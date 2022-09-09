Общие боевые потери РФ с начала войны - около 51,9 тыс. человек, 239 самолетов, 211 вертолетов, 2 122 танка, 1 237 артсистем и 4 575 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 сентября потери личного состава противника составляют около 51 900 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 51 900 (+650) человек ликвидировано,

танков - 2122 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 4575 (+18) ед,

артиллерийских систем - 1237 (+11) ед,

РСЗО -306 (+1) ед,

средств ПВО - 159 (+0) ед,

самолетов - 239 (+0) ед,

вертолетов - 211 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4),

крылатых ракет – 214 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55) ед,

специальной техники – 114 (+4).

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"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.