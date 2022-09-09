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В Украине создали уникальную систему противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Украинская система противовоздушной обороны - уникальна, таковой нет нигде в мире.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы фактически создали уникальную систему противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире. Мы воюем старыми советскими средствами, используя разнообразные тактические приемы. Разработали систему оповещений. Противодействуем ракетам благодаря ЗРК, истребителям и плюс ПЗРК - по всей стране расставлены люди с переносными зенитноракетами комплексами, которые должны реагировать и перехватывать ракеты. Есть визуальные посты наблюдения", - сообщил он.

Спикер добавил, что украинскую ПВО необходимо укреплять современным вооружением. В ближайшее время Украина получит тяжелые комплексы от западных партнеров, но этого пока маловато, сказал Игнат.

"Что нужно делать? Усиливать нашу систему ПВО новыми современными средствами, которые идут нам на вооружение. Это, в частности, NASAMS и IRIS-T. Но, к сожалению, того количества, которое нам пока планируют передать, будет мало. Хотя это будет первый шаг, когда партнеры передадут нам тяжелые комплексы ПВО западного образца", – подчеркнул Игнат.

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Топ комментарии
+35
Якщо не будемо виробляти власне озброєння, то перетворимося на бананову республіку.
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09.09.2022 10:49
+33
Українці - неперевершені!
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09.09.2022 10:45
+30
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09.09.2022 10:48
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Українці - неперевершені!
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09.09.2022 10:45 Ответить
Особливо тей юнак,що настріляв літаків, як горобців
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09.09.2022 11:58 Ответить
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09.09.2022 10:48 Ответить
Якщо не будемо виробляти власне озброєння, то перетворимося на бананову республіку.
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09.09.2022 10:49 Ответить
Если бы не прекращение финансирования и все шло по плану - мы бы уже в 2020 году имели свою ПВО среднего радиуса.
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09.09.2022 10:53 Ответить
треба починати з навчення своїх інженерів та розвитку освіти взагалі. Та багато чого ще треба розвивати
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09.09.2022 11:00 Ответить
освіта же спіткнулась, студенти і діти з мамами вже виїхали
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09.09.2022 11:09 Ответить
Інженери є і розробки ******** зброї є, політичної волі нема у теперішньої влади.
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09.09.2022 11:20 Ответить
в тому і справа що кваліфікованих інжинерів майже немає. Це як усі думали що в РФ бездонна прірва ***********, а по факту вони їх у Північній Кореї замовляють. Так і з кваліфікованими конструкторами, всі думають що вони є, а насправді здебільшого залишилось кілька дідів
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09.09.2022 11:26 Ответить
Це неправда, бо я сам інженер) і знаю про це більше, ніж ви. Є талановиті інженери і далеко не діди.
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09.09.2022 11:33 Ответить
а у мене батько інженер (не буду уточнювати). Він казав що є хороша молодь, але це виняток. Частіше згадував кричуще невігластво
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09.09.2022 12:39 Ответить
Делать надо все последовательно.
1. Победить
2. Убрать от власти всю зеленую сволочь.
3. Реформировать суды, начать настоящую борьбу с коррупцией.
4. .......
5. .....
И.т.д.
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09.09.2022 14:05 Ответить
яка глибока думка. Дякую, кеп!
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09.09.2022 11:05 Ответить
Ти вважаєш, що перетворення України на бананову республіку не може бути державною політикою?
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09.09.2022 11:11 Ответить
Ні. Я вважаю, що на прикладі россії всі розумні люди побачили, що ніякої суверенної промисловості немає в глобальному світі. І ті, хто теревенять, про власні "літаки", "танки" та "криголами", - банальні ідіоти. Наш єдиний шлях, - бути інтегрованими у західний ВПК. Це означає, наприклад, виробляти центроплан для умвоного Ф-35. Але, все одно, усі бананові республіки оголошують про самодостатній цикл виробництва літаків 5+.
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09.09.2022 11:17 Ответить
А теревенять про якусь власну державність України...
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09.09.2022 11:26 Ответить
...і якусь власну державність США, Норвегії, Британії, Франціїї...
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09.09.2022 11:28 Ответить
Переконав...для виробництва українських "Нептунів" будемо використовувати дешеву ізраїльську робочу силу.
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09.09.2022 11:41 Ответить
ні, ти нічого не зрозумів. При виробництві українських нептунів використовується тайванська електроніка, південно-корейські станки, чешське шасі. Так зрозуміло?
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09.09.2022 12:02 Ответить
Та ти мабуть жартуєш...
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09.09.2022 12:06 Ответить
Щоб все своє було, треба Зесрань убрать від влади !
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09.09.2022 12:02 Ответить
Воно то так. Але дуже не багато країн можуть собі дозволити власне виробництво власним коштом. Ми потребуємо інвестиції, і досить великі. Ми маємо дуже крутих інженерів, розробників, які за сприятливих умов можуть і атомну бомбу в підвалі зібрати. Але це все коштує дорого, якщо мова йде про серійне виробництво, а не для показухи на параді.
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09.09.2022 13:38 Ответить
Українська система протиповітряної оборони - одна з найкращих! Превірено ЗСУ!
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09.09.2022 10:49 Ответить
Харьков с Вами не согласен.
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09.09.2022 10:56 Ответить
а с чем Харьков сравнивает ?

