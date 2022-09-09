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Новости Политика Украины
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Необходимо начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, - президент Латвии Левитс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

левітс

Президент Латвии Эгилс Левитс выступил за начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина не только политически и культурно принадлежит к европейской семье, но и должна быть членом ЕС, ведь Европейский Союз – это объединение свободных демократических стран. Мы делаем все, чтобы обеспечить начало переговоров о вступлении… Наша задача – идти дальше и начать переговоры о процессе вступления Украины в ЕС", – заявил Левитс на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Матеушом Моравецким в Киеве в пятницу.

Он также отметил, что Латвия может помочь Украине своим опытом для достижения этой цели.

По его словам, Латвия является другом Украины и всегда будет оставаться на стороне украинского народа, который сейчас бьется не только за свою свободу, но и за всю Европу и весь свободный мир. "Наша обязанность заключается в том, чтобы обеспечить вас всей необходимой помощью, чтобы Украина победила. Это долг всех демократических стран", – подчеркнул президент Латвийской Республики.

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Левитс также отметил, что Латвия помогает с реабилитацией раненых украинских военнослужащих, организовала летние лагеря для украинских детей, что также поддерживает Украину в борьбе за свободу.

Кроме того, по словам президента Латвии, его государство положило начало специальной программе по восстановлению ряда объектов в Черниговской области, в частности образовательных учреждений, чтобы дети могли вернуться к учебе.
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Ще вони палять?🤣🤣🤣
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09.09.2022 20:03 Ответить
Ватних дебілів. Не ще, а що.
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09.09.2022 20:51 Ответить
Кацапов. Вместе с нами.
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09.09.2022 20:59 Ответить
Дякую, дорогі латвійці.❤
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09.09.2022 20:52 Ответить
Необхідно розпочати переговори про вступ України до ЄС, - президент Латвії Левітс Джерело: https://censor.net/ua/n3366172


Дєрмак і Зе влада проти - в ЄС красти з бюджету як в Україні не вийде.
Замість проєвропейського Пороха вибрали у 2019 президента совкодрочера москофіла.
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09.09.2022 22:56 Ответить
 
 