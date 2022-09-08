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Евросоюз избавится от зависимости от энергоресурсов РФ за 6-7 месяцев, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

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Задача по избавлению Европы от зависимости от российских ископаемых ресурсов и от энергетического шантажа Кремля является абсолютной необходимостью. ЕС ответит на это диверсификацией путей поставок и массированными инвестициями в развитие возобновляемой энергии, и сможет избавиться от такой зависимости от российских энергоносителей уже через 6-7 месяцев.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Президент Еврокомиссии ответила на вопрос журналистов, как именно европейцы будут преодолевать зимние холода в условиях газового шантажа со стороны Российской Федерации.

"Я глубоко убеждена, что мы победим, и что мы сильнее. Уже сейчас Норвегия поставляет гораздо больше газа в Европейский Союз, чем Россия. В начале войны из всего импортируемого газа 40 процентов приходилось на российский газ. Это продолжалось много лет. Сегодня только 9 процентов – это российский газ, и это показывает, что через шесть-семь месяцев – мы уже этого достигаем – мы полностью избавимся от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что ЕС уже полностью остановил импорт российского угля, последовательно уменьшает импорт российской нефти, диверсифицировал пути поставок газа. Все эти мероприятия помогут с уверенностью пройти следующую зиму.

"Это будет жесткая задача, но мы создали региональные группы, чтобы обеспечить, что поток газа будет идти туда, где он нужен. У нас есть чрезвычайные планы. Если посмотреть на это в более широкой перспективе, я глубоко убеждена, что мы победим. Потому что это не только война, которую Россия развязала против Украины, но это также вопрос о том, одержит ли верх автократия, или демократия победит. Я глубоко убеждена, что у нас более длинное дыхание", - добавила президент Еврокомиссии.

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Она особо подчеркнула, что санкции ЕС все более поражают российскую экономику, и влияние этих санкций усиливается еженедельно, именно так они и были задуманы. В течение длительного времени Путин был способен частично компенсировать это снижение российской экономики доходами от ископаемых ресурсов, и именно поэтому избавление ЕС от зависимости от этих ресурсов приобретает особенно большое значение.
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Топ комментарии
+20
9% газа уже импортируют вместо 40%
Раша своим быкованием только помогает быстрее избавится от зависимости
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08.09.2022 23:10
+9
А з Угорщиною що робити, ці ******-тобікі навмисно все саботують....може угорцям так погано в ЄС так відправте їх в снг ....і буде їм щястя з братішками ...
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08.09.2022 23:15
+9
Не прогнеться вже... Сховища вже на 85% наповнені та всю зиму будуть скраплений газ постачати. У березні оркам помашуть ручками
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08.09.2022 23:41
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Тобто після зими , а до того часу ще дожити потрібно
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08.09.2022 22:58 Ответить
9% газа уже импортируют вместо 40%
Раша своим быкованием только помогает быстрее избавится от зависимости
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08.09.2022 23:10 Ответить
Оставшиеся 9% кацапы сами отрубят и будут сидеть с умным видом пока на фоне горит Россия
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09.09.2022 00:34 Ответить
А кремлівські хвойди верещать про п'ять як мінімум неймовірно важких зим без рашкіного газу.
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08.09.2022 23:12 Ответить
хай Верещать. На россии уже как мантру повторяют что Европа без них замерзнет. Сидят и шепчут себе под нос " Мерзни , мерзни вiвчий хвiст" А Европа всё никак не хочет замерзать без российского газа.
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09.09.2022 00:20 Ответить
План Російських санкцій було виконано на 70%.
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08.09.2022 23:14 Ответить
А з Угорщиною що робити, ці ******-тобікі навмисно все саботують....може угорцям так погано в ЄС так відправте їх в снг ....і буде їм щястя з братішками ...
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08.09.2022 23:15 Ответить
Пусть срусский газ по воздуху получают. В Мацкве будут пердеть, а в Будапеште пытаться вдохнуть.
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08.09.2022 23:23 Ответить
Нагадаю, що в квітні-травні Європа про 3-4 роки говорила
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08.09.2022 23:21 Ответить
а наші експерти, а тому числі Зеркаль, показали їм те, про що вони і не здогадувалися, - деякі шляхи, як позбутися залежності.
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08.09.2022 23:29 Ответить
Я знаю одно:если ЕС этой зимой прогнетсяпод российского гопника-после этого ЕСу придется всю жизнь опущенным быть. ЕС у которого ВВП в 10 раз больше чем у Парашки в принципе не может поддаваться ее давлению. Иначе это будет конец обьединенной Европе!
И да :те 300 миллардов евро что решили пустить на альтернативную энергетику-это нужно было делать раньше,еще 3 года назад. смысл кормить своими деньгами чужую страну и чужие рабочие места,чужую экономику-поставщика углеводородов если эти деньги лучше оставить у себя на производство альтернативных видов энергии(Солнечная,Ветер,АЭС)?
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08.09.2022 23:30 Ответить
Тем более поставщика который может перекрыть вентиль в любой момент
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08.09.2022 23:36 Ответить
Не прогнеться вже... Сховища вже на 85% наповнені та всю зиму будуть скраплений газ постачати. У березні оркам помашуть ручками
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08.09.2022 23:41 Ответить
И только у Украины на 28. Кажется Зе команде понравилось ходить клянчить у Запада 🤡
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09.09.2022 00:37 Ответить
Альтернативні дорожчі. І не все ними перекриєш. Якщо про нафту, то тут і хім промисловість від шин до поліетилену, косметики, фарми і тд.
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09.09.2022 00:00 Ответить
росія лусне тієї історичної миті, коли луснуть і тривало стабілізуються на тому рівні вуглеводневі ціни. ЄС нарешті стає на вірний шлях.
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08.09.2022 23:34 Ответить
Россия сейчас сжигает 30% своего газа на границе с Норвегией а будет сжигать 100 % , многоходовочка хутина сработала , опять он всех "переиграл" . хахаха
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09.09.2022 00:23 Ответить
Поставщики лишь 9% газа решили заморозить Европу. Ну не идиоты ли?
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09.09.2022 00:36 Ответить
Любят кацы немецкую манду нюхать,запах Меркель не забыли,а тут им Де Ляйн колобка на нос навесила.
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09.09.2022 01:37 Ответить
меркельші-суці ще двері лайном не обмазують?
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09.09.2022 01:49 Ответить
У тебя оплата ещё в рублях или уже в гривнах?
Ольгинский?
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09.09.2022 04:38 Ответить
тут тільки ти, руськочєлюстний підр, за рублі пишеш.
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09.09.2022 21:06 Ответить
Кацапы меньше зарабатывать не стали, а энергия в Европе стала в 10 раз дороже.
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09.09.2022 12:15 Ответить
 
 