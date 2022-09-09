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Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

росія,віза

Сегодня, 9 сентября, Совет ЕС принял решение, полностью приостанавливающее действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, к гражданам России будут применяться общие правила Визового кодекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Это приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличению сроков оформления виз и более строгим правилам выдачи многократных виз", - говорится в сообщении.

Решение начнет действовать с 12 сентября 2022 г.

"Своей непровоцированной и неоправданной агрессивной войной, включая неизбирательные нападения на гражданское население, Россия нарушила это доверие и пренебрегла фундаментальные ценности нашего международного сообщества. Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей непреклонной приверженности Украине и ее народу", - внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Также читайте: Россия может ввести визы для украинцев, - МИД РФ

Напомним, ранее главы МИД стран Евросоюза достигли политической договоренности по приостановлению упрощенного визового режима с Россией на фоне войны против Украины.
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Топ комментарии
+20
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09.09.2022 12:08
+10
А ще немає чого шастать оркам по Європам.
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09.09.2022 12:13
+7
В Україні підтримка Залужного - 102%
- Звідки взялися 2%?
- Полонені
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09.09.2022 12:30
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09.09.2022 12:08 Ответить
Астольф де Кюстін: «У Росії з усього роблять таємницю». «Всі займаються тут шпигунством з любові до мистецтва, навіть не розраховуючи на винагороду». «При спогляданні зусиль, з якими тут намагаються знищити пам'ять про минуле, я дивуюся, що ще зберігають дещо». Основа цього - брехня, а разом з нею і боязнь правди. «До цього часу я думав, що істина потрібна людині як повітря, як сонце. Подорож по Росії мене переконала в протилежному. Брехати тут - означає охороняти престол, говорити правду - означає руйнувати основи». «Вся Росія - один суцільний обман». «Тут є все, не вистачає тільки свободи».
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09.09.2022 12:30 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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09.09.2022 12:11 Ответить
Дивно що він узалі був, закрити скотиняк і паділом
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09.09.2022 12:11 Ответить
А ще немає чого шастать оркам по Європам.
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09.09.2022 12:13 Ответить
Есть здесь пост о Законе 4142 - О вакцинации?
Хочу почитать. Но не могу найти поисковиком.
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09.09.2022 12:17 Ответить
Отмена упрощенного визового режима - это конечно же хорошо, но гораздо лучше было бы построить огромную стену, как в ИП.
Под видом преследуемых режимом, попасть в Европу может огромное количество кацапской, гбшной агентуры.
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09.09.2022 12:18 Ответить
Астольф де Кюстін: «Блукаючи по Кремлю, ви починаєте вірити в надприродне. ... Кремль - зовсім не те, чим його зазвичай вважають. Це зовсім не національна святиня, де зібрані історичні скарби імперії. Це не твердиня, не благоговійно шанований притулок, де спочинуть святі, захисники батьківщини. Кремль менше і більше цього. Він просто житло привидів ... У всьому вигляді і безлад і свавілля, все видає ту постійну тривогу за свою безпеку, яку відчувають страшні люди, що прирекли себе на життя в цьому фантастичному світі. Всі ці незліченні пам'ятники гордині, ласолюбства, благочестя і слави висловлюють, не дивлячись на начебто різноманіття, одну-єдину ідею, яка панує тут над усім, - це війна, що живиться вічним страхом. Кремль, безперечно, є творіння істоти надлюдської. Слава, що виникла з рабства, - алегорія вираження цим сатанинським пам'ятників зодчества. Хоча кожна вежа, кожна окрема деталь має свою індивідуальність, вони всі говорить про одне й те ж: про страх, озброєний до зубів. Жити в Кремлі - це, значить, не жити, а оборонятися. Гніт породжує обурення, обурення породжує запобіжні заходи, останні, в свою чергу, збільшують небезпеку повстання. З цього довгого ланцюга причин і наслідків, дій і протидій виникло чудовисько - деспотизм, який побудував для себе в центрі Москви лігво - Кремль».
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09.09.2022 12:21 Ответить
Кацап пришёл за визой:
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09.09.2022 12:23 Ответить
Соц.дослідження по РФ: з громадян РФ, що мають закорд.паспорт та живуть в РФ, станом на 01.04.2022:
72% відвідували окупований Крим, Абхазію, отримали або орендували житло в Криму після окупації, тобто користувалися перевагами окупації
94% у соц.мережах підтримують війну РФ проти окупації, тобто агітують за війну
83% є держслужбовцями, працівниками оборонного комплексу, силовиками, тобто безпосередньо виконують роботу з вбивств
86% є членами або прихильниками партій (ЄР, КП, Русіч, etc), що формують команди для вбивств в Україні.
Візи для громадян РФ є атавізмом, бо не можна уявити віз до Англії/Сша для парт.функціонерів націстів в 1944.
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09.09.2022 12:27 Ответить
Кацапи настільки жалюгідні, що тепер пишуть в стилі ''нє очєнь то і надо бьіло''))
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09.09.2022 12:29 Ответить
В Україні підтримка Залужного - 102%
- Звідки взялися 2%?
- Полонені
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09.09.2022 12:30 Ответить
Це вже якраз зачепить так звану "еліту " з москви і пітера ,так як з російської глибинки мало хто бував за кордоном.
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09.09.2022 13:07 Ответить
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09.09.2022 14:06 Ответить
 
 