Предсмертная записка оккупанта из "ЛНР" Тарасенко: "Нас бросили, как пушечное мясо, без оружия. Плохо умирать, летом щас бы на море". ФОТО

Российские наемники, воевавшие в составе так называемой "ЛНР", жалуются, что из них Россия сделала пушечное мясо.

Об этом говорится в предсмертной записке бойца т.н. "ЛНР" из пгт Калинино Луганской области Тарасенко В.В., которая была найдена разведкой батальона спецназначения "Дике поле" Бригады Богуна вблизи Балаклеи. Записку распространил в Фейсбуке пресс-офицер бригады Тарас Березовец, информирует Цензор.НЕТ.

"В письме, адресованном его жене, он сетует, что россияне сделали из них пушечное мясо, оставив без оружия, средств личной защиты и боекомплекта. "Скажи, что папа был спортсменом, не пил и не курил. Плохо умирать и летом щас бы на море:))" (орфография сохранена)", - отмечает Березовец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки россияне убили 9 мирных жителей Донецкой области. ИНФОГРАФИКА