Зеленский вызвался разобраться в ситуации с обысками силовиков у представителей волонтерского движения

Президент Украины Владимир Зеленский призвал в случае наличия предоставить ему информацию о несправедливых обвинениях волонтеров в незаконной деятельности.

Об этом он отметил во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа относительно обысков силовиков у волонтеров, передает Цензор.НЕТ.

"Украина – европейское государство, демократическое, должно жить по закону, каждый человек, несмотря на военное положение, должен жить по закону. Для нас очень важно, что после 24 числа (февраля. – Ред.) наше все государство объединено, очень важно уважать работу как волонтеров, так и правоохранителей, которые с первого дня погибали не только на поле боя, а как и каждый гражданин, взяв оружие. Мы все объединены… Сегодня уважение есть к каждому человеку, который здесь остался и помогал строить государство, прочное государство: и волонтеры, и правоохранители, и военные, и таксисты, которые превратились в водителей", - сказал глава государства.

Он рассказал об известном ему случае проведения обысков НАБУ на Запорожье, однако отметил, что не знает деталей дела.

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"Я знаю о случае, который был зарегистрирован НАБУ, они приходили с обысками в Запорожской области. Мне не известны детали больше чем вам, я настолько могу, насколько у меня есть полномочия. Я бы хотел услышать детали, или действительно кто-то виновен и что там что-то такое делалось, или другой ответ, но услышать, для нас сегодня очень важно знать правду", - подчеркнул Зеленский.

После пресс-конференции президент попросил у журналиста Укринформа передать ему более подробную информацию об обысках у волонтеров.

"Если у вас есть дополнительные кейсы какой-то несправедливости, все знают мое отношение и большое уважение к работе волонтерского движения в Украине, передайте, могу поднять этот вопрос", - обратился он.

Напомним, утром 8 сентября полиция с обыском пришла к львовскому волонтеру и активисту Святославу Литинскому, который занимается поставкой автомобилей для ВСУ.

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В якобы завозе автомобилей под видом гуманитарной помощи подозревают также известного львовского художника Олеся Дзиндру. 30 августа Галицкий райсуд Львова отпустил волонтеров Олеся Дзиндру и Юрия Музычука под личные обязательства на один месяц.

31 августа во Львове провели обыски на предприятии у волонтера Олега Яницкого из-за гуманитарной помощи.

В начале июня глава одесского благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова заявила, что Служба безопасности Украины "открыла дело" на возглавляемый ею фонд.

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