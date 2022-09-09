Минобороны РФ в ежедневной сводке не упомянуло потерю Балаклеи на Харьковщине

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге 9 сентября, отчитываясь о войне в Украине, не упомянул город Балаклея Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "РИА Новости".

В то же время Конашенков рассказал об "успехах" армии РФ, в том числе "сотне убитых украинцев", "тонне разбитой техники", "ликвидированные склады с боеприпасами", "уничтожен HIMARS".

Напомним, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Оккупанты утверждают, что город находится под контролем армии РФ.

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