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Минобороны РФ в ежедневной сводке не упомянуло потерю Балаклеи на Харьковщине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

балаклія

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге 9 сентября, отчитываясь о войне в Украине, не упомянул город Балаклея Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "РИА Новости".

В то же время Конашенков рассказал об "успехах" армии РФ, в том числе "сотне убитых украинцев", "тонне разбитой техники", "ликвидированные склады с боеприпасами", "уничтожен HIMARS".

Напомним, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Оккупанты утверждают, что город находится под контролем армии РФ.

Смотрите: ГБР начало фильтрационные мероприятия в деоккупированной Балаклее. ФОТО
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Топ комментарии
+7
Да не бьіло у нас никакой Балаклеи!
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09.09.2022 16:52
+7
Картинку увидел - не смог удержаться
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09.09.2022 17:10
+6
Генерал КАЛОШЕНКОВ: Да, Балаклею мы просрали. Но Таганрог ещё ведь наш!
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09.09.2022 16:57
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Да не бьіло у нас никакой Балаклеи!
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09.09.2022 16:52 Ответить
...далі - да і нє била у нас нікакой спєцапєрациі!
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09.09.2022 17:27 Ответить
вони 1 втрату бамбасу не сгадають....
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09.09.2022 16:53 Ответить
Ну ,наверно,упомянули про 1000 уничтоженных Хаймарсов и 10000000000000 националистов и 5050505055 иностранных наемников
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09.09.2022 16:56 Ответить
Амнезія -- тут помню тут не помню.
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09.09.2022 16:56 Ответить
Генерал КАЛОШЕНКОВ: Да, Балаклею мы просрали. Но Таганрог ещё ведь наш!
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09.09.2022 16:57 Ответить
Таганрог це Україна, але вони про це ще не знають)
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09.09.2022 17:35 Ответить
Nekrasivo familiju putatj. Pravilno - kakasenkov.
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09.09.2022 21:45 Ответить
На арене цирка-Игорёк Клоунашенков со своими "потерьнетами"!
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09.09.2022 16:57 Ответить
Страна не пуганых идиотов.
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09.09.2022 16:59 Ответить
Срана ******** под названием держи вора.
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09.09.2022 17:00 Ответить
То давня традиція. Не здивуюсь, що крейсера Москва і не існувало ніколи. Так і Балаклея пропала з виду, а за нею пропаде Купʼянськ, потім Ізюм, потім...
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09.09.2022 17:00 Ответить
Да, это "СКРЕПА" брехать о "победах" и замалчивать отступление, это началось не скрейсера "Москва", а когда летом 1941-го драпали до аж самой Москвы, бросая оружие, матчасть и вверенных командирам солдат (немцы догнать никак не успевали). Только в июле 1941-го когда начались массированые бобмбадировки метрополии скрывать поражение стало бессмыслено (все и так уже знали)!!!
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09.09.2022 17:40 Ответить
а в середине октября Сралин тайно сбежал (на поезде) из Москвы (на пару лет) в Самарский бункер и появлялся лишь "наездами" (чтоб РАБЫ не знали, что он трус)!
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09.09.2022 17:43 Ответить
в общем, неподтвержденные репарации нужно считать по сводкам кацапских пропагандонов.
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09.09.2022 17:06 Ответить
А що їм казати: "У меня все ходы записаны! Тут стояла моя пешка!"
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09.09.2022 17:07 Ответить
Патаму шо все іде по плану. Патаму і не згадують.
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09.09.2022 17:08 Ответить
За город еще идут бои. А работа тыловых крыс с обеих сторон орать про победы. Это нормально.
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09.09.2022 17:08 Ответить
Картинку увидел - не смог удержаться
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09.09.2022 17:10 Ответить
Не розумиію, до чого там чотирикратний дезертир?
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09.09.2022 21:57 Ответить
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09.09.2022 17:49 Ответить
Так іх же там нєт
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09.09.2022 18:00 Ответить
чим більше бреше калошенков, тим сильніше буде вибух, коли правда все ж випливе.
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09.09.2022 19:06 Ответить
Колись навіть були виставки-"Творчість паціентів психоневрологічних лікарень", викликали певний інтерес, конашенко напевно один з авторів таких вистав, ну дуже подібне.
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09.09.2022 21:56 Ответить
 
 