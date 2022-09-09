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Украинских пленных пытают в России и на оккупированных ею территориях, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені,тюрма,катування,тортури

Россия не дает доступа к украинским военнопленным, которые находятся на ее территории или на оккупированных ею украинских территориях.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции в Женеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В этой связи "еще большее беспокойство вызывает тот факт, что есть задокументированные подтверждения применения пыток и физического насилия в отношении украинских пленных со стороны российских военных, а также воюющих на стороне России членов вооруженных формирований", - сказала Богнер.

Также читайте: Из российского плена удалось вернуть почти 600 человек, - руководитель Национального информбюро Смирнов
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Топ комментарии
+18
Президент Зеленський, ви наказали захистникам Маріуполя здатись. Вони виконали наказ.

Ви зобов'язані повернути їх додому.

Міняйте генерала армії РФ на всіх вцілілих .

Чи у Єрмака або Татарова інші плани ??😠
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09.09.2022 15:07
+16
Боневтик, герои Азовстали выполнили твой прямой приказ и сдались в плен. Ты обещал, ты давал гарантии их возвращения. У тебя сейчас есть генерал орков, у тебя есть шанс сдержать слово, вспомнить наконец о героях и вернуть их.
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09.09.2022 14:59
+16
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09.09.2022 15:01
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rus-ні

peace-да
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09.09.2022 14:57 Ответить
ну і? будете дальше терпіти рашку в ООН? чи може час дати кацапам *****?
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09.09.2022 14:58 Ответить
США начали продвигать тему реформы ООН, что если кто-то накладывает вето, то созывается Генассамблея и могут его отменить.
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09.09.2022 15:17 Ответить
Г+Г



"Порятунок бійців з "Азовсталі" - це заслуга особисто президента" - Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба в ефірі ТСН розповів, хто приймав участь у переговорному процесі щодо "Азовсталі" та наголосив на тому, що це безпосередньо заслуга Володимира Зеленського.
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09.09.2022 14:58 Ответить
,,,,Здивували,, можна подумати , що по іншому нквд уміє чи про це ніхто не знає і друге хто віддав наказ про здачу азову, нехай сам себе і поміняє на них,падло.
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09.09.2022 15:32 Ответить
От за що ,,народ" його любе і готовий обрати на слідуючий раз.
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09.09.2022 19:24 Ответить
Боневтик, герои Азовстали выполнили твой прямой приказ и сдались в плен. Ты обещал, ты давал гарантии их возвращения. У тебя сейчас есть генерал орков, у тебя есть шанс сдержать слово, вспомнить наконец о героях и вернуть их.
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09.09.2022 14:59 Ответить
Так боневтік Азовців боїться більше аніж *уйла!
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09.09.2022 15:04 Ответить
Та да. Командир Прокопенко - это тот, кто отказался его приветствовать на награждение. Мелкое и мстительное чмо это запомнило.

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09.09.2022 15:28 Ответить
Боневтік президент телевізора,він певно нічим не керує,він грає нову роль.
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09.09.2022 15:54 Ответить
брудні бридкі кацапи то виродки вбивці та мародери
то не народ і не нація то мерзенне біологічне сміття
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09.09.2022 15:00 Ответить
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09.09.2022 15:01 Ответить
взагалі то здалися під гарантії Зелі.

Зрозуміло що якби вони знали чим усе закінчиться, то пробивалися б до своїх з боєм.

У Маріуполі було близько 1500 воїнів - багатьом це вдалося б
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09.09.2022 15:06 Ответить
Им обещали "эвакуацию" типа через третьи страны. И было больше. В плен тогда попало около 2400-2500 человек.
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09.09.2022 15:31 Ответить
можливо, але я читав що 1500.

Уявіть 1500 досвідчених і мотивованих бійців хоч і сильно стомлених.

Ось чому то думаю якби у них були командири такі як Хотаб, Удугов чи Басаєв, то вони змогли б вийти і не пішли б у полон
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09.09.2022 15:37 Ответить
я згоден, це заслуга особисто володимира зеленського!
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09.09.2022 15:02 Ответить
А де "гамнестіінтернейшл"? Язик в дупі *уйла тримає!
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09.09.2022 15:06 Ответить
Президент Зеленський, ви наказали захистникам Маріуполя здатись. Вони виконали наказ.

Ви зобов'язані повернути їх додому.

Міняйте генерала армії РФ на всіх вцілілих .

Чи у Єрмака або Татарова інші плани ??😠
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09.09.2022 15:07 Ответить
У Єрмака плани-красти гроші,зараз на озброєнні крадуть,змінюючи ціни на **********,мільйони собі в кармани кладуть.Потрібно було думати перед виборами,а не привести цю всю погань до влади.Закони якісь непотрібні приймають,щоб у них все було в руках,країни сімки в шоці з їх законів.Гроші США будуть красти-попадуть десь у Гуантанамо до смерті.
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09.09.2022 15:48 Ответить
Если я не ошибаюсь, то ООН впервые официально заявила об этом. Возможно таки и будут какие-то последствия для кацапских ублюдков по линии этой организации. Жаль, что это никак не поможет нашим воинам..
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09.09.2022 15:11 Ответить
Молімося. Віримо. І Анголи іх виведуть, з в'язниці. Коли люди і сам Павел молився, прикутий до сторожі оковами, прийшов Анголи Божий і вивів його.
Ми всі повинні благати Бога про допомогу наших полонених. І Бог спасе їх.
Не надійтеся на владу. Там повний нуль.
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09.09.2022 15:16 Ответить
Кацапи це класичні жидобільшовики - жорстокі покручі-садисти яких завжди обєднують маніакальні ідеї імперії, влади та комуни. Насправді проблема в тому що це виродки, тобто алкодегенерати. Метою людства повинно стати позбавлення цих приматів ЯО і розвал федерації.
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09.09.2022 15:16 Ответить
гандоны штопаные.. им место в аду и на скамье подсудимых. суд можно провести в Мариуполе, твари.
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09.09.2022 15:19 Ответить
и эта говносрана до сих по в собезе оон
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09.09.2022 15:54 Ответить
ООН коли признає росію державою терористом
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09.09.2022 16:23 Ответить
ООН, ваші дії?
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09.09.2022 19:27 Ответить
 
 