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За прошедшие сутки Воздушные силы уничтожили 6 вражеских беспилотников и вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,алігатор

За сутки 8 сентября на разных направлениях зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил сбиты шесть вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, около 13.30, в Донецкой области, зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил уничтожило российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

"Истребительная, штурмовая и бомбардировочная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по враждебным позициям, технике и логистике оккупантов различными типами вооружения, в том числе противорадилокационными ракетами AGM-88 HARM", - говорится в сообщении.

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лише завтяті двієчники могли назвати летючу машину ім'ям повзаючиї тварини... ВСУ приводить все до ладу...
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09.09.2022 14:05 Ответить
внешним видом, за который A-10 получил прозвище «Уортхог» (Warthog) - бородавочник
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09.09.2022 15:59 Ответить
Хоть кто-то это знает, а то все эксперти только плечами разводят.
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09.09.2022 16:37 Ответить
не внешним видом, а звуком пушки.....
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09.09.2022 16:48 Ответить
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09.09.2022 14:16 Ответить
фывапрол
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09.09.2022 16:39 Ответить
Что то у этих крокодилов дырка где то в корпусе оказалась. Незаметная для изготовителей. Ото из неё и выпадают нужные шестерёнки или болты калёные. Такого сбить не сложно. Рукой махнул летчику. бутылку самогона показал---оно тупое не на ту педаль нажало кацапедло до браги привыкшее---дальше по схеме. Долго над полем ботинок летал!
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09.09.2022 14:21 Ответить
Красунчики. Героям слава !!!
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09.09.2022 14:42 Ответить
 
 