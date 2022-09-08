Источники обеспечения ВСУ зимней формой диверсифицированы, волноваться не стоит, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Источники обеспечения зимней военной формой военных Вооруженных сил Украины диверсифицированы, все возможные риски учтены.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В сентябре наше внимание будет сосредоточено на поставках в контексте зимы. Вы уже сейчас видите немало волнений и сообщений относительно зимней одежды. Не стоит волноваться. Здесь источники обеспечения также диверсифицированы, то есть мы учли все риски. Нашими поставщиками зимней одежды будут украинские производители, импорт по контрактам Минобороны и материально-техническая помощь наших партнеров.
К примеру, на этой неделе в качестве материально-технической помощи от одной из дружественных стран мы получили более 11 тыс. комплектов зимней формы. И это только первый шаг только от одной страны. В ближайшие недели цифры будут обновляться очень динамично", - сказала Маляр.
По словам чиновницы, с 1 по 7 сентября Министерство обороны для обеспечения подразделений ВСУ передало более 42 тыс. бронежилетов, более 11 тыс. шлемов, более 18 тыс. пар обуви и более 6 тыс. комплектов формы.
Маляр также отметила, что по состоянию на 7 сентября только за счет прямых контрактов Минобороны на складах ВСУ сформирован резерв бронежилетов в объеме более 100 тыс. единиц. Кроме того, есть еще гуманитарная и материально-техническая помощь, добавила она.
Замминистра сообщила, что Минобороны уже профинансировало военным частям 100% средств ежемесячного денежного довольствия.
"Также перечислено 100% средств дополнительной выплаты за военную службу во время военного положения - это те 30 тыс., о которых вы знаете, и выплаты за непосредственное участие в боевых действиях. Это 100 тыс. Они будут профинансированы по плану во второй половине сентября, когда будут проработаны предоставленные сведения от воинских частей", - пояснила она.
Маляр подчеркнула, что в сентябре планируется выплатить за август чуть меньше 72 млрд грн. "Параллельно производятся выплаты семьям наших погибших героев", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
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"Нещодавно довелося прочитати зразу в кількох дописувачів штибу «біле пальто», пояснення чому не можна критикувати владу. Виявляється, справа в тому, що в нас зараз на фронті перелом і тому Росія кинула в бій всі свої засоби ІПСО, аби дискредитувати владу в очах українців, аби...
От далі з логікою починаються проблеми. Аби що? Аби у центрі Києва зібрався новий Майдан проти зеленої влади? Як раз тут можна не турбуватися. В опозиції нинішній владі перебувають державники. Прибічники Петра Порошенка і «Голосу» ніколи не зроблять Москві такого подарунку, як громадське протистояння в столиці прямо під час війни. Більше скажу, єдиною силою яка найбільше провокує бунт всередині України наразі є... сама ж зелена влада. Утисками свободи слова, потоками брехні на адресу опозиції та немотивованими переслідуваннями, вона сама штовхає опозицію на протести. А опозиція-зараза, не штовхається.
Тоді чому владу не можна критикувати?
Сушив я собі голову цим питанням, коли - бац. Одного ранку я вийшов на двір. І відчув що час перевзуватися з кросівок у берці і витягувати з рюкзака фліску та кальсони. Бо стало холодно. Вже повірте, зранку в траншеї пробирає до кісток. А якщо знадобилася фліска, значить скоро ************ зимові утеплені штани і бушлат - ознака вірна. І отут...
Отут наспіла наступна новина. Німецьке видання «Spiegel» повідомило, що країни НАТО збирають на своїх складах зимове обмундирування для передачі Україні. ЗСУ в'їхала в зимову кампанію взагалі без запасів форми. За даними «Spiegel» міністр оборони України Резніков з проханням надати Україні зимове обмундирування і зимові намети звернувся ще наприкінці липня.
Може це теж російська ІПСО? О, я знаю дивовижний спосіб перевірити. Волонтер Дана Ярова про катастрофічний стан забезпечення ЗСУ військовими одностроями криком кричала починаючи з травня місяця. А що вона пише зараз? Як не складно здогадатися, про те, що зараз вона отримує заявки на 1000 одиниць військового одягу протягом одної години. І виконати їх фізично не може.
