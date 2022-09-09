НАТО повышает присутствие в Европе как сигнал для России о готовности защищаться, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
НАТО размещает в европейских странах новые силы. Это должно стать для России сигналом о том, что Альянс готов защищать свои территории.
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он заявил, что НАТО перебрасывает на восточные границы новые силы, чтобы укрепить этот фланг.
"Это однозначный сигнал, что организация будет защищать каждый дюйм своей территории", – подчеркнул Столтенберг.
При этом он прокомментировал войну в Украине, заявив, что украинские военные должны продолжать бой. Генсек отметил, что Альянс будет помогать Украине переходить на оружие "натовского" образца.
Напомним, 8 сентября на авиабазе "Рамштайн" состоялось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины.
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В решті країн НАТО, є лише «сигнали».
А тим більше з новою прем'єром(прем'єркою, прем'єркінею...???), Лізою Трасс, яка ще до вступу на посаду заявила, що з росією треба розмовляти її мовою - піднімете ядерну палицю, нею ж самі й отримаєте по голові
Ну, нарешті підтягнулося військо НАТО...
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Поки тільки на чайок
Єш цукор?
@alyonapopova
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10 ч
Россия оказалась на обочине цивилизации и вместо попыток выбраться стала там обустраиваться