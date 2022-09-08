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Источники обеспечения ВСУ зимней формой диверсифицированы, волноваться не стоит, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Источники обеспечения зимней военной формой военных Вооруженных сил Украины диверсифицированы, все возможные риски учтены.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В сентябре наше внимание будет сосредоточено на поставках в контексте зимы. Вы уже сейчас видите немало волнений и сообщений относительно зимней одежды. Не стоит волноваться. Здесь источники обеспечения также диверсифицированы, то есть мы учли все риски. Нашими поставщиками зимней одежды будут украинские производители, импорт по контрактам Минобороны и материально-техническая помощь наших партнеров.

К примеру, на этой неделе в качестве материально-технической помощи от одной из дружественных стран мы получили более 11 тыс. комплектов зимней формы. И это только первый шаг только от одной страны. В ближайшие недели цифры будут обновляться очень динамично", - сказала Маляр.

По словам чиновницы, с 1 по 7 сентября Министерство обороны для обеспечения подразделений ВСУ передало более 42 тыс. бронежилетов, более 11 тыс. шлемов, более 18 тыс. пар обуви и более 6 тыс. комплектов формы.

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Маляр также отметила, что по состоянию на 7 сентября только за счет прямых контрактов Минобороны на складах ВСУ сформирован резерв бронежилетов в объеме более 100 тыс. единиц. Кроме того, есть еще гуманитарная и материально-техническая помощь, добавила она.

Замминистра сообщила, что Минобороны уже профинансировало военным частям 100% средств ежемесячного денежного довольствия.

"Также перечислено 100% средств дополнительной выплаты за военную службу во время военного положения - это те 30 тыс., о которых вы знаете, и выплаты за непосредственное участие в боевых действиях. Это 100 тыс. Они будут профинансированы по плану во второй половине сентября, когда будут проработаны предоставленные сведения от воинских частей", - пояснила она.

Маляр подчеркнула, что в сентябре планируется выплатить за август чуть меньше 72 млрд грн. "Параллельно производятся выплаты семьям наших погибших героев", - добавила она.
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Топ комментарии
+21
Дмитро "Калинчук" Вовнянко, боєць ЗСУ на передовій, блогер і письменик:

"Нещодавно довелося прочитати зразу в кількох дописувачів штибу «біле пальто», пояснення чому не можна критикувати владу. Виявляється, справа в тому, що в нас зараз на фронті перелом і тому Росія кинула в бій всі свої засоби ІПСО, аби дискредитувати владу в очах українців, аби...
От далі з логікою починаються проблеми. Аби що? Аби у центрі Києва зібрався новий Майдан проти зеленої влади? Як раз тут можна не турбуватися. В опозиції нинішній владі перебувають державники. Прибічники Петра Порошенка і «Голосу» ніколи не зроблять Москві такого подарунку, як громадське протистояння в столиці прямо під час війни. Більше скажу, єдиною силою яка найбільше провокує бунт всередині України наразі є... сама ж зелена влада. Утисками свободи слова, потоками брехні на адресу опозиції та немотивованими переслідуваннями, вона сама штовхає опозицію на протести. А опозиція-зараза, не штовхається.

Тоді чому владу не можна критикувати?
Сушив я собі голову цим питанням, коли - бац. Одного ранку я вийшов на двір. І відчув що час перевзуватися з кросівок у берці і витягувати з рюкзака фліску та кальсони. Бо стало холодно. Вже повірте, зранку в траншеї пробирає до кісток. А якщо знадобилася фліска, значить скоро ************ зимові утеплені штани і бушлат - ознака вірна. І отут...

Отут наспіла наступна новина. Німецьке видання «Spiegel» повідомило, що країни НАТО збирають на своїх складах зимове обмундирування для передачі Україні. ЗСУ в'їхала в зимову кампанію взагалі без запасів форми. За даними «Spiegel» міністр оборони України Резніков з проханням надати Україні зимове обмундирування і зимові намети звернувся ще наприкінці липня.
Може це теж російська ІПСО? О, я знаю дивовижний спосіб перевірити. Волонтер Дана Ярова про катастрофічний стан забезпечення ЗСУ військовими одностроями криком кричала починаючи з травня місяця. А що вона пише зараз? Як не складно здогадатися, про те, що зараз вона отримує заявки на 1000 одиниць військового одягу протягом одної години. І виконати їх фізично не може.

