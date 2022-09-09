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Результаты вторжения РФ в Украину трудно рассматривать иначе, чем провал, – директор ЦРУ Бернс

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

цру,бернс

Уильям Бернс отметил, что начатая Россией война против Украины не только показала слабость армии агрессора, но и нанесла ущерб экономике и последующим поколениям россиян.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину можно рассматривать только как провал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Бернс отметил, что через полгода жесточайшей войны Украина начала контрнаступление.

Говоря о контрнаступательных атаках на Юге Украины и в Харьковские области, директор ЦРУ отметил, что российский президент Владимир Путин сильно недооценил мужество и способность украинцев бороться. По словам Бернса, хотя последняя глава в этой войне еще не написана, однако "трудно воспринимать результаты Путина в войне как-то иначе, чем провал".

Директор ЦРУ уверен, что российский президент был окружен советниками, не желающими бросать ему вызов. Также, по мнению Бернса, Путин ошибочно считает, что европейская решимость пошатнется, а американское внимание к российско-украинской войне исчезнет, ​​если боевые действия затянутся надолго.

"Сейчас Путин делает ставку на то, что он будет жестче, чем украинцы, европейцы, американцы. Я считаю, и мои коллеги из ЦРУ считают, что Путин ошибается по поводу этой ставки, так же как он глубоко ошибался в своих предположениях прошлого февраля относительно воли Украины к сопротивлению", – сказал Бернс во время выступления на конференции Billington CyberSecurity в Вашингтоне.

Он добавил, что такая позиция Путина имела серьезные последствия. В частности, была не только обнаружена слабость армии РФ, но и развязанная Россией война нанесла долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян.

Читайте также: Путин ошибается, если думает, что сможет выиграть в Украине войну на истощение, – директор ЦРУ Бернс
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Топ комментарии
+15
Операція "Провал" йде по плану, "вы не понимаете, это совсем другое"! Слава ЗСУ!
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09.09.2022 10:50
+15
Чесно кажучи, схоже на файну казочку, ніж на правду - навряд чи хтось на такому сходняку сказав би щосі інше, ніж "все іде по плану - виконуємо маневри по негативному наступу".
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09.09.2022 10:59
+13
Генерал СВР

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера произошло знаменательное событие, возможно даже эпохальное, а сам человек, виновник произошедшего и его слова, произнесенные вчера, имеют все шансы войти в учебники истории. Мы сообщали, что президент России Владимир Путин готовится провести совещание с руководством силового и военного блока при участии директора СВР Сергея Нарышкина. Поводом стал доклад президенту по линии СВР, в котором говорится, что в военно-политическом руководстве США принято четкое решение о необходимости нанесения военного поражения России в Украине.
Вчера в режиме видеосвязи Путин провел это совещание, в котором приняли участие секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель одной из служб ФСБ, заместитель директора ФСБ, по два представителя министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных сил РФ и директор СВР Сергей Нарышкин. В начале совещания Путин зачитал полученный доклад и предложил участникам совещания высказать свои мысли о перспективах развития событий в свете изложенной информации, принимая в расчёт, что она верна.
Первому Путин предоставил слово Николаю Патрушеву, но тот предложил передать слово представителям Генерального штаба, чтобы они высказали свои позиции из расчёта ситуации на фронте, сложившейся на данный момент времени. Путин передал слово представителю руководства Генштаба, который буквально в нескольких словах выразил уверенность в том, что информация изложенная в докладе соответствует планам США, после чего сказал, что у наших войск нет больше возможностей для наступления, а скоро не будет возможности для обороны и дальше резюмировал фразой: "Вы проиграли Владимир Владимирович!" После чего замолчал, а из-за шока участников совещания, которые были искренне поражены дерзостью генерала, повисла долгая пауза, которую прервал Патрушев, задав вопрос "Как вы разговариваете с верховным главнокомандующим?" На что генерал начал было отвечать потоком новых не менее резких высказываний и его поторопились отключить от эфира.
Путин поинтересовался является ли это позицией Генерального штаба и министерства обороны и сразу получил заверения, что это ни в коем случае не является позицией руководства ни Генштаба ни министерства обороны, а просто вероятно срыв человека который не хочет брать на себя ответственность за провальные действия на фронте. После совещание продолжалось не более получаса, в течение которых президент угрюмо молчал, а остальные выдавливали из себя слова сдержанного оптимизма.
Когда Патрушев перешел к обсуждению ситуации в приграничных с Украиной областях, доложив проблемы в Белгородской области, где, по словам Патрушева, в результате диверсии часть города осталась без электричества и водоснабжения, Путин прервал доклад сказав "На х...й вы мне про Белгород сейчас рассказываете? Там вообще практически одни украинцы живут. Они там своих мочат. У нас проблем и без этого выше головы. Хватит. " После чего завершил совещание.
Это уже второй инцидент за последние несколько дней с представителями военного командования, которые высказывают недовольство президенту в глаза и если первый случай можно было списать на пьяную выходку, то вчера это было явное желание высказать претензию президенту в глаза. Военное руководство прекрасно понимает, что их сделают крайними за поражение в войне которую развязал Путин и по этому стоит ждать дальнейшего недовольства в кругах руководства военного блока, которых президент просто обязан сделать "козлами отпущения".
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09.09.2022 10:51
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Операція "Провал" йде по плану, "вы не понимаете, это совсем другое"! Слава ЗСУ!
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09.09.2022 10:50 Ответить
)))
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09.09.2022 12:02 Ответить
Генерал СВР

