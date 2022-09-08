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увольнение (2508) Балаклея (247) ВСУ (5154)

Полгода молились, чтобы вы нас спасли, - жители Балаклеи встречают украинских освободителей. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители освобожденной Балаклеи в Харьковской области со слезами на глазах встречают наших героев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Смотрите также: Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом, - Зеленский об освобождении Балаклеи. ВИДЕО
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Топ комментарии
+139
вот это реально цветы хлеб и соль
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08.09.2022 22:39
+101
В мене аж сльози навернулися.
...сльози радості

Слава нашим героям! Бережи вас Бог!
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08.09.2022 22:44
+97
самый востребованный товар у кацапа на Херсонском направлении.....
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08.09.2022 22:44
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Оце і є найкраща, найжаданіша зустріч. Дякую вам дорогі наші ЗСУ. І вам дякую наші дорогі звільнені громадяни. Дякую що. живі. Ви є! А значить є!!! УКРАЇНА, Наша мати, наша колиска, наша держава
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09.09.2022 03:41 Ответить
Надеюсь там много пленных свинособак для обмена на Азовцев.
А почему сруцькие не держатся как АЗОВ по 3 месяца,а сдают все через 3 часа?
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09.09.2022 04:45 Ответить
Цікаво, а путінців вони теж зі слізьми на очах зустрічали?
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09.09.2022 06:28 Ответить
У мене слези на очах.
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09.09.2022 07:49 Ответить
Ми любимо вас, Балаклія та щасливі, що Бог відповів та ВСУ прогнали орків. Сподіваємось і Херсон і інших, хто поки що у полоні, буде звільнено від рашистських андрофагів
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09.09.2022 08:17 Ответить
..у нас оладьи остались..
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09.09.2022 08:59 Ответить
ось як зустрічають справжніх визволителів від асвабадітєлєй.
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09.09.2022 09:02 Ответить
Господи, Спаси и Сохрани Наших Героев.
Смерть рашистским оккупантам! Слава Нации!
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09.09.2022 14:33 Ответить
Плачу разом з вами від радощів.
Бережи вас Господь.
Бережи,Господи милосердний наших воїнів. Даруй їм свій захист від нечістіі російської. Слава тобі Боже на вікі вічні.
Слава нашим воїнам!!!
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09.09.2022 14:55 Ответить
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