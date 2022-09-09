Результаты вторжения РФ в Украину трудно рассматривать иначе, чем провал, – директор ЦРУ Бернс
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Уильям Бернс отметил, что начатая Россией война против Украины не только показала слабость армии агрессора, но и нанесла ущерб экономике и последующим поколениям россиян.
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину можно рассматривать только как провал.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Бернс отметил, что через полгода жесточайшей войны Украина начала контрнаступление.
Говоря о контрнаступательных атаках на Юге Украины и в Харьковские области, директор ЦРУ отметил, что российский президент Владимир Путин сильно недооценил мужество и способность украинцев бороться. По словам Бернса, хотя последняя глава в этой войне еще не написана, однако "трудно воспринимать результаты Путина в войне как-то иначе, чем провал".
Директор ЦРУ уверен, что российский президент был окружен советниками, не желающими бросать ему вызов. Также, по мнению Бернса, Путин ошибочно считает, что европейская решимость пошатнется, а американское внимание к российско-украинской войне исчезнет, если боевые действия затянутся надолго.
"Сейчас Путин делает ставку на то, что он будет жестче, чем украинцы, европейцы, американцы. Я считаю, и мои коллеги из ЦРУ считают, что Путин ошибается по поводу этой ставки, так же как он глубоко ошибался в своих предположениях прошлого февраля относительно воли Украины к сопротивлению", – сказал Бернс во время выступления на конференции Billington CyberSecurity в Вашингтоне.
Он добавил, что такая позиция Путина имела серьезные последствия. В частности, была не только обнаружена слабость армии РФ, но и развязанная Россией война нанесла долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян.
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Дорогие подписчики и гости канала! Вчера произошло знаменательное событие, возможно даже эпохальное, а сам человек, виновник произошедшего и его слова, произнесенные вчера, имеют все шансы войти в учебники истории. Мы сообщали, что президент России Владимир Путин готовится провести совещание с руководством силового и военного блока при участии директора СВР Сергея Нарышкина. Поводом стал доклад президенту по линии СВР, в котором говорится, что в военно-политическом руководстве США принято четкое решение о необходимости нанесения военного поражения России в Украине.
Вчера в режиме видеосвязи Путин провел это совещание, в котором приняли участие секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель одной из служб ФСБ, заместитель директора ФСБ, по два представителя министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных сил РФ и директор СВР Сергей Нарышкин. В начале совещания Путин зачитал полученный доклад и предложил участникам совещания высказать свои мысли о перспективах развития событий в свете изложенной информации, принимая в расчёт, что она верна.
Первому Путин предоставил слово Николаю Патрушеву, но тот предложил передать слово представителям Генерального штаба, чтобы они высказали свои позиции из расчёта ситуации на фронте, сложившейся на данный момент времени. Путин передал слово представителю руководства Генштаба, который буквально в нескольких словах выразил уверенность в том, что информация изложенная в докладе соответствует планам США, после чего сказал, что у наших войск нет больше возможностей для наступления, а скоро не будет возможности для обороны и дальше резюмировал фразой: "Вы проиграли Владимир Владимирович!" После чего замолчал, а из-за шока участников совещания, которые были искренне поражены дерзостью генерала, повисла долгая пауза, которую прервал Патрушев, задав вопрос "Как вы разговариваете с верховным главнокомандующим?" На что генерал начал было отвечать потоком новых не менее резких высказываний и его поторопились отключить от эфира.
Путин поинтересовался является ли это позицией Генерального штаба и министерства обороны и сразу получил заверения, что это ни в коем случае не является позицией руководства ни Генштаба ни министерства обороны, а просто вероятно срыв человека который не хочет брать на себя ответственность за провальные действия на фронте. После совещание продолжалось не более получаса, в течение которых президент угрюмо молчал, а остальные выдавливали из себя слова сдержанного оптимизма.
Когда Патрушев перешел к обсуждению ситуации в приграничных с Украиной областях, доложив проблемы в Белгородской области, где, по словам Патрушева, в результате диверсии часть города осталась без электричества и водоснабжения, Путин прервал доклад сказав "На х...й вы мне про Белгород сейчас рассказываете? Там вообще практически одни украинцы живут. Они там своих мочат. У нас проблем и без этого выше головы. Хватит. " После чего завершил совещание.
Это уже второй инцидент за последние несколько дней с представителями военного командования, которые высказывают недовольство президенту в глаза и если первый случай можно было списать на пьяную выходку, то вчера это было явное желание высказать претензию президенту в глаза. Военное руководство прекрасно понимает, что их сделают крайними за поражение в войне которую развязал Путин и по этому стоит ждать дальнейшего недовольства в кругах руководства военного блока, которых президент просто обязан сделать "козлами отпущения".
Це фейк
З нами Господь Ісус. З нами віра.
Ми переможемо !!! Але ще треба позбавитись своїх бісів в Україні.
Слава, Господу всемогутньому!!!
с рашкой, которая залила кровью Чечню Сирию Украину , ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ
Разоружить кацапскую армию и запрет иметь армию на 100 лет
людиниістоти.
ПОЧЕМУ РУССКАЯ АРМИЯ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО УБЕГАЕТ?! Лекция историка Александра Палия
https://youtu.be/2yuazZ35lfY
Alexander Wim
Очень нужный отрезвляющий труд. Пожалуйста, продолжайте Вашу работу по восстановлению правды.
09.09.2022 09:01
Я залишив йому коментар:
"Проведіть реконструкцію тих подій. І з особливою ретельністю другу частину, що відбулась відразу після бородинської битви. Ну ви в курсі... Оте "... нєдаром москва спальоная пожаром".
Поки що без відповіді...
А саме головне вірю в Бога, який дає нам сили перемагати!!!