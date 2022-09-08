Полгода молились, чтобы вы нас спасли, - жители Балаклеи встречают украинских освободителей. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жители освобожденной Балаклеи в Харьковской области со слезами на глазах встречают наших героев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.
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А почему сруцькие не держатся как АЗОВ по 3 месяца,а сдают все через 3 часа?
Смерть рашистским оккупантам! Слава Нации!
Бережи вас Господь.
Бережи,Господи милосердний наших воїнів. Даруй їм свій захист від нечістіі російської. Слава тобі Боже на вікі вічні.
Слава нашим воїнам!!!