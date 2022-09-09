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За 3 дня ВСУ продвинулись в Харьковской области почти на 50 км, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу,воїн,захисник

На Харьковском направлении украинские военные ведут успешное контрнаступление, за 3 дня продвинулись почти на 50 км.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку в фейсбуке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 9 сентября по поводу российского вторжения.

Так, начались сто девяносто восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник сосредотачивал усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Постоянно ведет воздушную разведку БПЛА, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск.

За прошедшие сутки враг нанес 45 авиационных и 5 ракетных ударов, в том числе по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Радушное, Харьков. Есть жертвы среди гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях, на территории Беларуси, начались военные учения, во время которых планируется отработать вопрос "освобождения захваченных территорий". Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины из Республики Беларусь.

На Северском направлении интенсивность обстрелов со стороны противника значительно снизилась. В других направлениях враг продолжал огненное поражение по военным и гражданским объектам Украины, а именно:

на Харьковском направлении, из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Великие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка;

на Славянском направлении – у Долины, Краснополья, Славянска и Никольского;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;

на Бахмутском направлении – вблизи Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого;

на Авдеевском направлении – в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного;

на Новопавловском направлении – возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского;

на Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Новоандреевка и Орехов;

на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Архангельское, Нововознесенское, Миролюбовка, Нововоскресенское, Белогорка, Новогригоровка, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Степная Долина, Мирное, Ольгино, Александровка и Таврическое.

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В связи с наступлением наших войск в отдельных районах Херсонской области подразделения вооруженных сил Российской Федерации переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Великая Александровка оккупанты используют местное население как "живой щит". Поселок закрыт на въезд и выезд.

Подразделения сил обороны героически удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Наши защитники успешно отразили наступление противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоске, Майорск, Безымянное и Каменка.

Силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. Благодаря умелым и слаженным действиям Вооруженные Силы Украины при поддержке местного населения продвинулись почти на 50 км за 3 дня. По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери. Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское. Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию Российской Федерации. Так, в течение суток отмечено более 15 таких случаев.

Ракетные войска и артиллерия наших наземных группировок продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения, поражению живой силы и боевой техники противника.

За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 20 ударов, поражено 2 взводных опорных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 3 зенитных ракетных комплекса. Уничтожено 4 БпЛА и вертолет Ка-52. Утраты живой силы противника уточняются.
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Топ комментарии
+25
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09.09.2022 07:34
+18
Ту колону вже розхерячили 😠
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09.09.2022 07:36
+17
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09.09.2022 07:32
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09.09.2022 07:30 Ответить
Героям Слава!
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09.09.2022 07:30 Ответить
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09.09.2022 07:32 Ответить
Ну добивать свинособак можно то и тероборону послать,иначе накой они вообще всрались, свои заводики и виллы охранять?
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09.09.2022 07:33 Ответить
В мене сусід є бійцем тероборони Київської області і зараз є учасникрм звільнення Харківщини від свинособак. Сидячи на дивані, Ви звинувачуєте в тому числі і його в охороні віл можновладців. Якщо у Вас є достовірні дані про випадки зловживавання в незаконного використання тероборони, підніміть дупу та підіть напишіть заяву у прокуратуру. Інакше Ви в кращому випадку простий 3,14здобол в гіршому, московська гнида, що вносить роздор в суспільстві.
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09.09.2022 08:32 Ответить
Є підрозділи тероборони, які не воюють, бо проходять навчання й будуть кинуті у якості резерва на необхідний напрямок, якщо буде потреба. Знайомий у такому підрозділі. Якщо охороняють, то свою базу у караулі, та проходять злагодження на полігоні. Дачі ніхто не охороняє. Вчаться й чекають наказу.
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09.09.2022 12:58 Ответить
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09.09.2022 07:34 Ответить
Що там з Купянськом? Десь була інфа наче кацапи через Вовчанськ заводять туди колону техніки.
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09.09.2022 07:34 Ответить
Ту колону вже розхерячили 😠
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09.09.2022 07:36 Ответить
Російська армія не велика, а дуже довга.
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09.09.2022 08:50 Ответить
Здається Вузлову можна зі ствольної арти гатити, а це значить, що артерію постачання перебито.
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09.09.2022 13:01 Ответить
красені, так і знав шо анонс контрнаступу на півдні то деза шоб увести русню у оману і відтягнути війська з інших напрямків. а наступ буде на харківщині. ба зєля не лох, зєля умний
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09.09.2022 07:42 Ответить
Якщо ваші слова є сарказмом -то залік. Якщо по серйозному про "зєля не лох ,зеля умний" розкажіть про це родичам загиблих Героїв.І яку ціну доводиться платити за "пройоби" і "слєпоту" команди квартал зечмонь.
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09.09.2022 08:47 Ответить
перше, раніше якось був жартував з цього приводу
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09.09.2022 16:22 Ответить
Зрозуміло. В жартах є тонка межа, яку можна сприймати по-різному.
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09.09.2022 16:32 Ответить
А я вот думаю, что нет. Кипишь вокруг херсонского наступления привел к переводу на херсонский плацдарм большого количества войск с других направлений. Теперь у них ограниченіе возможности перемещения (без возможности переброски в зад))) )и снабжения. С другой стороні они имеют прослабленніе фронта на других направлениях. Віводі очевидні. Атака на Балаклею самая успешная в моменте, но и на херсонщине их сьедят, только чуть попозже.
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09.09.2022 13:16 Ответить
⚡️ Взятый в плен "подполковник" оказался генерал-полковником Андреем Сычевым, командующим группировкой "Запад" ВС РФ.