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера произошло знаменательное событие, возможно даже эпохальное, а сам человек, виновник произошедшего и его слова, произнесенные вчера, имеют все шансы войти в учебники истории. Мы сообщали, что президент России Владимир Путин готовится провести совещание с руководством силового и военного блока при участии директора СВР Сергея Нарышкина. Поводом стал доклад президенту по линии СВР, в котором говорится, что в военно-политическом руководстве США принято четкое решение о необходимости нанесения военного поражения России в Украине.
Вчера в режиме видеосвязи Путин провел это совещание, в котором приняли участие секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель одной из служб ФСБ, заместитель директора ФСБ, по два представителя министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных сил РФ и директор СВР Сергей Нарышкин. В начале совещания Путин зачитал полученный доклад и предложил участникам совещания высказать свои мысли о перспективах развития событий в свете изложенной информации, принимая в расчёт, что она верна.
Первому Путин предоставил слово Николаю Патрушеву, но тот предложил передать слово представителям Генерального штаба, чтобы они высказали свои позиции из расчёта ситуации на фронте, сложившейся на данный момент времени. Путин передал слово представителю руководства Генштаба, который буквально в нескольких словах выразил уверенность в том, что информация изложенная в докладе соответствует планам США, после чего сказал, что у наших войск нет больше возможностей для наступления, а скоро не будет возможности для обороны и дальше резюмировал фразой: "Вы проиграли Владимир Владимирович!" После чего замолчал, а из-за шока участников совещания, которые были искренне поражены дерзостью генерала, повисла долгая пауза, которую прервал Патрушев, задав вопрос "Как вы разговариваете с верховным главнокомандующим?" На что генерал начал было отвечать потоком новых не менее резких высказываний и его поторопились отключить от эфира.
Путин поинтересовался является ли это позицией Генерального штаба и министерства обороны и сразу получил заверения, что это ни в коем случае не является позицией руководства ни Генштаба ни министерства обороны, а просто вероятно срыв человека который не хочет брать на себя ответственность за провальные действия на фронте. После совещание продолжалось не более получаса, в течение которых президент угрюмо молчал, а остальные выдавливали из себя слова сдержанного оптимизма.
Когда Патрушев перешел к обсуждению ситуации в приграничных с Украиной областях, доложив проблемы в Белгородской области, где, по словам Патрушева, в результате диверсии часть города осталась без электричества и водоснабжения, Путин прервал доклад сказав "На х...й вы мне про Белгород сейчас рассказываете? Там вообще практически одни украинцы живут. Они там своих мочат. У нас проблем и без этого выше головы. Хватит. " После чего завершил совещание.
Это уже второй инцидент за последние несколько дней с представителями военного командования, которые высказывают недовольство президенту в глаза и если первый случай можно было списать на пьяную выходку, то вчера это было явное желание высказать претензию президенту в глаза. Военное руководство прекрасно понимает, что их сделают крайними за поражение в войне которую развязал Путин и по этому стоит ждать дальнейшего недовольства в кругах руководства военного блока, которых президент просто обязан сделать "козлами отпущения".
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09.09.2022 10:51 Ответить
Чесно кажучи, схоже на файну казочку, ніж на правду - навряд чи хтось на такому сходняку сказав би щосі інше, ніж "все іде по плану - виконуємо маневри по негативному наступу".
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09.09.2022 10:59 Ответить
Сумнівайся, кацапе Пірожков, сумнівайся
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09.09.2022 11:10 Ответить
Ну, якщо тобі, не-кацапе, приємно втішатися казочками накштал бунту генералів прямо на нараді з путеним - втішайся. Аби не забивав свою голівку поганими думками.
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09.09.2022 11:44 Ответить
я не кацап, 100%. але теж читаю це як казку. в реальності навряд подібне може статися.
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09.09.2022 11:55 Ответить
Может военные возьмут в раше власть и повесят на столбах ВСЮ КГБЭШНУЮ СВОРУ
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09.09.2022 11:03 Ответить
представник генштабу? і що це герой такий. Немає там таких.Там суцільний адабрямс.
Це фейк
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09.09.2022 11:59 Ответить
Генерал СВР - це кацапський Аферистович. Піздьож без будь яких фактів, який ніколи не справджується. Казочки про спідорак ***** і його вмирання - звідти.
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09.09.2022 13:17 Ответить
"ето фіаско братан"....
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09.09.2022 10:52 Ответить
міф, який створили кацапсини про другу армію, змито українською кров'ю.
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09.09.2022 10:53 Ответить
Хорошо сказано
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09.09.2022 10:58 Ответить
Как это развидеть?