Чули? Тисяча одиниць на годину! Про що це говорить? Про те, що теплої форми у ЗСУ нема!
Якщо вам незрозуміло, пояснюю. Є такий продукт як військова форма, якої на 2019 р. на складах було завалися. Її видавали студентам на воєнкафедрах і «партизанам» на воєнзборах. Якось так сталося, що на момент російського вторгнення її запаси були в рази менші. Влітку її запаси вичерпалися взагалі. Мені особисто літньої форми не видали, а навіть ті мої товариші хто отримав, отримали не українську військову форму а... старого зразка американську. Явно отриману від волонтерів, або як військову допомогу. До речі, не надто зручну в носінні. На моїх очах все відбувалося.
Очевидно, вітчизняної форми просто нема навіть для штатних бригад ЗСУ. Із зимовою формою так само біда.
А в той самий час в Україні проблема з безробіттям! І от чиновники уряду, замість завантажити наявні потужності швейників шиттям форми, аби підприємці ще й набирали на роботу людей, замість цього канючать форму у країн НАТО. За яку розплачуватися доведеться нащадкам. А це ж як раз те, що цілком могли зробити самі, ще й з користю для себе!
І це лише один напрямок забезпечення ЗСУ. А війна скоро не закінчиться. Ми в'їжджаємо в повноцінну зимову кампанію і будемо воювати в наступному році, щойно про це цілком відверто повідомив главком Залужний. І як влада дбає про обороноздатність держави?
А навіщо їй обороноздатність? Влада квоти на українську у медіа зменшує. І Велике крадівництво повертає. Без будь-яких російських ІПСО.
От саме тому «владу не можна критикувати»"
Проф. Преображенский @prof_preobr
России не удалось договориться с Китаем о размещении госдолга в юанях. Китай своего разрешения не дал. Бегаем за разрешениями в Пекин, а он нас ещё и посылает. От суверенитета России при Путине не осталось уже вообще ничего.
Вони дійсно вважають, що люди забудуть 3 просрані роки?
- "не на часі"
- "взято під особистий контроль"
- "союзники не надали!"
"купуйте самі"
особливо якщо врахувати 250-300 тисяч військових тільки в строю....
короче нема нікуя до зими...
а якщо врахувати що Маляр це смотряща за МО від зекоманди а не реальне МО
не Залужний, не Шаптала озвучує ці цифри
то й нема чому вірити
я не пам,ятаю щоб слуги колись говорили правду
вірніше, пам,ятаю що весь час брехали
в них завжди все під контролем, завжди до всього готові
як піонери ссср, млять.
а реально срака, срака, срака.
Короче, зимовий військовий одяг, теплі спальні мішки та ін, будуть знову купувати волонтери на донати пересічних громадян.
Джерело: https://censor.net/ua/n3365965
6 вересня
Людиииииииииии….
Це просто якийсь п@@@@ць.
Я в одну одиницю часу отримую запити на 1000 одиниць зимового одягу. На тисячу позицій.
У всіх істерики. Голі, босі.
Ви зриваєтесь на мені, на Yadviga Yura.
Я зриваюсь на вас у відповідь.
Ви не хочете звернутись хоча б офіційно в МО?
Хоч запит пошліть.
Ми ( волонтери) не витягнемо майже мільйонну армію.
Честно, сил немає. Хочеться закрити все, і піти.
Бо « обьять необъятное» нереально.
Звертайтесь в МО.
Хтось повинен за все що відбувається понести відповідальність
PayPal: [email protected]
Zelle: [email protected]
4149 6293 1955 8615 Ярова Богдана Едуардівна
Zеленые мородеры имени zеленского.
https://www.youtube.com/watch?v=rUCP9qO-SHQ&ab_channel=%D0%94%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%99...%D0%A2%D0%95%21
Волосы дыбом встают. Понятно какое будущее Украине готовит членограй.
К стати вислюк, думаю будет сидеть за всех дерьмаков, татаровых, тимошенков и остольных ******. А они сдрыснут в ростов.
ЗСУ формою вскладчину забезпечують Захід та волонтери.
Міноборони заявляє, що нема про що хвилюватися.
У цьому вся ЗЄ-влада. Все вщент просрати, нічого не робити, взяти у борг і звітувати про перемоги, до яких вони ніяким боком.