РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17481 посетитель онлайн
Новости Война в Украине
19 144 91
оружие (9389) помощь (6155) Небензя (39)

Западное оружие не играет решающей роли на поле боя в Украине, - постпред РФ в ООН Небензя

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

himars

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что западная военная помощь, якобы, не играет решающей роли на поле боя в Украине.

Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Сразу хочу сказать, что решающую роль на поле боя западное оружие не играет, сколько бы наши бывшие партнеры и их украинские вассалы не утверждали обратное", - утверждает Небензя.

По его словам, только за последний месяц западные партнеры потратили на военную поддержку Украины около $20 млрд.

Также читайте: Украина получила уже 26 РСЗО и 126 гаубиц М777 от США и союзников, - Остин
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+56
Ну конечно, ничего не меняет. Так не меняет, что так свинособак бегут, что аж тапки теряют.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:04
+51
показать весь комментарий
09.09.2022 11:07
+34
Ну, якщо "Західна зброя не відіграє вирішальної ролі на полі бою в Україні", тоді чого ж ви виєте, шо воюєте з НАТО? Дебіли бл...
показать весь комментарий
09.09.2022 11:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну конечно, ничего не меняет. Так не меняет, что так свинособак бегут, что аж тапки теряют.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:04 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 11:05 Ответить
- Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом ©
показать весь комментарий
09.09.2022 11:17 Ответить
Звісно, що нічого не вирішує, як казало ботоксне чмо - всьо ідєт по плану
показать весь комментарий
09.09.2022 11:19 Ответить
У мене питання. Цей "************* представитель россии" щось колись сказав не брехливе?
показать весь комментарий
09.09.2022 12:51 Ответить
Особенно, когда все Украинское вооружение "уничтожили" четыре раза по кругу...
показать весь комментарий
09.09.2022 12:53 Ответить
небезя - всаднік алкоапокаліпсіса нарісовался......
показать весь комментарий
09.09.2022 11:05 Ответить
Интересно ******** ****** если оружие НАТО ЗАПАДА чепуха то почему Рашка через ********* инициировала на Совбезе ООН вопрос поставка оружия Западом Украине....
показать весь комментарий
09.09.2022 11:16 Ответить
шукати логіку в заявах росіян це як козла доїти......
показать весь комментарий
09.09.2022 11:19 Ответить
Увася ***********
показать весь комментарий
09.09.2022 12:36 Ответить
невбезьян с гранатой...
показать весь комментарий
09.09.2022 12:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0kozBUUSegw не правда
вона супер
показать весь комментарий
09.09.2022 11:06 Ответить
Поскольку кацапов надо понимать наоборот, то это утверждение опредённо означает, что западное вооружение играет решающую роль
показать весь комментарий
09.09.2022 11:07 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 11:07 Ответить
Шостка -Москва-510 км, Дружба-Москва-477км. Есть ж/д и шоссейные
дороги.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:18 Ответить
Mda , Himars nedoletit , nada Pershing 🤔
показать весь комментарий
09.09.2022 11:37 Ответить
Коростильов казав,що вiн завжди може,якщо це буде потрiбно,"десь викруткою пiдкрутити"..
показать весь комментарий
09.09.2022 12:47 Ответить
«Грім-2» (експортна назва[1]) або ОТРК «Сапсан» - український оперативно-тактичний ракетний комплекс, що перебуває на стадії розробки конструкторським бюро «Південне».

Комплекс побудований на базі твердопаливної балістичної ракети. Радіус дії заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом до 500 км.

Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.
показать весь комментарий
09.09.2022 13:20 Ответить
Ну, якщо "Західна зброя не відіграє вирішальної ролі на полі бою в Україні", тоді чого ж ви виєте, шо воюєте з НАТО? Дебіли бл...
показать весь комментарий
09.09.2022 11:08 Ответить
Він тим хоче сказати, що українські "Рембо" крошать русню, тобто їхню другу армію, самотужки
показать весь комментарий
09.09.2022 11:09 Ответить
ну ось і добре))) Ми значили що основний чинник перемоги наші люди!
показать весь комментарий
09.09.2022 11:10 Ответить
09 сентября 2022



