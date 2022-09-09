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Зеленский вызвался разобраться в ситуации с обысками силовиков у представителей волонтерского движения

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

літинський,островський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал в случае наличия предоставить ему информацию о несправедливых обвинениях волонтеров в незаконной деятельности.

Об этом он отметил во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа относительно обысков силовиков у волонтеров, передает Цензор.НЕТ.

"Украина – европейское государство, демократическое, должно жить по закону, каждый человек, несмотря на военное положение, должен жить по закону. Для нас очень важно, что после 24 числа (февраля. – Ред.) наше все государство объединено, очень важно уважать работу как волонтеров, так и правоохранителей, которые с первого дня погибали не только на поле боя, а как и каждый гражданин, взяв оружие. Мы все объединены… Сегодня уважение есть к каждому человеку, который здесь остался и помогал строить государство, прочное государство: и волонтеры, и правоохранители, и военные, и таксисты, которые превратились в водителей", - сказал глава государства.

Он рассказал об известном ему случае проведения обысков НАБУ на Запорожье, однако отметил, что не знает деталей дела.

Смотрите также: Полиция обыскала известных львовских волонтеров Литинского и Островского по делу о продаже авто. ВИДЕО

"Я знаю о случае, который был зарегистрирован НАБУ, они приходили с обысками в Запорожской области. Мне не известны детали больше чем вам, я настолько могу, насколько у меня есть полномочия. Я бы хотел услышать детали, или действительно кто-то виновен и что там что-то такое делалось, или другой ответ, но услышать, для нас сегодня очень важно знать правду", - подчеркнул Зеленский.

После пресс-конференции президент попросил у журналиста Укринформа передать ему более подробную информацию об обысках у волонтеров.

"Если у вас есть дополнительные кейсы какой-то несправедливости, все знают мое отношение и большое уважение к работе волонтерского движения в Украине, передайте, могу поднять этот вопрос", - обратился он.

Напомним, утром 8 сентября полиция с обыском пришла к львовскому волонтеру и активисту Святославу Литинскому, который занимается поставкой автомобилей для ВСУ.

Читайте также: ФБР во время обыска нашло у Трампа 11 тыс. правительственных записей, в том числе тайных, - Reuters

В якобы завозе автомобилей под видом гуманитарной помощи подозревают также известного львовского художника Олеся Дзиндру. 30 августа Галицкий райсуд Львова отпустил волонтеров Олеся Дзиндру и Юрия Музычука под личные обязательства на один месяц.

31 августа во Львове провели обыски на предприятии у волонтера Олега Яницкого из-за гуманитарной помощи.

В начале июня глава одесского благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова заявила, что Служба безопасности Украины "открыла дело" на возглавляемый ею фонд.

Смотрите также: СБУ и НАБУ проводят обыски у топ-чиновников Запорожской области по делу о присвоении гуманитарной помощи. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+40
Ты, млять, разберись с ОПГ Єрмака Оманського.
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09.09.2022 18:05
+33
Забув що сам наказав обшукати волонтерів ?
хехх
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09.09.2022 18:04
+29
Гра в гру «прєзідєнт харошій»?
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09.09.2022 18:05
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Новый хит осени

