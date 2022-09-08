Полгода молились, чтобы вы нас спасли, - жители Балаклеи встречают украинских освободителей. ВИДЕО

Жители освобожденной Балаклеи в Харьковской области со слезами на глазах встречают наших героев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

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