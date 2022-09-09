Общие боевые потери РФ с начала войны - около 51,9 тыс. человек, 239 самолетов, 211 вертолетов, 2 122 танка, 1 237 артсистем и 4 575 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 сентября потери личного состава противника составляют около 51 900 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.09 ориентировочно составляют:
личного состава - около 51 900 (+650) человек ликвидировано,
танков - 2122 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 4575 (+18) ед,
артиллерийских систем - 1237 (+11) ед,
РСЗО -306 (+1) ед,
средств ПВО - 159 (+0) ед,
самолетов - 239 (+0) ед,
вертолетов - 211 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4),
крылатых ракет – 214 (+0),
кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55) ед,
специальной техники – 114 (+4).
"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Але, взагалі, є ціла наука порівняння обличч, у якої свої методи - вушна раковина, вилиці, форма очей та ін., що не піддається зміні ні за якої пластики
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Вот это слетел так слетел. В пике вошёл.
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Ну, если вымирающая страна, где он уже третье десятилетие руководит и в которой демографии летит в бездну, за полгода потеряла 52 тысячи молодых самцов детородного возраста и 52 тысячи молодых самок осталась без пары, для него значит "ничего не потеряла", то интересно представить сколь же там этого стада надо положить, чтобы ОНО наконец озаботилось положением...
Оце бляха улов....