Небензя убежден, что ни о каком «прорыве» украинских войск не может быть речи Ни о каком «прорыве» украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. В этом уверен Василий Небензя.
«Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с британскими и американскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевым и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды. Взято несколько периферийных деревень. Ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи», - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:10 Ответить
ПОРА ХОРОНИТЬ РАШКУ ( и Небензю)
показать весь комментарий
09.09.2022 11:13 Ответить
Балаклія - периферійна "дєрєвня"? Ну-ну)
показать весь комментарий
09.09.2022 11:15 Ответить
Хєра до нього білочка прийшла. То вже не білочка, а мутант, який катує залишки його мозку.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:52 Ответить
В Украине нет деревень, деревни только в России. В Украине сёла. Небендзя не в курсе?
показать весь комментарий
09.09.2022 13:22 Ответить
Не, ну отрицать очевидное и передвигать акценты на малосущественные вещи они там умеют, это известно.
показать весь комментарий
09.09.2022 13:30 Ответить
Касапский высер в никуда. Чистый ДБЛ.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:11 Ответить
А фамилия с польского --" не был" .
показать весь комментарий
09.09.2022 11:44 Ответить
По польски " не был"-'' nie był" (не быв). Так что ... знает от чего она и кто оно
показать весь комментарий
09.09.2022 12:06 Ответить
Швидше "не буде" -- "nie będzie"
показать весь комментарий
09.09.2022 15:30 Ответить
Ха-ха, чого б тоді він заверещав? Ще й на такому рівні. Спасибі за зізнання та визнання.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:12 Ответить
Західна зброя не відіграє вирішальної ролі на полі бою в Україні

Дійсно..

А всі втрати військ\техніки\складів -результат порушення техніки безпеки...
показать весь комментарий
09.09.2022 11:13 Ответить
так зачем тогда этот кипешь..., г. небензя..., не играет никакой роли, так не играет..., что поставляют оружие, что не поставляют, какая разница... вам...
показать весь комментарий
09.09.2022 11:13 Ответить
Словесный понос.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:13 Ответить
Канєшна! Сама зброя нічого не варта. Без бійців це металобрухт. Кацап визнав, що яирішальними є майстерність і дух українських воїнів.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:14 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 11:14 Ответить
Той лисий рашист недомовляє, що важливу роль, крім зброї, відіграє й те, що українці боронять свій дім, а отже правда за ними. Як казав великий Кобзар: "В своїй хаті своя правда, і сила, і воля"
показать весь комментарий
09.09.2022 11:14 Ответить
Вже і кацапи тролять макарона і шольца! Це добре...
показать весь комментарий
09.09.2022 11:16 Ответить
Видно справи в кацапів йдуть так собі…
показать весь комментарий
09.09.2022 11:16 Ответить
"... західна зброя не відіграє ..."

"... за останній місяць ... $20 млрд"

Цікава логіка
показать весь комментарий
09.09.2022 11:16 Ответить
дана новина повинна йти в рубриці "свинособаче скавулохрюкання в процесі виконання кроків жопної болі"....
показать весь комментарий
09.09.2022 11:16 Ответить
Це добре. Значить це просто українці ********** свинособак самі. Це дуже добре
показать весь комментарий
09.09.2022 11:17 Ответить
непрямое признание превосходства Украинцев воюющих "за нашу и мира свободу", от варварской орды, мечтающей разжиться унитазом или на крайняк - белой ладой тяте ))
показать весь комментарий
09.09.2022 11:19 Ответить
Якщо не відіграє, то тоді й не переймайтесь...
показать весь комментарий
09.09.2022 11:19 Ответить
Тількі небензітє кацапе.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:19 Ответить
Как и полезные санкции!
показать весь комментарий
09.09.2022 11:21 Ответить
- Не_бензи, - ответила ему украинская делегация...
показать весь комментарий
09.09.2022 11:21 Ответить
Прикольно.
Кацапи: якщо захід передасть Україні зброю, ми відповімо самим рєшитєльним образом.
Захід: <передає Україні зброю>
Кацапи: "вирішальної ролі на полі бою західна зброя не відіграє"
показать весь комментарий
09.09.2022 11:22 Ответить
Собака (небензя) гавкает, а караван (оружие) идет.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:22 Ответить
За його словами, лише за останній місяць західні партнери витратили на військову підтримку України близько $20 млрд. Джерело: https://censor.net/ua/n3366040.
Ооооооо!

