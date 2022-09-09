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Предатель Царев призывает расстреливать российских командующих за контрнаступление ВСУ: "Я бы расстреливал в исподнем"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

царев,олег,царьов

Бывший нардеп ВР Олег Царев призывает ответить на контрнаступление ВСУ расстрелами российских военачальников и ответственных за плохое обеспечение армии РФ.

Об этом Царев пишет в телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Причём я бы расстреливал в исподнем, как расстреливали во время Гражданской войны. Одежду берегли. Вывели к Кремлевской стене и расстреляли в исподнем хоть кого-нибудь. Мне кажется, что в исподнем — это очень важная деталь", - думает он.

"Поставить к стенке" Царев мечтает тех, кто ставит в российское оружие дешевые китайские микросхемы, ворует деньги на закупках или не способен предотвратить контрнаступление ВСУ.

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"И если кто-нибудь скажет мне, что сейчас не те времена, чтобы использовать такие методы, то тоже позвольте с этим не согласиться. Сейчас как раз те времена", - считает экс-нардеп ВР.

Предатель Царев призывает расстреливать российских командующих за контрнаступление ВСУ: Я бы расстреливал в исподнем 01
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Топ комментарии
+56
ВСУ работают над региональной политикой На фото - 👹глава оккупационной администрации села Ивановка (Чугуевский район, Харьковщина).
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09.09.2022 12:53
+53
Хороший флешмоб! Поддерживаю! Только Шойгу не меняйте,пожалуйста
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09.09.2022 12:52
+38
Я бы расстрелял Царева лично, из рогатки убил.
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09.09.2022 12:52
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Соромно визнавати, але у словах цього згустка біологічних відходів "обласного абортарію", ***** - є сенс!
Саму ідею пропоную х*йловським під*расам "обкатати" на царьові й пропагандонах, у прямому, *****, ефірі...
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09.09.2022 16:21 Ответить
Так это! В первую очередь Володю Путлера надо ипануть, потом коняку и тд.
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09.09.2022 16:36 Ответить
Этот дебил, хоть знает где курок.
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09.09.2022 16:48 Ответить
Царева на царство!!! Да здравствует х@йло второй! Только таких правителей на раху и нужно!

Припоминаю Вилли Токарева :
" Ах, белая горячка, прости , мой дорогой!
Как я безумцу съездил по кумполу ногой!
И тут же Петр первый знакомым стал Петром,
Который объяснился, хоть и с большим трудом.")))
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09.09.2022 16:58 Ответить
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