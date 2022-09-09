Украинских пленных пытают в России и на оккупированных ею территориях, - ООН

Россия не дает доступа к украинским военнопленным, которые находятся на ее территории или на оккупированных ею украинских территориях.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции в Женеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В этой связи "еще большее беспокойство вызывает тот факт, что есть задокументированные подтверждения применения пыток и физического насилия в отношении украинских пленных со стороны российских военных, а также воюющих на стороне России членов вооруженных формирований", - сказала Богнер.

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