А я і не знав, що вони перед ним звітують
показать весь комментарий
09.09.2022 11:22 Ответить
Там видно день і ніч ціла бригада кацапів з рахівницями(імпортозаміщення) цю допомогу підрахувують.)))
показать весь комментарий
09.09.2022 12:56 Ответить
"Сразу хочу сказать, что решающую роль на поле боя западное оружие не играет, Джерело: https://censor.net/ua/n3366040

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Зачем тогда такая повестка дня в ООН?
На нет и суда нет.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:22 Ответить
Одже ЗСУ аналоговнетних соссиян голими руками так душить?
показать весь комментарий
09.09.2022 11:23 Ответить
США, чули? Давайте ATACMS! ******** не проти.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:24 Ответить
небензя заявило щось там,та й хрін з тобою небензя,заявляй далі..
показать весь комментарий
09.09.2022 11:24 Ответить
МИД Параши это сборище отборных пошлецов и негодяев
показать весь комментарий
09.09.2022 11:24 Ответить
Блин, а Вы знаете что кацапы были людоедами ? Историк Палий обосновал это исходя исторических записей .

Кацапы не были землепашцами и скотоводами . Жили в лесах собирательством и охотой . Потому белка не хватало . Могли спокойно съесть из соседского племени кого-то ,
Именно эту историю прятала Екатерина и потому они прикрылись историей Руси.

рекомендую всем послушать и обязательно почитать комменты под материалом

ІСТОРІЯКТО ОНИ - "АНДРОФАГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ?

Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/qOWbGCtcChQ

07.09.2022 23:59
показать весь комментарий
09.09.2022 11:32 Ответить
звучить як похвала
показать весь комментарий
09.09.2022 11:26 Ответить
Много раз печатал, не трогайте этого дятла, пусть пнёт буру, нам на руку такие вбросы. Конечно не в оружии западном дело. Пусть дают и побольше, про запас будет. потом отдадим. Если не где хранить, у нас пусть хранится. Поливай дуркецало сильнее!
показать весь комментарий
09.09.2022 11:26 Ответить
в того небензі таке *бало противне так і хочеться в*издячити йому
показать весь комментарий
09.09.2022 11:29 Ответить
Автомобиль "Спутник Лада".
Убираем первые буквы и все становится понятно)
показать весь комментарий
09.09.2022 11:29 Ответить
Ага!
Санкції нам на користь! Поки ви їх не відміните газу не отримаєте
Західна зброя нічого не вирішує, перестаньте її поставлять
у свинособак підгорає знатно!
показать весь комментарий
09.09.2022 11:31 Ответить
Так если не играет роль, то в чём тогда проблема ? Чего тогда так ноем, что "Запад продлевает конфликт своим оружием" ?
показать весь комментарий
09.09.2022 11:35 Ответить
Верно. Получается претензий к НАТО у них нет, а разгром случился исключительно от украинцев, украинским же оружием. Небензя пиарщиком ВСУ обнаружился.
показать весь комментарий
09.09.2022 12:12 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 11:47 Ответить
Фигасе)) Вчера читал, что это рыло из СОБРа. Если так, то ставки растут Уже и генералов в бой отправляют. Вообще даже не верится.
показать весь комментарий
09.09.2022 12:00 Ответить
Кабанчика поселить с пленными даунбасятами - он им честь будет отдавать каждому по несколько раз в день!
показать весь комментарий
09.09.2022 12:42 Ответить
чем ниже айкью, тем больше шансов быть в РФ политиком...
показать весь комментарий
09.09.2022 11:49 Ответить
"вирішальної ролі на полі бою західна зброя не відіграє "

