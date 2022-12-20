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Зеленский подписал указ о введении санкций против 606 человек из руководства РФ. В списке Медведев, Шойгу и Герасимов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкції

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ 637, который утверждает решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против 606 человек из руководства Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 сентября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", - говорится в документе .

В санкционный список попали: заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев, директор ФСБ РФ Александр Бортников, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, представитель по вопросам природоохранной деятельности, экс-глава Администрации президента РФ и экс-министр обороны Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава правительства РФ Михаил Мишустин, директор СВР Сергей Нарышкин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, главнокомандующий войсками Нацгвардии Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, министр юстиции Константин Чуйченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил санкции против 606 человек из руководства Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 3 дня ВСУ продвинулись в Харьковской области почти на 50 км, - Генштаб

Полный перечень подсанкционных лиц содержится в приложении к указу главы страны.
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Топ комментарии
+18
А що там з росіским майном яке знаходиться на території України ?
Слуги вже все на себе оформили ?
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09.09.2022 08:34
+17
Дуже оперативно ))
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09.09.2022 08:34
+9
Сам здогадався, чи хтось підказав?
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09.09.2022 08:35
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Путьки нема отож бо 🤣
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09.09.2022 08:34 Ответить
А що там з росіским майном яке знаходиться на території України ?
Слуги вже все на себе оформили ?
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09.09.2022 08:34 Ответить
Дуже оперативно ))
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09.09.2022 08:34 Ответить
Сам здогадався, чи хтось підказав?
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09.09.2022 08:35 Ответить
Накінець роздуплився єрмак, з кремля йому вже сказали що можна.
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09.09.2022 09:56 Ответить
тільки зараз? а до цього вони по закону мали право відпочивати в Карпатах та гуляти Хрещатиком? ну ви і тормози
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09.09.2022 08:35 Ответить
Ой! Як швидко - не пройшло і півроку війни! В народі подібні повідомлення називають тиць п*издиць...
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09.09.2022 08:36 Ответить
А д'єрмака у список чого не вніс? Чи він занадто потужний для цього списку?!!!
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09.09.2022 08:38 Ответить
Плюшевий алкаш ерзац-сцарь Мєдвєдєв знову буде кулачками сучити і п'яні шмарклі на клавіатуру мотати.Чекаємо черговий "угрожающий" спітч від жовтої гумової качечки Дімусіка
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09.09.2022 08:40 Ответить
А коли буде указ про звільнення єрмаковської банди?
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09.09.2022 08:45 Ответить
Через півтора року, ми викинемо їх на смутник і взнаємо купу злочинів, які ця ОЗГ скоїла за 5 років.
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09.09.2022 08:58 Ответить
Та ти шо ! Нарешті . Не пройшло і року . Вимагаємо від Заходу , а самі ....
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09.09.2022 08:50 Ответить
... а, Зюганов в будёновке надеюсь тоже там
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09.09.2022 08:56 Ответить
Щось я ніяк не в'їду в ці санкції від Зеленського - це що? після півроку війни тільки дійшло до влади що найближче оточення рашистського недоросля винне у війні? То як можна вимагати санкції і їх посилення від ЄС??? коли вони (ЕС) УЖЕ ввели сім пакетів, а у нас і дупля не відбили ні Зрада, ні офіс президента на чолі із Зеленським??? Просто капець уже повний якийсь...
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09.09.2022 09:05 Ответить
Пішов сьомий місяць повномаштабної війни рф проти України ,ну нарешті дійшло що то ворог, який цинізм ,а разом з тим президент три місяці не підписує закон "про заборону ввозу книг з рф і білорусі" тим самим підтримуючи "русский мир" який ВР прийняла в червні ,ось таке від когось вимагають ,а самі нічого не роблять.
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09.09.2022 09:13 Ответить
это хорошо... зеленский, а что с зимней одеждой для военнослужащих? или это не твоя парафия? пусть военнослужащие будут голые, а ты будешь дороги строить? пора это прекращать...
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09.09.2022 09:16 Ответить
Це відповідальність МО та Резнікова.
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09.09.2022 09:31 Ответить
так.А рєзніков чия людина?І все таки зе-верховний головнокомандувач.
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09.09.2022 10:31 Ответить
это другое. не мешайте воровать гуманитарку.
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09.09.2022 09:59 Ответить
каже - всім забезпечені, на складах тисяча комплектів

дурник з комік шоу
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09.09.2022 10:14 Ответить
занадто швидко
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09.09.2022 10:12 Ответить
Альфа банк!!!!Про альфа банк хтось згадає?!
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09.09.2022 10:28 Ответить
Война идет почти 200 дней и так неожиданно ввели санкции ... Я думал , что где-то к годовщине вторжения введут. Горжусь! Оперативно работает Офис Президента!
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09.09.2022 11:07 Ответить
Єрмак надав наказ ЗНИЩУВАТИ волонтерів, які допомагають ЗСУ / ФЕДИНА
https://youtu.be/OVFWbASSVPI
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09.09.2022 11:07 Ответить
Куди ж ти квапишся? Ще й сьомий місяць не минув.
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09.09.2022 11:15 Ответить
Тут ось що шокує: чого ця публіка досі була поза санкціями? І скільки поза ними ще російських топів?
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09.09.2022 11:24 Ответить
Ого, який клоун оперативний. Закінчувався сьомий місяць війни, а він тільки тепер ввів санкції. З такими темпами може і оушен плазу в Києві через пару років забере у кацапів, одна це не точно.
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09.09.2022 11:56 Ответить
Не може бути! Мабуть єрмак порадив!
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09.09.2022 14:26 Ответить
 
 