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Украинских пленных пытают в России и на оккупированных ею территориях, - ООН
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия не дает доступа к украинским военнопленным, которые находятся на ее территории или на оккупированных ею украинских территориях.
Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции в Женеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В этой связи "еще большее беспокойство вызывает тот факт, что есть задокументированные подтверждения применения пыток и физического насилия в отношении украинских пленных со стороны российских военных, а также воюющих на стороне России членов вооруженных формирований", - сказала Богнер.
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то не народ і не нація то мерзенне біологічне сміття
Зрозуміло що якби вони знали чим усе закінчиться, то пробивалися б до своїх з боєм.
У Маріуполі було близько 1500 воїнів - багатьом це вдалося б
Уявіть 1500 досвідчених і мотивованих бійців хоч і сильно стомлених.
Ось чому то думаю якби у них були командири такі як Хотаб, Удугов чи Басаєв, то вони змогли б вийти і не пішли б у полон
Ви зобов'язані повернути їх додому.
Міняйте генерала армії РФ на всіх вцілілих .
Чи у Єрмака або Татарова інші плани ??😠
Ми всі повинні благати Бога про допомогу наших полонених. І Бог спасе їх.
Не надійтеся на владу. Там повний нуль.