Чули? Тисяча одиниць на годину! Про що це говорить? Про те, що теплої форми у ЗСУ нема!
Якщо вам незрозуміло, пояснюю. Є такий продукт як військова форма, якої на 2019 р. на складах було завалися. Її видавали студентам на воєнкафедрах і «партизанам» на воєнзборах. Якось так сталося, що на момент російського вторгнення її запаси були в рази менші. Влітку її запаси вичерпалися взагалі. Мені особисто літньої форми не видали, а навіть ті мої товариші хто отримав, отримали не українську військову форму а... старого зразка американську. Явно отриману від волонтерів, або як військову допомогу. До речі, не надто зручну в носінні. На моїх очах все відбувалося.

Очевидно, вітчизняної форми просто нема навіть для штатних бригад ЗСУ. Із зимовою формою так само біда.

А в той самий час в Україні проблема з безробіттям! І от чиновники уряду, замість завантажити наявні потужності швейників шиттям форми, аби підприємці ще й набирали на роботу людей, замість цього канючать форму у країн НАТО. За яку розплачуватися доведеться нащадкам. А це ж як раз те, що цілком могли зробити самі, ще й з користю для себе!

І це лише один напрямок забезпечення ЗСУ. А війна скоро не закінчиться. Ми в'їжджаємо в повноцінну зимову кампанію і будемо воювати в наступному році, щойно про це цілком відверто повідомив главком Залужний. І як влада дбає про обороноздатність держави?

А навіщо їй обороноздатність? Влада квоти на українську у медіа зменшує. І Велике крадівництво повертає. Без будь-яких російських ІПСО.

От саме тому «владу не можна критикувати»"
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08.09.2022 19:55
+20
Забезпечення ЗСУ у ЗЕкоманди має три стадії:
- "не на часі"
- "взято під особистий контроль"
- "союзники не надали!"
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08.09.2022 20:03
+15
Не треба недооцінювати ворога!!!Але радіти за наші успіхи потрібно 🍻
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08.09.2022 20:11
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Правила форума Совет форумчан
Сообщают о прорыве ВСУ обороны ВС РФ под Посад-Покровским, населенном пункте в 30 км от Херсона.Z-военкоры сообщают, что 20-я МСД ВС РФ без приказа оставила свои позиции.
Виталий Ким анонсирует завтра хорошие новости с юга и ПВО.
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08.09.2022 19:53 Ответить
Невже рашка посипалась
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08.09.2022 20:08 Ответить
Не треба недооцінювати ворога!!!Але радіти за наші успіхи потрібно 🍻
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08.09.2022 20:11 Ответить
Без приказа оставити позиціі - це шо то з чем то.
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08.09.2022 20:16 Ответить
Залишила позиції, щоб вплав дістатись лівого берега Дніпра?
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08.09.2022 20:35 Ответить
Дмитро "Калинчук" Вовнянко, боєць ЗСУ на передовій, блогер і письменик:

"Нещодавно довелося прочитати зразу в кількох дописувачів штибу «біле пальто», пояснення чому не можна критикувати владу. Виявляється, справа в тому, що в нас зараз на фронті перелом і тому Росія кинула в бій всі свої засоби ІПСО, аби дискредитувати владу в очах українців, аби...
От далі з логікою починаються проблеми. Аби що? Аби у центрі Києва зібрався новий Майдан проти зеленої влади? Як раз тут можна не турбуватися. В опозиції нинішній владі перебувають державники. Прибічники Петра Порошенка і «Голосу» ніколи не зроблять Москві такого подарунку, як громадське протистояння в столиці прямо під час війни. Більше скажу, єдиною силою яка найбільше провокує бунт всередині України наразі є... сама ж зелена влада. Утисками свободи слова, потоками брехні на адресу опозиції та немотивованими переслідуваннями, вона сама штовхає опозицію на протести. А опозиція-зараза, не штовхається.

Тоді чому владу не можна критикувати?
Сушив я собі голову цим питанням, коли - бац. Одного ранку я вийшов на двір. І відчув що час перевзуватися з кросівок у берці і витягувати з рюкзака фліску та кальсони. Бо стало холодно. Вже повірте, зранку в траншеї пробирає до кісток. А якщо знадобилася фліска, значить скоро ************ зимові утеплені штани і бушлат - ознака вірна. І отут...

