько недель в координации с НАТО США проведут специальную сессию контактной группы, на которой соберутся старшие национальные директора по вооружениям. "Они обсудят, как наша военно-промышленная база может наилучшим образом вооружить в будущем Вооруженные силы Украины необходимыми возможностями" - пояснил министр.
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"Мы видим реальные, измеряемые результаты в Украине благодаря применению этих систем. Например украинцы поразили с помощью HIMARS около 400 целей, и у них был огромный разрушающий эффект", - сказал он.»
Щиро вдячний США.
подяка за рішучість....