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=7_K1FfzIDDA&feature=emb_logo
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09.09.2022 18:01 Ответить
Не знає він. Не може він. .ука.
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09.09.2022 18:26 Ответить
Опять дебилы серут ...
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09.09.2022 18:04 Ответить
Забув що сам наказав обшукати волонтерів ?
хехх
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09.09.2022 18:04 Ответить
Єрмака нехай обшукає, за гуманітарку десь ховає гроші.
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09.09.2022 19:05 Ответить
Пані! То йому латиш з поляком нагадали! А так воно і є... Скоро на заході буде графік визитів до України керівників держав, щоб гундосого не залишати без уваги. Не більш трьох днів .. бо хлопчина від рук відбився зовсім!
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09.09.2022 19:14 Ответить
Звісно, так.
Захід дає гроші, зброю, і не збирається ризикувати через вибрики Зеленського.
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09.09.2022 19:17 Ответить
Ты, млять, разберись с ОПГ Єрмака Оманського.
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09.09.2022 18:05 Ответить
Та вiн же теж Оманський)))
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09.09.2022 19:34 Ответить
Гра в гру «прєзідєнт харошій»?
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09.09.2022 18:05 Ответить
"взял под личный контроль"? Значит снова поедет бухать
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09.09.2022 18:07 Ответить
Так і сказав. - Розберіться з ними, щоб не тявкали! Що це ви за професіонали. Прийшли пресувати, а про це всі гудять? Конкурентів дяді Єрмака потрібно усівати тихо, швидко!
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09.09.2022 18:08 Ответить
З розкраданням гуманітарки в Запоріжжі розібратись не бажаєш? Скільки отримав відкату від цього?
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09.09.2022 18:08 Ответить
та він по всій Україні її краде)
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09.09.2022 18:30 Ответить
Віслюку дерьмак ще не доповів....як же так?
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09.09.2022 18:12 Ответить
А чого він не спитав про стан справ з тими обшуками в д'Єрмака і татарова?
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09.09.2022 18:14 Ответить
То не силовики, а "татарчуки" зробили наскок на волонтерів в надії перебити скандал по Запоріжжю.
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09.09.2022 18:16 Ответить
Силоміцьники...
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09.09.2022 18:17 Ответить
Цар хороший, бояре погані?
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09.09.2022 18:23 Ответить
Владимир Владимирович Ссаныч, просим! Помогите нам!
Владимир Владимирович Ссаныч, помогите нам! Мы вам верим!
Владимир Владимирович Ссаныч, помогите нам с нашей проблемой!
Владимир Владимирович Ссаныч, помогите нам с нашей просьбой!
Владимир Владимирович Ссаныч, помогите нам избавиться от неприятных явлений!
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09.09.2022 18:25 Ответить
Капітан Прайс @Price_Cap_UA
Люблю дивитися на ці сині стрілочки. Коли люди двигаються, мокшани метушаться, все йде по російському плану)))
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09.09.2022 18:28 Ответить
я понял! это гундосый имеет ввиду таких известных волонтеров, как Старух, Некрасова, Куртев и прочих.... это да..., непорядок!
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09.09.2022 18:36 Ответить
Так зеЛеная мразь сам и дал приказ.
Лживая зеленая мразота
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09.09.2022 18:36 Ответить
це киздець а не президент, і з цим соплежуєм країна має спотикатись до перемоги? ось вона найслабша ланка в обороноздатності країни, ситуацією яка є насправді в країні не володіє зовсім, віртуальна поінформованість Янелоха Оманського на 90% складається виключно з щоденних ранкових і вечірніх байок зрадника України Дєрмака. На шо сподіватися і на що чекати від кловуна в такій непростій для країни ситуації? Хватить вже цього цирку який мало не кожного дня для країни організовує зловонне ОП, а наш сонцеликий чи то під дурника косить чи й справді дурник.
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09.09.2022 21:25 Ответить
Сонцеликий не дурник! Забули всі стару- добру виставу з поганим і хороший поліціантом ( сонцеликий і дермак)
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10.09.2022 07:29 Ответить
Вова номер два?
Прикольно.
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09.09.2022 18:37 Ответить
Волонтьори є двох видів - правильні і неправильні. Запорізьке начальство - то правильні
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09.09.2022 18:44 Ответить
Як говорив Наш человек в Вашингтоне, активное мероприятие. Просто Єрмак за кулісами перекладає увагу із Запоріжжяч, від циганки Ази на львівських волонтерів. Стара його підошва. Там НАБУ тут менти Моні Стирського ( однокласника татарова по школі в Новій Українці цуцкерідзе). А шо, почт Єрмака Порткова ще носить мантію момали).