Отут наспіла наступна новина. Німецьке видання «Spiegel» повідомило, що країни НАТО збирають на своїх складах зимове обмундирування для передачі Україні. ЗСУ в'їхала в зимову кампанію взагалі без запасів форми. За даними «Spiegel» міністр оборони України Резніков з проханням надати Україні зимове обмундирування і зимові намети звернувся ще наприкінці липня.
Може це теж російська ІПСО? О, я знаю дивовижний спосіб перевірити. Волонтер Дана Ярова про катастрофічний стан забезпечення ЗСУ військовими одностроями криком кричала починаючи з травня місяця. А що вона пише зараз? Як не складно здогадатися, про те, що зараз вона отримує заявки на 1000 одиниць військового одягу протягом одної години. І виконати їх фізично не може.

Чули? Тисяча одиниць на годину! Про що це говорить? Про те, що теплої форми у ЗСУ нема!
Якщо вам незрозуміло, пояснюю. Є такий продукт як військова форма, якої на 2019 р. на складах було завалися. Її видавали студентам на воєнкафедрах і «партизанам» на воєнзборах. Якось так сталося, що на момент російського вторгнення її запаси були в рази менші. Влітку її запаси вичерпалися взагалі. Мені особисто літньої форми не видали, а навіть ті мої товариші хто отримав, отримали не українську військову форму а... старого зразка американську. Явно отриману від волонтерів, або як військову допомогу. До речі, не надто зручну в носінні. На моїх очах все відбувалося.

Очевидно, вітчизняної форми просто нема навіть для штатних бригад ЗСУ. Із зимовою формою так само біда.

А в той самий час в Україні проблема з безробіттям! І от чиновники уряду, замість завантажити наявні потужності швейників шиттям форми, аби підприємці ще й набирали на роботу людей, замість цього канючать форму у країн НАТО. За яку розплачуватися доведеться нащадкам. А це ж як раз те, що цілком могли зробити самі, ще й з користю для себе!

І це лише один напрямок забезпечення ЗСУ. А війна скоро не закінчиться. Ми в'їжджаємо в повноцінну зимову кампанію і будемо воювати в наступному році, щойно про це цілком відверто повідомив главком Залужний. І як влада дбає про обороноздатність держави?

А навіщо їй обороноздатність? Влада квоти на українську у медіа зменшує. І Велике крадівництво повертає. Без будь-яких російських ІПСО.

От саме тому «владу не можна критикувати»"
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08.09.2022 19:55 Ответить
Да. Вот именно о этом я тут давно уже и говорю. У на куча фабрик по пошиву верхней одежды и тьма безработных. Неужели так тяжело сформировать и разместить заказ на пошив. Проще снова начать, вернее продолжить, большое воровство
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08.09.2022 20:08 Ответить
из хорошего......
Проф. Преображенский @prof_preobr
России не удалось договориться с Китаем о размещении госдолга в юанях. Китай своего разрешения не дал. Бегаем за разрешениями в Пекин, а он нас ещё и посылает. От суверенитета России при Путине не осталось уже вообще ничего.
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08.09.2022 19:57 Ответить
Дивовижна "підготовка" до вторгнення! Більша частка забезпечення військових надходить з-за кордону! А в Омані домовлялися на поставки з московії?

Вони дійсно вважають, що люди забудуть 3 просрані роки?
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08.09.2022 20:00 Ответить
Забезпечення ЗСУ у ЗЕкоманди має три стадії:
- "не на часі"
- "взято під особистий контроль"
- "союзники не надали!"
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08.09.2022 20:03 Ответить
Именно так.
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08.09.2022 20:24 Ответить
І четверта-

"купуйте самі"
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08.09.2022 20:32 Ответить
цифри вражаючі..
особливо якщо врахувати 250-300 тисяч військових тільки в строю....
короче нема нікуя до зими...
а якщо врахувати що Маляр це смотряща за МО від зекоманди а не реальне МО
не Залужний, не Шаптала озвучує ці цифри
то й нема чому вірити
я не пам,ятаю щоб слуги колись говорили правду
вірніше, пам,ятаю що весь час брехали
в них завжди все під контролем, завжди до всього готові
як піонери ссср, млять.
а реально срака, срака, срака.
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08.09.2022 22:31 Ответить
Один раз Маляр проговорилась про 65% обеспеченности.
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09.09.2022 00:15 Ответить
капець, зелені уроди..
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08.09.2022 20:03 Ответить
Сьогодні мій племінник надіслав фото з моєю допомогою, в наступну суботу вийде нова порція. З миру по нитці ЗСУ в теплі буде.
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08.09.2022 20:07 Ответить
"хвилюватися не варто, - Міноборони".