где ещё в мире по какому-нибудь городу выпускают столько ракет ?
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09.09.2022 11:11 Ответить
Підтрмую.Якби в Харкові були ті С-300 які зечмоні вивели з ладу в 20-му році, вилучивши клістрони, то й справи в місті були б набагато кращі.
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09.09.2022 11:33 Ответить
Харкову потрібен Залізний купол

Але харківські жиди в Ізраїлі жмотяться - краще хай кацапи бьють по місту та єврейському кладовищу
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09.09.2022 11:59 Ответить
Та то він мабуть про Київ пише. Ой, так по Києву і не стріляють!!!
Яка нахєр найкраща???? Ти у Миколаєва спитав? А у Нікополя, Кременчука, Кривого Рогу, Марганця , Харкова, Сумщини , Чернігівщини тощо?? І як вишенка на торті- Маріуполь!!!!!
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09.09.2022 19:34 Ответить
Как говорили в поговорке "Голь на выдумку хитра"
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09.09.2022 10:51 Ответить
Україна в змозі сама виготовляти системи ППО лиш потрібна патріотична влада
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09.09.2022 10:51 Ответить
а асХфальт?! З ракет відкатів ніхто не дасть, а на аХсфальті ого-го! Хатинка папі-мамі в Ізраїлі знаєш скільки коштує А то ж не одна хатинка...
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09.09.2022 10:56 Ответить
А свої виробляти? Хусіти збивають саудовські літаки українською ракетою Р-27 запускаючи її з землі.
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09.09.2022 10:51 Ответить
Українська зброя воює проти саудитів? Якщо це так,то це дуже погано.
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09.09.2022 11:00 Ответить
А Порошенко ж говорив, що треба розро***ти та втілювати свою ППО, та ПРО. Так ніж, ***, зеленим та 73% відсоткам їже з ними, треба були дороги дорогІ.
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09.09.2022 11:04 Ответить
"по всій країні розставлені люди з переносними зенітно-ракетними комплексами"

Гадав, зробили це чи ні. Виявляється, зробили.
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09.09.2022 11:04 Ответить
зебіл вклався в ******* ППО, - набудував доріг, по яким оператори ПЗРК їздять
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09.09.2022 11:06 Ответить
Слава ЗСУ! І на землі, і у повітрі
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09.09.2022 11:15 Ответить
А я ще півтора роки тому попереджав, що Україні невідкладно необхідно модернізувати ППО:
https://petition.president.gov.ua/petition/113832

Ніхто не підтримав
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09.09.2022 11:17 Ответить
До тих пір поки жарений півень не клюнув в задницю- 30 років Незалежності продавалося все, і всіма ,що могло б боронити Україну і її народ від тих багатотисячних смертей, вбивст, каліцтв і розрухи,котрі пожинає Україна в нинішній війні з рашистом.
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09.09.2022 11:29 Ответить
аналогов нет напоминает что то
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09.09.2022 11:40 Ответить
А де є аналог?
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09.09.2022 11:47 Ответить
На безрибьї і аналогом станеш

З тим хламом що є, наші ППО працюють на 200%!
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09.09.2022 12:02 Ответить
Там Дєрмак з Шараповим вже думають як технології цих комплексів передати кацапам.
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09.09.2022 12:21 Ответить
то-то я и гляжу, что ракеты, в Харькове, с самого начала войны, на голову как сыпались пачками, так и до сих пор сыплются......
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09.09.2022 13:43 Ответить
А в них там в Києві все на мазі, війною і не пахне! Хіба їм там не насрати, що там сиплеться на голову решті країни вже 7 місяців?! То хіба їхні квартири і бізнеси руйнуються?
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09.09.2022 19:38 Ответить
они туда все пво стянули, какое у них было..... ОПа ермака окружена плотным кольцом......
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09.09.2022 19:42 Ответить
 
 