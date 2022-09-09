РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17803 посетителя онлайн
Новости За рубежом
2 525 20
Европа (1474) НАТО (8940) Россия (91279) Столтенберг (1414)

НАТО повышает присутствие в Европе как сигнал для России о готовности защищаться, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато

НАТО размещает в европейских странах новые силы. Это должно стать для России сигналом о том, что Альянс готов защищать свои территории.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой  на РБК-Украина.

Он заявил, что НАТО перебрасывает на восточные границы новые силы, чтобы укрепить этот фланг.

"Это однозначный сигнал, что организация будет защищать каждый дюйм своей территории", – подчеркнул Столтенберг.

Читайте также: Война в Украине входит в критическую фазу, - Столтенберг

При этом он прокомментировал войну в Украине, заявив, что украинские военные должны продолжать бой. Генсек отметил, что Альянс будет помогать Украине переходить на оружие "натовского" образца.

Напомним, 8 сентября на авиабазе "Рамштайн" состоялось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
як тільки Україна стане членом альянсу то і НАТО і Європа на 100% будуть захищені від диких смердючих кацапів
показать весь комментарий
09.09.2022 17:44
+6
Навіщо цей пар в гудок ? НАТО , просто дайте нам скільки зброї скільки нам потрібно , бо поки ви стурбовані діями рашистів ми їх просто мочим.
показать весь комментарий
09.09.2022 17:45
+5
Готовність є в Литві, Латвії, Естонії, Польщі.
В решті країн НАТО, є лише «сигнали».
показать весь комментарий
09.09.2022 17:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як тільки Україна стане членом альянсу то і НАТО і Європа на 100% будуть захищені від диких смердючих кацапів
показать весь комментарий
09.09.2022 17:44 Ответить
вже хтось,таки писав.-за скільки часу б здалась Европа рашистам
показать весь комментарий
09.09.2022 18:16 Ответить
Какая именно "Европа"? Может Поляки, или страны Балтии? Не сдались бы никогда!
показать весь комментарий
09.09.2022 19:14 Ответить
німці французи
показать весь комментарий
09.09.2022 19:23 Ответить
Готовність є в Литві, Латвії, Естонії, Польщі.
В решті країн НАТО, є лише «сигнали».
показать весь комментарий
09.09.2022 17:44 Ответить
А від деяких країн НАТО навіть "сигнали" протилежного змісту 😾...
показать весь комментарий
09.09.2022 17:56 Ответить
Навіщо цей пар в гудок ? НАТО , просто дайте нам скільки зброї скільки нам потрібно , бо поки ви стурбовані діями рашистів ми їх просто мочим.
показать весь комментарий
09.09.2022 17:45 Ответить
пропоную підтягнути ці сили докордонів з рашкою "нє ровєн час" і когось в кремлі кондратій схопить....
показать весь комментарий
09.09.2022 17:47 Ответить
Європа сьогодні не готова до війни з кацапами. Перш за все ментально. Все що відбувається в Україні для дуже широких верств населення видається чимсь занадто абстрактним і таким що не має до них безпосереднього стосунку. Зокрема така ситуація у Франції. В Європі, за винятком Швейцарії, вже немає воїнів та армій які взагалі здатні воювати з таким безпринципним та диким ворогом як кацапи.
показать весь комментарий
09.09.2022 17:48 Ответить
Во вторую мировую казалось то-же нет. Нашлись. Правда не в Европе. Не может один ублюдок победить весь мир.
показать весь комментарий
09.09.2022 18:00 Ответить
Британська армія начебто свою боєздатність ніколи не опускала.
А тим більше з новою прем'єром(прем'єркою, прем'єркінею...???), Лізою Трасс, яка ще до вступу на посаду заявила, що з росією треба розмовляти її мовою - піднімете ядерну палицю, нею ж самі й отримаєте по голові
показать весь комментарий
09.09.2022 18:00 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 17:49 Ответить
Досить вже ****#ти... Краще плануйте де бази розміщати в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій олбластях і в АР Крим
показать весь комментарий
09.09.2022 17:49 Ответить
////

Ну, нарешті підтягнулося військо НАТО...

https://t.me/uaobozrevatel/48434

Поки тільки на чайок
Єш цукор?

показать весь комментарий
09.09.2022 18:03 Ответить
Зверинец изолируют . Через 10-20 лет войдут и посмотрят , что сталось .
показать весь комментарий
09.09.2022 18:06 Ответить
Может быть там будут "люди" , которые из мавзолея сделают подобие "Макдональдс" , а ху@ло и ленина кремируют .
показать весь комментарий
09.09.2022 18:10 Ответить
знов будуть рашисти кричати шо вони воюють з НАТО
показать весь комментарий
09.09.2022 18:13 Ответить
Кацапстану до НАТИ як до Місяця рачки.
показать весь комментарий
09.09.2022 18:30 Ответить
Алёна Попова

@alyonapopova

·

10 ч

Россия оказалась на обочине цивилизации и вместо попыток выбраться стала там обустраиваться
показать весь комментарий
09.09.2022 18:45 Ответить
Скільки крові і болю, а вони для*ь збираються
показать весь комментарий
09.09.2022 20:01 Ответить
 
 