Тут ти правий, рашиський покидьок. Вирішальну роль відіграє мужність українців, воля до перемоги і ненависть до вас. Зброя - то вишенька на торті, щоб остаточно забити цвях в труну вашої дутої величі.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:49 Ответить
Мы вас тварюк голыми руками давить будем, но с помощью Свободного мира это будет быстрее. Так что надо больше оружия, чтобы быстрее наступил мир и спокойствие для стран демократического Мира.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:50 Ответить
Небензя - лысое, брехливое существо , с плебейской , отвратительной рожей. С его заточкой можно роли маньяков-педофилов играть без грима. Но пердак у него подгорает знатно, значит осведомлен о реальных потерях русни.
показать весь комментарий
09.09.2022 11:53 Ответить
Тоді якого чорта ********* виє з приводу поставок цієї зброї?
показать весь комментарий
09.09.2022 11:53 Ответить
Вообще он прав. Решающую роль играет целеустремлённость и воля к победе над врагом украинских бойцов. Дай это же оружие кацапам - они и с ним сядут в лужу, как и со своим.
Похоже, что он тут невольно сделал комплимент боевым качествам ВСУ, за что ему вполне могут дать по шапке, когда сообразят
показать весь комментарий
09.09.2022 11:55 Ответить
Ну, припустимо. Тоді її треба подвоїти, так небензя?
показать весь комментарий
09.09.2022 11:58 Ответить
Я б на місці заходу, трохи, зробив би так і заявив наступне:
"Наша мета в озброєнні України -це надати Українцям змогу захистити свою державу. Ми не хотіли і не поставляли деякі види озброєння, щоб зберегти життя росіян. Зараз представник Росії в ООН заявив, що поставки цієї зброї не відіграє ніякого рішення, а отже и змушені збільшити поставки зброї в рази, щоб відігравала. США та союзники поставлять Україні: ракети ATACMS з радіусом дії 300 км, 50 додаткових установок HIMARS, 350 танків M1 Abrams, 150 винищувачів F16, 100 ударних гелікоптерів AH-64 Apace, 30 ударних беспілотників MQ-1C Gray Eagle, 20 зенітно ракетних комплексів Patriot, 500 БМП M2 Bradley, ми домовились, що наші союзники поставлять 100 САУ ************** 2000, 150 САУ Krab, 50 - французьких САУ CAESAR, 50 САУ ARCHER, 20 ЗРК NASAMS, 30 б/п Байрактар,, 20 антираданих комплексів COBRA, 1 000 ракет Hellfire, 2 000 високоточних ракет Excalibur, 2 500 000 снарядів калібру 155. Ми прорахувались ми дуали, що та зброя яка вже поставлена та поставляється в Україну, може відіграти рішення, але як нам повідомив представник Росії, ті об'єми, що и поставляли не відіграють ніякої ролі. Сподіваємось, що того що, було перераховано вище, буде достатньо, щоб відіграти якусь роль на фронті, а через 2-3 місяця ми знову зустрінемось на ООН, та послухаємо представника Росії. Відіграла якусь ключеву роль поставка цієї зброї, чи ні. Якщо знову ні, то будемо приймати рішення про збільшення об'ємів поставки.
показать весь комментарий
09.09.2022 12:12 Ответить
Ну ні так ні.
показать весь комментарий
09.09.2022 12:26 Ответить
а чого ж москалі скрізь так жаліються що захід дає зброю Україні?

накачівают оружиєм,
так вона ж ніяк не впливає, чого соплі пускати
показать весь комментарий
09.09.2022 12:28 Ответить
Так **** тоді русо-під*расо ниють?
показать весь комментарий
09.09.2022 12:29 Ответить
В Україні підтримка Залужного - 102%
- Звідки взялися 2%?
- Полонені
показать весь комментарий
09.09.2022 12:31 Ответить
Брехливе кацапське недорозуміння.
Воно інтернетом не користується,не бачить,як наші захисники мочать орків.
показать весь комментарий
09.09.2022 12:45 Ответить
якщо не відіграє, то накуя ви скликали оон?
показать весь комментарий
09.09.2022 13:37 Ответить
не пойму..., ему какое дело? они же их "как орехи щелкают"?
показать весь комментарий
09.09.2022 13:48 Ответить
"Генерал СВР", в плане доверия, еще та помойка, но все же, такая вот интересная озвучка.....
https://www.youtube.com/watch?v=HYIl9UdPBtM
показать весь комментарий
09.09.2022 13:53 Ответить
Ну нет, так нет. Важен конечный результат. Если бы можно было всех парашинцев топорами завалить то и это было бы хорошо.
показать весь комментарий
09.09.2022 14:08 Ответить
То шо визжим тогда, сруцьнявое?
показать весь комментарий
09.09.2022 14:20 Ответить
Дайте йому сельодкою по харі!
показать весь комментарий
09.09.2022 14:57 Ответить
Нє, то нє.
показать весь комментарий
09.09.2022 15:47 Ответить
Не играет, да? Получается, ВСУ пистят вас ссаными тряпками и савецким металобрухтом? Ну нехай так.
показать весь комментарий
09.09.2022 15:55 Ответить
Бачив їх на полі бою.в Іракі.5+++дійсно танки бье Тай тікае
показать весь комментарий
06.01.2023 19:04 Ответить
 
 