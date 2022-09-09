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Оккупанты перенесли запланированный на 11 сентября псевдореферендум на несколько месяцев, - мэр Мелитополя Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Оккупанты увидели, что в псевдореферендуме согласны участвовать менее 10% населения временно оккупированного Мелитополя, поэтому его проведение перенесено на несколько месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Весь мир слышал, что 11 сентября в "единый день голосования" рашисты будут проводить фейковый референдум на территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Это не удалось. Референдума не будет", - сказал Федоров.

Он напомнил, что оккупанты пытались провести его в конце августа. Для этого был организован поквартирный опрос, чтобы понять, какая поддержка российской федерации со стороны гражданского населения.

"Сегодня они четко увидели, что есть меньше 10%, которые вообще согласились принимать участие в этом фейковом референдуме... Сегодня они перенесли этот фейк (псевдореферендум - ред.) на несколько месяцев", - добавил Федоров.

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Топ комментарии
+7
Кстати, "референдум" неплохая такая отмазка дать "жест доброй воли". Мол, по результатам "референдума" жители Украины хотят жить в Украине, поэтому хло выводит войска.
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09.09.2022 12:06
+5
Через несколько месяцев будут уже референдумы в Кенигсберге и на Курилах.
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09.09.2022 12:20
+4
«Всё идёт по пла́ну»
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09.09.2022 12:04
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складывается впечатление что орки лично информируют мера-беглеца федорова
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09.09.2022 12:03 Ответить
«Всё идёт по пла́ну»
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09.09.2022 12:04 Ответить
На мільйон місяців.
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09.09.2022 12:04 Ответить
В сенсі на ніколи.
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09.09.2022 12:05 Ответить
Через кiлька мiсяцiв , цi референдуми можна буд проводили в кацапських йЭбiнях...
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09.09.2022 13:15 Ответить
Кстати, "референдум" неплохая такая отмазка дать "жест доброй воли". Мол, по результатам "референдума" жители Украины хотят жить в Украине, поэтому хло выводит войска.
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09.09.2022 12:06 Ответить
Мутний цей мер.....
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09.09.2022 12:06 Ответить
годі вже про цей референдум. Москалі чомусь думають що це нас бентежить.
Буде чи ні - байдуже, нам своє робить.
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09.09.2022 12:07 Ответить
чекають на ЗСУ, без ЗСУ то не референдум.
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09.09.2022 12:16 Ответить
Через несколько месяцев будут уже референдумы в Кенигсберге и на Курилах.
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09.09.2022 12:20 Ответить
Где- то за Уралом, самое место.
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09.09.2022 12:26 Ответить
рехверендум проведемо у Ростові)
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09.09.2022 12:30 Ответить
Референдум перенесли на Кубань.Гіркін каже що ЗСУ буде у жовтні у Криму .Ну Новий рік буемо святкувати на землі наших кубанських пращурів.А у весні відспіваємо росію.
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09.09.2022 12:35 Ответить
Збираються застосувати перевірену тактику - "заміщення населення". Сподіваюсь, що через "кілька місяців" їм для референдума залишиться лише Керч.
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09.09.2022 12:36 Ответить
До освобождения?
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09.09.2022 13:43 Ответить
Так они уже давно поняли, что с референдумами хана. Но всё тянет чтобы выделёные средства схозяйничать.
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09.09.2022 14:36 Ответить
Свои говнопсевдореферендуми будете в ****** устраивать ваших🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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09.09.2022 14:42 Ответить
 
 