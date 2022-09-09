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Оккупанты обстреливают центр Харькова из РСЗО. Есть попадания в жилые дома. По меньшей мере 10 раненых, трое из них – дети (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Оккупанты обстреливают Харьков из РСЗО.

Об этом пишет в телеграмм-канале мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Мощный обстрел Харькова из РСЗО. Пока точно известно о прилетах в Шевченковском районе. Предварительно пострадал детсад и пожар на одной автозаправке", - информирует он.

По словам Терехова, о пострадавших информация уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ночью обстреляли Салтовский район Харькова, попали в учебное заведение, - Терехов

Позже Терехов отметил, что попадание в частные дома, в некоторых из них пожары.

"Прилеты в детский дом творчества и школу, в объект спортивной инфраструктуры. Горит детский сад в центральной части города", - отмечает он.

По словам главы города, сейчас известно о 10 раненых, трое из которых - дети.

"Враг обстреливает центр Харькова из РСЗО. Есть попадание в жилые дома и другие сооружения. На сегодняшний день известно о 10 раненых, по меньшей мере 3 из них дети. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают медики и другие экстренные службы. Максимально оставайтесь в укрытиях" , – отметил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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на Харківщині схоже буде заваруха,кацапи кидають останнє шо в них є боєздатне ,їде велика колона на Ізюм схоже що Чеченці..молимось за наших хлопців 🙏 Слава ЗСУ!!!!!
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09.09.2022 14:29 Ответить
чеченці - це просто легка пехота, м'ясо для арти
рукопашної з ними не буде
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09.09.2022 15:24 Ответить
Ось з ким ця рашиська паскуда воює це з мирними жителями ,дітьми і несуть смерть ,сльози і розруху.
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09.09.2022 15:39 Ответить
То де помста за Харків по бєдгороду? А ЗеЛох??
Харків'яни, бережіть себе, обстріли то звісно страшно, але окупація- це справжнє пекло. А ви вільні люди, нащастя!
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09.09.2022 18:59 Ответить
Кацапи , це все на що ви , тварюки , здатні - воювати з мирним населенням і двтьми , та перетворювати наші міста і села в руіни !

Горітиме в пеклі вся росія 😡
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09.09.2022 22:49 Ответить
 
 