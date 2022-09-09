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Необходимо немедленно создать безопасную зону на ЗАЭС из-за новых рисков чрезвычайной ситуации, - Гросси

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гроссі

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно создать зону ядерной безопасности и защиты на оккупированной российскими войсками ЗАЭС и прилегающей территории из-за повышения риска чрезвычайной ситуации на станции в связи с новыми обстрелами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обстрел привел к полному обесточиванию Энергодара и поставил под угрозу безопасную работу расположенной вблизи Запорожской атомной станции. Это должно быть прекращено и срочно согласовано создание зоны ядерной безопасности и защиты", – сказал Гросси.

"Атомная электростанция никогда не может быть пешкой в войне. Ее судьба не должна решаться военными средствами. Последствия таких действий слишком серьезны", – подчеркнул диретор МАГАТЭ.

При этом он отметил, что в настоящее время маловероятно, что надежное электроснабжение за пределами площадки ЗАЭС может быть восстановлено.  В то же время Гросси обратил внимание, что обстрелы подвергают опасности операторов и их семьи, а это затрудняет адекватное укомплектование станции.

"Все вместе это значительно увеличивает риск ядерной аварии", - подчеркнул глава МАГАТЭ.

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Как сообщалось, 8 сентября вечером жители Мелитополя и Энергодара (Запорожская обл.), а также некоторых других населенных пунктов в очередной раз остались без электричества в результате обстрелов. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграм-канале отметил, что свои провокации с обстрелами в самом Энергодаре оккупанты совмещают с обстрелами противоположного берега.

На ЗАЭС работает один блок №6 для обеспечения собственных нужд станции, все внешние линии электропередачи – и основные, и резервные – повреждены.
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Топ комментарии
+3
Так піди та розкажи це своїм друганам . Свинособакам
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09.09.2022 19:03
+1
Створюй,кеп!
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09.09.2022 19:22
+1
Как пусть кацапы валят со станции ‼️‼️‼️

а
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09.09.2022 19:44
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Так піди та розкажи це своїм друганам . Свинособакам
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09.09.2022 19:03 Ответить
Та ви що? А може ще раз Хмельницьку АЄС перевірте?
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09.09.2022 19:03 Ответить
Оооо, вилізло. А чого ж тоді минулого разу не залишився???
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09.09.2022 19:12 Ответить
Це ви мені??
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09.09.2022 19:35 Ответить
Створюй,кеп!
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09.09.2022 19:22 Ответить
Что то Гросси прогундосил, счётчик Гейгера он просит. Вдруг кацапы набежали и бабла не много дали. И с тех пор гундосый Гросси ничего уже не просит!
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09.09.2022 19:38 Ответить
Как пусть кацапы валят со станции ‼️‼️‼️

а
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09.09.2022 19:44 Ответить
"Обстрел привел к полному обесточиванию Энергодара ..."

В то же время Гросси обратил внимание, что обстрелы подвергают опасности ..."

А Гросси не называет тех, кто ведёт эти обстрелы - это типо нельзя или типо он такой стеснительный ???
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09.09.2022 20:03 Ответить
Ну так створи!
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09.09.2022 21:55 Ответить
 
 