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Морские пехотинцы минувших суток уничтожили гаубицу "Мста-С", две пушки "Пион" и живую силу врага
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
8 сентября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок продолжали давать достойный отпор агрессору на разных направлениях обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования ВМС ВСУ.
Как отмечается, за прошедшие сутки, морские пехотинцы уничтожили 10 российских оккупантов.
"Также артиллерийские военные части Командование морской пехоты наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов. Сейчас известно об уничтожении 6 российских фашистов, 1 самоходной гаубицы "Мста-С" и 2 самоходных орудий "Пион". Окончательные потери врага в Украине!" ", – говорится в сообщении.
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Я радий, як і всі нормальні українці.
Але тут є цікавий момент, як же вдалось планувати операцію в такому секреті так, щоб ніякий д*Єрмак та його оточення не взнало. Генштаб, персонально Залужний робили вигляд і навіть деякі дії, щоб орда московітських кочівників та її агенти повірили, що генеральний осінній наступ буде на Півдні. Під цю тему ханське військо стало зосереджуватись на Південному фронті, перекидаючи в Херсонську та Запорізьку окуповані зони не тільки "свіжі" частини, а і знімати війська, задіяні на Дамбасі.
А тепер бачимо, що насправді було метою плану!
Можу тільки уявити собі, як в своєму лігві біснується вражина д*Єрмак. Ну і його приручений скунсик Боневтік.
- В Україні підтримка Залужного 102% !!!!
- Звідки взялися 2% ?
- Полонені !