Зеленский вызвался разобраться в ситуации с обысками силовиков у представителей волонтерского движения
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал в случае наличия предоставить ему информацию о несправедливых обвинениях волонтеров в незаконной деятельности.
Об этом он отметил во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа относительно обысков силовиков у волонтеров, передает Цензор.НЕТ.
"Украина – европейское государство, демократическое, должно жить по закону, каждый человек, несмотря на военное положение, должен жить по закону. Для нас очень важно, что после 24 числа (февраля. – Ред.) наше все государство объединено, очень важно уважать работу как волонтеров, так и правоохранителей, которые с первого дня погибали не только на поле боя, а как и каждый гражданин, взяв оружие. Мы все объединены… Сегодня уважение есть к каждому человеку, который здесь остался и помогал строить государство, прочное государство: и волонтеры, и правоохранители, и военные, и таксисты, которые превратились в водителей", - сказал глава государства.
Он рассказал об известном ему случае проведения обысков НАБУ на Запорожье, однако отметил, что не знает деталей дела.
"Я знаю о случае, который был зарегистрирован НАБУ, они приходили с обысками в Запорожской области. Мне не известны детали больше чем вам, я настолько могу, насколько у меня есть полномочия. Я бы хотел услышать детали, или действительно кто-то виновен и что там что-то такое делалось, или другой ответ, но услышать, для нас сегодня очень важно знать правду", - подчеркнул Зеленский.
После пресс-конференции президент попросил у журналиста Укринформа передать ему более подробную информацию об обысках у волонтеров.
"Если у вас есть дополнительные кейсы какой-то несправедливости, все знают мое отношение и большое уважение к работе волонтерского движения в Украине, передайте, могу поднять этот вопрос", - обратился он.
Напомним, утром 8 сентября полиция с обыском пришла к львовскому волонтеру и активисту Святославу Литинскому, который занимается поставкой автомобилей для ВСУ.
В якобы завозе автомобилей под видом гуманитарной помощи подозревают также известного львовского художника Олеся Дзиндру. 30 августа Галицкий райсуд Львова отпустил волонтеров Олеся Дзиндру и Юрия Музычука под личные обязательства на один месяц.
31 августа во Львове провели обыски на предприятии у волонтера Олега Яницкого из-за гуманитарной помощи.
В начале июня глава одесского благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова заявила, что Служба безопасности Украины "открыла дело" на возглавляемый ею фонд.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=7_K1FfzIDDA&feature=emb_logo
хехх
Захід дає гроші, зброю, і не збирається ризикувати через вибрики Зеленського.
ВладимировичСсаныч, просим! Помогите нам!
Владимир
ВладимировичСсаныч, помогите нам! Мы вам верим!
Владимир
ВладимировичСсаныч, помогите нам с нашей проблемой!
Владимир
ВладимировичСсаныч, помогите нам с нашей просьбой!
Владимир
ВладимировичСсаныч, помогите нам избавиться от неприятных явлений!
Люблю дивитися на ці сині стрілочки. Коли люди двигаються, мокшани метушаться, все йде по російському плану)))
Лживая зеленая мразота
Прикольно.
І хай мене хто-небудь переконає, що це не була спланована акція спрямована на підрив боєздатності армії під час активізації московитська навали!
От прямо ні сном, ні духом...
Зараз після львівських, івано-франківських, одеських... репресивних заходів прийшли з обшуком до київського волонтера Олександра Антонова. СБУ проводить обшук. Антонов з першого дня повномасштабного вторгнення в теробороні, був серед перших, хто завозив допомогу в ще незачищені Бучу, Гостомель, Бородянку. А істота, яка, бажаючи вислужитися перед Зеленським та його рашистськими кротами, ініціювала обшук і репресивні дії - гауляйтер СБУ в Києві та області Артем Бондаренко в ці самі гарячі тихенько сидів у безпечному Львові. 15 серпня був невідомо за які заслуги підвищений з Львіського начальника аж до столичного. У Львові очолював обласне управління лише від березня цього року. Мабуть устиг підготувати атаку на львівських волонтерів, розподілити ролі й був направлений впроваджувати досвід у Києві. До речі, якраз після його призначення в столиці й області пішов тиск на релігійні громади, які прагнули перейти до ПЦУ, та неприхована підтримка московської церкви, що вже закінчилося колосальним скандалом. Тепер цей латентний колаборант починає переслідувати українських патріотів.
А Ze, який нещодавно обіцяв журналістам розібратися із переслідуванням волонтерів, слова дотримав - розібрався й визначився. Найбільшим за всю історію розкрадачам міжнародної гуманітарної допомоги в Запоріжжі вже, коли факти були виявлені і виписані підозри, вручив ордени - вони ж його слуги й знають "табличку ділення". А на реальних волонтерів із бездоганною репутацією, які допомагають армії від 2014 року, на нараді із силовиками дав недвозначну команду: "Фас!" А ви дивіться і далі його відосіки з правильними фразами. А вся ця укрсучвлада тим часом неприховано воює проти України на користь ворога. І все менше й менше приховує свої зрадницькі дії"