👉 МОЛНИЯ | Прислать новость | YouTube
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09.09.2022 07:55 Ответить
Важливо закріпитися на позиціях
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09.09.2022 08:05 Ответить
і з відкіля вони обстрілюють Харків?
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09.09.2022 08:26 Ответить
З белгородської області. Звідти і реактивна артилерія долітає, і снаряди від сау.
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09.09.2022 09:07 Ответить
Давайте уявим що Українські війська вийшли на свої кордони, а раша зі своєї території продовжує нищити наші міста. Що далі?.
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09.09.2022 10:05 Ответить
А що тут уявляти війна повинна перейти на територію ворога бо вихід на кордон ще не означає автоматичного припинення військових дій, наші військові будуть діяти там де їм це потрібно для завдання поразки російським свинособакам!
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09.09.2022 10:28 Ответить
Ніхто не перейде кордон, наші військові не можуть робити все, що їм заманеться. Ми навіть Білорусь не обстрілюємо.
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09.09.2022 11:29 Ответить
- контрабатарейна боротьба через державний кордон
- поступовне знелюднення прикордонних територій
- ППО у кожному дворі
- фантастичний варіант: вступ до НАТО
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09.09.2022 11:26 Ответить
Фронт имеет некоторую глубину. Поэтому выход на границу значит регулярные обстрелы приграничных областей раши.
Я думаю наши зайдут на небольшую глубину и заморозят фронт. Глубина будет зависеть от активности угроз использования ЯО. Скорее всего в этот момент Путин скоропостижно скончается.
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09.09.2022 13:26 Ответить
дуже приемні новини, але звільнення нашої землі - це лише самий-самий початок того, щоб країна ставала все більш й більш нормальної, схожою на будь яку Європейску країну, а не на Великий Ізраіль.

більшісті українців буже треба засвоїти дуже складний урок, буквально переламати себе повність щоб засвоїти цей дуже важкий та складний урок -

"якщо який небудь гнусавий жид каже що Україна - це шлюха, яка дає йому зпереді та сзаду - ТО не треба того гнусавого жида обирати на посаду презідента України, а треба його просто піздіть."

Звільнення терріторій - це початок війни з внутрішними довбойбами та жидами, не кінець, а лише самий початок. Й лише на кінці тієї майбутньої війни збудуться мрії українців, як у нашой молитві - "запануємо у своєму куточку".
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09.09.2022 09:04 Ответить
Якщо Мелітополь є вузлом, який з'єдную Крим з Донбасом, Херсон с Донбасом і з рештою рф через них, чому наступ не пішов на нього?
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09.09.2022 09:29 Ответить
Бо дуже складно наступати на 3 фронтах. Кацапи на початку наступали на 8 і що з ними сталося?
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09.09.2022 12:49 Ответить
Слава Україні ! ! !
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09.09.2022 09:35 Ответить
нехилый акт доброй воли выявили рассияне
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09.09.2022 10:18 Ответить
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09.09.2022 10:18 Ответить
Честь і шана хлопцям! Нарощуємо темп наступу!
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09.09.2022 10:40 Ответить
 
 