Короче, зимовий військовий одяг, теплі спальні мішки та ін, будуть знову купувати волонтери на донати пересічних громадян.
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08.09.2022 20:09 Ответить
Джерела забезпечення диверсифіковано, а ЗСУ забезпечено??
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08.09.2022 20:11 Ответить
Нехай Маляр переночує в літній формі у окопі при нинішніх нічних температурах від +5 до -1 в окопі, а зранку поставити її перед камерою для бадьорих заяв про "У вересні наша увага БУДЕ зосереджена на постачаннях у контексті зими."

Джерело: https://censor.net/ua/n3365965
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08.09.2022 20:13 Ответить
Dana Yarovaya волонтер

6 вересня

Людиииииииииии….

Це просто якийсь п@@@@ць.

Я в одну одиницю часу отримую запити на 1000 одиниць зимового одягу. На тисячу позицій.

У всіх істерики. Голі, босі.

Ви зриваєтесь на мені, на Yadviga Yura.

Я зриваюсь на вас у відповідь.

Ви не хочете звернутись хоча б офіційно в МО?

Хоч запит пошліть.

Ми ( волонтери) не витягнемо майже мільйонну армію.

Честно, сил немає. Хочеться закрити все, і піти.

Бо « обьять необъятное» нереально.

Звертайтесь в МО.

Хтось повинен за все що відбувається понести відповідальність

PayPal: [email protected]

Zelle: [email protected]

4149 6293 1955 8615 Ярова Богдана Едуардівна
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08.09.2022 20:28 Ответить
А что Старух с Запорожской бандой вернули все,что сп.....ли?
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08.09.2022 20:16 Ответить
Хвилюватися не варто - всі справи у руках наших підприємців…. Єдине питання до Маляр, а шо наші підприємці у корупційних схемах участі не беруть??? Не здивуюсь якщо канадський зимовий однострій (особливо зимові польові куртки типу парки чи аляски) теперь на нашихринках будуть кавказці продавати.
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08.09.2022 20:33 Ответить
Саме "цікаве", що серед джерел забезпечення немає МО України...
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08.09.2022 20:37 Ответить
Брехуни зелені!!!! І тут хочете щось вкрасти!!! Візьме вас народ за сраку! Повернете все вкрадене до копійки!
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08.09.2022 20:44 Ответить
Ще не один не повернув за 30 років
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08.09.2022 22:07 Ответить
после победы будет как всегда: награждение непричастных и наказание невиновных
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09.09.2022 01:40 Ответить
Не сомневайтесь, что с формой поможем. Умеем шить качественную для своей армии. Часть подарим, за часть в качестве оплаты, уверен, Украина уже сможет рассчитаться продукцией из херсонских помидоров, по которой мы очень соскучились.
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08.09.2022 21:02 Ответить
Zеленая минвататипаобороны ворует и подставляет под смерть наших воинов.
Zеленые мородеры имени zеленского.
https://www.youtube.com/watch?v=rUCP9qO-SHQ&ab_channel=%D0%94%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%99...%D0%A2%D0%95%21
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08.09.2022 21:42 Ответить
Вот это посмотри https://www.youtube.com/watch?v=NDUm1kjFM5g

Волосы дыбом встают. Понятно какое будущее Украине готовит членограй.
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08.09.2022 22:15 Ответить
Видел. **** ***** порох просто ребенок по воровству против сватов. Это ублюдство думает, что оно на всегда? Одна боевая бригада разнесет всех ментов януковича, которых прикармливает в Киеве и на местах вислюк. Менты их не спасут, они могут только против старушек безоружных быковать, беркут-бройлеры тому пример.
К стати вислюк, думаю будет сидеть за всех дерьмаков, татаровых, тимошенков и остольных ******. А они сдрыснут в ростов.
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08.09.2022 23:21 Ответить
******... Міноборони провалило забезпечення зимовою формою.
ЗСУ формою вскладчину забезпечують Захід та волонтери.

Міноборони заявляє, що нема про що хвилюватися.

У цьому вся ЗЄ-влада. Все вщент просрати, нічого не робити, взяти у борг і звітувати про перемоги, до яких вони ніяким боком.
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08.09.2022 22:10 Ответить
що в перекладі на зрозумілу мову означає: волонтери, приготуватись!
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09.09.2022 01:38 Ответить
после победы надо такую чистку авгиевых конюшен провести, чтобы ни одна падла типа шмуляра-пуляра не осталась... потому что даже сейчас ее дешевейшие рассказы - это доказательство преступной бездеятельности власти... а продолжаться 30 лет это не должно... надо раз и навсегда навести порядок... а це якраз на часі...
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09.09.2022 03:55 Ответить
 
 