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09.09.2022 10:59 Ответить
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09.09.2022 11:12 Ответить
жополиз за бабки иначе пригрозили в жопу к бабке...
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09.09.2022 13:02 Ответить
Де вони всі стільки дурі беруть? Таке відчуття, що вся їхня недонація під вічним приходом.
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09.09.2022 13:19 Ответить
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09.09.2022 15:09 Ответить
Тому ми і повинні молитися.Бо Росія і всі які живуть там, це є обособленя сатани, якого ми повинні перемогти.
З нами Господь Ісус. З нами віра.
Ми переможемо !!! Але ще треба позбавитись своїх бісів в Україні.
Слава, Господу всемогутньому!!!
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09.09.2022 14:45 Ответить
Не плохо бы , чтобы следом за армией Украины двигались специалисты по разминированию ИЗ ВСЕХ СТРАН. И также прокуроры Гааги по фиксированию военных преступлений

с рашкой, которая залила кровью Чечню Сирию Украину , ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ
Разоружить кацапскую армию и запрет иметь армию на 100 лет
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09.09.2022 11:00 Ответить
Так і відбувається. А потім ще підтягуються потенційні меценати для відновлення регіону.
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09.09.2022 12:28 Ответить
але орк розглядає війну, як утримання власної влади, тому у нього все ок, і воювати він буде до кінця свого життя
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09.09.2022 11:03 Ответить
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09.09.2022 11:03 Ответить
В сталининградском котле Паульс при задержании имел более приглядный вид. Он был побрит, подтянут, был в сопровождении своих офицеров. Здесь трудно представить, что этот бомж, который валятся на земле, генерал-полковник Сычевой, командующий группировки "Запад" ЗС РФ. Сильно его ЗСУ потрепало. Слава СЗУ!
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09.09.2022 11:19 Ответить
Я считаю нельзя сравнивать Вермахт и армию педирации, это оскорбительно для Вермахта.
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09.09.2022 11:22 Ответить
як на мене, то на цих фото дві різних людини істоти.
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09.09.2022 11:58 Ответить
Щось не дуже схожі. Обидва пикаті - вся схожість. Нехай спеціалісти оцінюють.
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09.09.2022 12:30 Ответить
вже який день висерів какашенкова нема. чи то хаймарси вже всі порубав на охапки дров для пенсіанєров, чи то супергіпєрточноє аружіє економить, чи вжрався як свиня до котячого візга, од успехов та унітаз лякає, то мордой, до жопой? ))
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09.09.2022 11:07 Ответить
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09.09.2022 11:07 Ответить
🔸🔸🔸интресная историческая аналитика
ПОЧЕМУ РУССКАЯ АРМИЯ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО УБЕГАЕТ?! Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/2yuazZ35lfY



Alexander Wim

Очень нужный отрезвляющий труд. Пожалуйста, продолжайте Вашу работу по восстановлению правды.

09.09.2022 09:01
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09.09.2022 11:08 Ответить
Вчора у Facebook якийсь "Глеб Жеглов" опублікував новину: "Сегодня отмечается День воинской славы России - День Бородинского сражения" (с)

Я залишив йому коментар:
"Проведіть реконструкцію тих подій. І з особливою ретельністю другу частину, що відбулась відразу після бородинської битви. Ну ви в курсі... Оте "... нєдаром москва спальоная пожаром".

Поки що без відповіді...
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09.09.2022 11:14 Ответить
Если вы 8 год что-то планировали и у вас нету результата, то ваши дальнейшие действия в этом направлении тоже будут не результативными.
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09.09.2022 11:20 Ответить
Тоді, на жаль, не тільки плєшивий фюрер помилявся щодо опору українців. Але добре, що українці змусили змінити погляди Заходу в цьому.
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09.09.2022 11:25 Ответить
Найважче буде українцям впоратися самим із собою. Бо ж темні. За опитуваннями 2019-го 57% дорослих українців не прочитали за рік жодної книжки. Саме тому вони так голосують на виборах у найвищу владу. Хто виведе цей народ до світла?!
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09.09.2022 11:40 Ответить
От наступними поколіннями "росіян" навряд чи варто перейматися. Мова має іти про надійний мур на східному кордоні Европи. А на географічних мапах позначити ту земля як "Морок".
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09.09.2022 11:36 Ответить
Новая методичка Кремля: "За 7 месяцев Украина не смогла захватить ни одного российского населённого пункта". Через какое-то время она может поменяться на "За 7 месяцев Украина не смогла захватить ни одного КРУПНОГО российского населённого пункта"
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09.09.2022 12:37 Ответить
Вірю ЗСУ! Вірю в наш народ! Вірю в вільну Україну!!!
А саме головне вірю в Бога, який дає нам сили перемагати!!!
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09.09.2022 14:34 Ответить
 
 