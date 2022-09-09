Оккупанты обстреливают центр Харькова из РСЗО. Есть попадания в жилые дома. По меньшей мере 10 раненых, трое из них – дети (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты обстреливают Харьков из РСЗО.
Об этом пишет в телеграмм-канале мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Мощный обстрел Харькова из РСЗО. Пока точно известно о прилетах в Шевченковском районе. Предварительно пострадал детсад и пожар на одной автозаправке", - информирует он.
По словам Терехова, о пострадавших информация уточняется.
Позже Терехов отметил, что попадание в частные дома, в некоторых из них пожары.
"Прилеты в детский дом творчества и школу, в объект спортивной инфраструктуры. Горит детский сад в центральной части города", - отмечает он.
По словам главы города, сейчас известно о 10 раненых, трое из которых - дети.
"Враг обстреливает центр Харькова из РСЗО. Есть попадание в жилые дома и другие сооружения. На сегодняшний день известно о 10 раненых, по меньшей мере 3 из них дети. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают медики и другие экстренные службы. Максимально оставайтесь в укрытиях" , – отметил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Пожалуйста, подождите...
рукопашної з ними не буде
Харків'яни, бережіть себе, обстріли то звісно страшно, але окупація- це справжнє пекло. А ви вільні люди, нащастя!
Горітиме в пеклі вся росія 😡