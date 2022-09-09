В Украине создали уникальную систему противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире, - Воздушные силы

Украинская система противовоздушной обороны - уникальна, таковой нет нигде в мире.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы фактически создали уникальную систему противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире. Мы воюем старыми советскими средствами, используя разнообразные тактические приемы. Разработали систему оповещений. Противодействуем ракетам благодаря ЗРК, истребителям и плюс ПЗРК - по всей стране расставлены люди с переносными зенитноракетами комплексами, которые должны реагировать и перехватывать ракеты. Есть визуальные посты наблюдения", - сообщил он.

Спикер добавил, что украинскую ПВО необходимо укреплять современным вооружением. В ближайшее время Украина получит тяжелые комплексы от западных партнеров, но этого пока маловато, сказал Игнат.

"Что нужно делать? Усиливать нашу систему ПВО новыми современными средствами, которые идут нам на вооружение. Это, в частности, NASAMS и IRIS-T. Но, к сожалению, того количества, которое нам пока планируют передать, будет мало. Хотя это будет первый шаг, когда партнеры передадут нам тяжелые комплексы ПВО западного образца", – подчеркнул Игнат.

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