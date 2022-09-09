Российский олигарх Фридман предлагает Украине $1 млрд, чтобы избавиться от санкций, - WSJ
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Российский бизнесмен Михаил Фридман предложил перевести 1 млрд долларов из своего личного состояния в украинский банк "Альфа-банк", соучредителем которого он является. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это предложение направлено на то, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции.
Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Чиновники США заявили газете, что инициатива Фридмана - одно из тех предложений, которые попавшие под санкции бизнесмены, банки и компании тайно делают властям западных стран, что финансирует восстановление Украины после российского вторжения.
При этом Фридман отрицает, что предлагал "услугу за услугу", отмечает The Wall Street Journal. В МИД Великобритании сообщили, что "не потакают уклонению от санкций".
Украинский "Альфа-банк" предложил киевским чиновникам разрешить Фридману перевести в банк 1 млрд долларов из своего личного состояния, сообщил председатель наблюдательного совета банка Роман Шпек. Он заявил, что эти деньги пойдут на финансирование проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью.
Шпек сообщил, что украинский Альфа-банк направил свое предложение в Национальный банк Украины в июне. При этом он также отрицает, что целью предложения было ослабление санкций.
"Для нас это действительно важный экономический проект, и мы хотели бы избежать любых спекуляций, что Фридман и его партнеры хотели бы инвестировать миллиард долларов в Украину, чтобы получить что-то в другой стране. Я не считаю это (инициативу Фридмана) какой-либо спекуляцией или игрой, которая в будущем может помочь избежать или снять санкции", – сказал Шпек.
Как отмечает The Wall Street Journal, для доступа к счетам и переводу денег Фридману понадобится разрешение ЕС, а также Минфина США. Хотя он не находится под американскими санкциями, ограничения были введены в отношении "Альфа-Банка".
Пожалуйста, подождите...
Березовського задушили в Лондоні, Абрамович блукає світом, не знаючи де приткнутися, Фрідман сидить у тому ж Лондоні пов'язаний по руках і ногах санкціями. Вони всі дуже розумні та талановиті люди. Так-так, схильність до бізнесу, це той же талант. Але... Але поставили не на того коня. Той самий Фрідман з його характером і працездатністю пробився б усюди. Був би американський, канадський, ізраїльський бізнесмен. Мав би не 15 млрд., а 1 млрд., але це був би його млрд., з яким він міг би робити, що хоче. Але він вважав за краще мати 15 млрд. зароблених у Росії, але сидіти в Лондоні без копійки грошей (відносно без копійки, звичайно)
Поясню ще раз особисто вам. Всі перераховані мною люди мають вроджену здатність стати багатими і успішними. Це насамперед гострий розум (дурнів серед них немає за визначенням), це працездатність, це сміливість, це передбачення та ще й ще... Це талант і він проб'ється у будь-якій країні та у будь-якій обстановці. Залежить від обставин.
У країнах з владою закону вони все одно стали б успішними і багатими, але вони жили в Росії за її шахрайськими нормами життя і тому замість чесного бізнесу був розпил бюджету і система РОЗа(Распил + Откат + Занос).
Підсумок - замість чесно заробленого 1 млрд, з яким можеш робити те, що завгодно, вони мають по 15-17, але шахрайських млрд, та по суті перебувають під санкціями та домашнім арештом.
Тому що росія токсична для життя і як би добре ти не влаштувався в ній, в кінцевому підсумку ти програєш завжди
ПОТІМ ЯК беня візьме себе кредит і лопнет банк
Учредитель просто хочет увелич утавн фонд?
Сто мільярдів мінімум має дати.
40% маржі: електрику з Білорусі в Україну постачають через арабську "прокладку", близьку до Давида Арахамії"
06 грудня 2021
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_ukr_loc_20/
2019. «Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта», - сказал Коломойский.
«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал олигарх.
«Российские танки будут размещены около Кракова и Варшавы. Ваше НАТО испачкает штаны и будут покупать памперсы», - сказал он.
Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией."
@newkc14
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2 ч
Лиз Трасс анонсировала рассекречивание документов MI6 по кремлевской агентуре, в т.ч. в Украине. Ждем...
А це 4 ескадрільї Ф16 з усвєю інфоаструктурою , давай фрідман за Україну за Львів
а взагалі мінімум десятка плюс щорічно 1 млрд. на майбутнє
2. Сума відкупу для таких має дорівнювати сумі санкцій. Тобто якщо у цього хєра є 15млрд.,то забираєм всі і публічно знімаємо з нього санкції, але не через його ж банк, а напряму в доходи бюджету.
3. Це найшвидший спосіб отримати компенсацію за війну, тобто репарації контрибуції і т.д., не через роки а зараз. Такі вливання валюти заспокоюють валютний курс ,який на сьогодні вже 42грн.за долар. І брехня НБУ не допомагає ніяк!!! Жодного долара в касі будь якого банку купити не можливо! Лише в обмінниках! З якими так сильно 'борется' НБУ. Київська шобла сидить на валютних потоках по всій країні!!!!
П.С.
а це мудило роман шпек вже голова наглядової ради альфа банку? я б радив правоохоронним органам поцікавитись його діяльністю.
Тем более что воровал он в основном в Расии. Нужно разработать закон о покаянии олигарха. Например отказаться от расийского гражданства и отдать некоторую сумму.