Путин не желает сдаваться, цель РФ все еще состоит в том, чтобы уничтожить Украину, - МИД Австрии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Австрия готова поддерживать мирные переговоры по прекращению войны в Украине. Но этого сейчас мы не видим, глава Кремля Владимир Путин не отказался от своих намерений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу МИД Австрии Александера Шалленберга в интервью Wiener Zeitung.
"Конечно, если дипломатия станет доминирующей силой, мы были бы готовы принять переговорщиков. Но мы очень далеки от этого. Даже после выступления Путина во Владивостоке можно увидеть, что у него нет ни малейшего желания сдаться. Совсем наоборот. Цель России, похоже, все еще состоит в том, чтобы уничтожить Украину", – заявил Шалленберг.
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+12 дмитрий a4f273bf
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+10 Алекс Скела
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+8 Гуренко Игорь
показать весь комментарий09.09.2022 12:51
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Потом сядет в подлодку и поплывет в Аргентину.
Тому буде воно тут своїх під*расів тримати до останього.
Астольф Луї Леонор, маркіз де Кюстін (фр. Astolphe-Louis-Léonor, Marquis de Custine, *18 березня 1790, Нідервіллер - †25 вересня 1857, Париж) - французький аристократ (маркіз), мандрівник, письменник. Автор цікавих оповідань про свої подорожі Англією, Італією, Росією, Шотландією та Швейцарією. Найвідоміший твір - «Росія у 1839 році»[2]
боїться порівняно маленької України
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2 год
А вы почитайте комменты в ватных пабликах. Они шиздец как пуесосят минобороны. И пшиздец как ненавидят украинцев.
К вопрос что тут "нород то против войны, а воюет только армия которую туда пригнали".
Більшість коцапів увірувала у вялікую разію і непереможну армію.
І вони чекають трофеїв. Що хтось на блюдечці принесе. Дохнути за ідеї вони самі не надто прагнуть, тут правда, але вбивати сусідів їм ой як кортить.
Я сама жила на роіськє і знаю їхнє ставлення до українців.
Тим більше, з історії давно відомо як вони залюбки вбивали і катували. Кацапи вдосталь напились нашої крові.
ТОМУ НЕ СМІЙТЕ ВИПРАВДОВУВАТИ НІКОГО