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09.09.2022 18:48 Ответить
*****, и цирк свой оставил и сам не свалил... Клоун, *****
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09.09.2022 18:55 Ответить
Коли цирковий паяц переїздить до палацу, то він не перетвориться в короля. Зате палац перетворюється на цирк.
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09.09.2022 19:06 Ответить
тварь лицемерная
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09.09.2022 18:57 Ответить
люди, не перетворюйте Україну в росію, це там чєлобітниє царю на бояр подають, у нас є суд.
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09.09.2022 19:01 Ответить
А з клістронами вже розібрався?
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09.09.2022 19:03 Ответить
По усій Україні пройшли репресії волонтерів, напорушували купу кримінальних справ за абсолютно абсурдними звинуваченнями. Почали з Ужгорода і далі повсюди.
І хай мене хто-небудь переконає, що це не була спланована акція спрямована на підрив боєздатності армії під час активізації московитська навали!
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09.09.2022 19:23 Ответить
О, ну знову одна і та сама пєсня, від пріZeдента: боярє хєрові, а цар тут не причому.
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09.09.2022 19:23 Ответить
Типу ЗЄ не знає, що роблять його призначенці Єрмак і Татаров.
От прямо ні сном, ні духом...
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09.09.2022 19:39 Ответить
ну-ну...
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09.09.2022 20:01 Ответить
Включив, як завжди дурня.
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09.09.2022 20:04 Ответить
Оце завернув. Йому сказали не неїзжати на волонтерів, а він вдав ніби не зрозумів, і прирівняв отих Зелених мародерів із Запорізької ОДА до волонтерів... ****** просто.
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09.09.2022 20:51 Ответить
ну все понятно. он сейчас даст указание отпустить этих запорожских волонтеров
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09.09.2022 21:41 Ответить
Цар хороший. бояри погані !
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09.09.2022 23:28 Ответить
Силовики - це бояри. а роль царя грає президент України. він вже давно вжився в цю роль. І ось так з барського плеча кидає суспільству " милостиню " - поблажливо даючи згоду розібратися у мерзенній сфабрикованій самою ж зеленою владою справі проти волонтерського руху у Україні ! Що далі можна чекати від цієї влади ?!!
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09.09.2022 23:53 Ответить
З Трухіним вже розібрався... І з дЄрмаком
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10.09.2022 08:52 Ответить
Тарас Чорновіл: "Ze остаточно вирішив оголосити війну громадянському суспільству й патріотичним силам. Це вже про остаточно оголошену війну волонтерам. Можна заперечити, що він сам розумово обмежений, і не спроможний зрозуміти, що йому вкладають у вуха, кладуть на стіл та розкручують від його імені. Але поки він не буде визнаний судом, як недієздатний, то за всі злочинні дії відповідати найперше йому.
Зараз після львівських, івано-франківських, одеських... репресивних заходів прийшли з обшуком до київського волонтера Олександра Антонова. СБУ проводить обшук. Антонов з першого дня повномасштабного вторгнення в теробороні, був серед перших, хто завозив допомогу в ще незачищені Бучу, Гостомель, Бородянку. А істота, яка, бажаючи вислужитися перед Зеленським та його рашистськими кротами, ініціювала обшук і репресивні дії - гауляйтер СБУ в Києві та області Артем Бондаренко в ці самі гарячі тихенько сидів у безпечному Львові. 15 серпня був невідомо за які заслуги підвищений з Львіського начальника аж до столичного. У Львові очолював обласне управління лише від березня цього року. Мабуть устиг підготувати атаку на львівських волонтерів, розподілити ролі й був направлений впроваджувати досвід у Києві. До речі, якраз після його призначення в столиці й області пішов тиск на релігійні громади, які прагнули перейти до ПЦУ, та неприхована підтримка московської церкви, що вже закінчилося колосальним скандалом. Тепер цей латентний колаборант починає переслідувати українських патріотів.
А Ze, який нещодавно обіцяв журналістам розібратися із переслідуванням волонтерів, слова дотримав - розібрався й визначився. Найбільшим за всю історію розкрадачам міжнародної гуманітарної допомоги в Запоріжжі вже, коли факти були виявлені і виписані підозри, вручив ордени - вони ж його слуги й знають "табличку ділення". А на реальних волонтерів із бездоганною репутацією, які допомагають армії від 2014 року, на нараді із силовиками дав недвозначну команду: "Фас!" А ви дивіться і далі його відосіки з правильними фразами. А вся ця укрсучвлада тим часом неприховано воює проти України на користь ворога. І все менше й менше приховує свої зрадницькі дії"
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18.09.2022 18:25 Ответить
 
 