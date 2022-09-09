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Новости Война в Украине Война
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война (46875) МВД (9223) проверка (779) деоккупация (838) Енин (328)

Полиция проверила на деоккупированных территориях 123 тыс. человек, 8400 из них были переданы в СБУ для дальнейших мер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

поліція,обшук

На деоккупированных территориях в целом полиция проверила на сотрудничество с оккупантами 123 тысяч человек, из них почти 8,5 тыс. были переданы органам СБУ для дальнейшей проверки.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы активно принимаем все заявления о преступлениях, и впоследствии можно будет говорить о более четкой картине и масштабах преступной деятельности оккупационных властей. Если же интересует статистика по Украине, то в ходе отработки полицейскими уже проверено 123 тысячи человек, это как проверить всех жителей небольшого областного центра. Из этого числа более 20 тысяч – это те лица, которые покидали деоккупированную территорию и прошли мероприятия по фильтрации, а также проверены во время фильтраций в деоккупированных населенных пунктах", - рассказал он.

Смотрите также: На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами. ФОТОрепортаж

Енин подчеркнул, что такие проверки проводятся "не ради статистики".

"Например, 8400 из них были переданы в органы СБУ для проведения с ними дальнейших проверочных мероприятий. Большая часть из них получают подозрения или сразу же задерживаются правоохранителями. И во время таких мер изымаем и оружие, и гранаты, патроны и взрывчатые вещества", - сказал он.
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Топ комментарии
+19
Французи з натяками пишуть, що в 1945 мужиків-колаборантів стріляли, а француженок, які спали з німцями голили наголо.
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09.09.2022 21:09
+17
Треба і в ОП фільтрацію провести!
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09.09.2022 21:19
+16
Таких треба позбавляти громадянства.
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09.09.2022 21:11
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Ну все(((Пришел писец от укрофашстов писец колаборантам в трусиках(((
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09.09.2022 21:08 Ответить
в стрінгах
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09.09.2022 21:28 Ответить
укрофашисти ще й з монтажною піною
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09.09.2022 21:30 Ответить
Цифра приличная,а сколько ещё тайных поклонников русских? неизвестно.
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09.09.2022 22:20 Ответить
Французи з натяками пишуть, що в 1945 мужиків-колаборантів стріляли, а француженок, які спали з німцями голили наголо.
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09.09.2022 21:09 Ответить
А що з цього приводу радять чехи, виходячи з їхнього досвіду 1945 р?
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09.09.2022 21:43 Ответить
Совет из Гостомеля хочешь? Четвертовать. У нас ярый любитель русского мира живёт и здравствует,зовут Валерий Джамиль,окупантов встпечал красной дорожкой ,в прямом смысле. Но не СБУ ,ни полиции дела нет.
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09.09.2022 21:57 Ответить
Валерий Джмиль. Фамилию изменил,был Соловьёв.
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09.09.2022 21:59 Ответить
Гнила зевлада дочекається що люди будуть чинити самосуд. А у вас в Гостомилі що в відсутні серйозні козаки щоб кацапопівня нахлобучити?
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09.09.2022 22:30 Ответить
..а що, самі рило не здатні набити? Невже тяжко спалити..разом з червоною доріжкою. Ніхто і розслідувати не буде.
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09.09.2022 22:37 Ответить
Заяву пробували писати?
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09.09.2022 23:15 Ответить
як би так було , то в живих залишилася б ескадріл'я неман та адютант Де Голя .
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09.09.2022 23:18 Ответить
мені здається, це совковий міф, що всі країни були сцикунами і колаборантами окрім червоної армії і героїчного совєцкого народу.
От, наприклад, скільки людей отримали єврейську відзнаку "праведник народів світу" (за те, що рятували життя інших під загрозою смерті):

Польща 7112
Нідерланди 5851
Франція 4130
Україна 2659
Бельгія 1767
Литва 916
Угорщина 869
Італія 734
Білорусь 669
Словаччина 615
Німеччина 638
....
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09.09.2022 23:26 Ответить
Таких треба позбавляти громадянства.
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09.09.2022 21:11 Ответить
На відбудову України під конвоєм щоб не втікли

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09.09.2022 21:23 Ответить
на уранові копальні. час відновити ядерний потенціал.
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09.09.2022 21:30 Ответить
воо..і я так кажу..й годувати довго не треба..лікувати - йодом та зеленкою..
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09.09.2022 21:32 Ответить
Вы бы доверили предателю что то отстраивать я бы нет,на разбор завалов в лучшем случае,эти твари должны изначально знать что их удел и всей его семьи это чистить коллектора от дерьма до конца жизни за минималку без права выезда из региона своего фактического проживания,плюс паспорт предателя.
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10.09.2022 08:30 Ответить
Починати треба з єрмака, а ото все мишина возня
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09.09.2022 21:23 Ответить
Бачите,що Дєрмак не був під окупацією,він радник((
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09.09.2022 21:27 Ответить
Абсолютно согласен. Стрелять ясен пень или в тюрьму всех сажать не будут, а вот лишить гражданства и всех соцпакетов, а также возможности голосовать, да.
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09.09.2022 21:37 Ответить
Думаю ввод института гражданской присяги на верность Украине до момента потери гражданства страны связи с получением гражданства другой страны должно исправить ситуацию ( при принятии присяги гражданин должен ознакомится со всеми карами в случае предательства своей страны )
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10.09.2022 08:24 Ответить
от дивишся кругом себе
наче підарасів нема
а вони є
ми їх просто не бачимо
аж 8600 і це ще не всі.....
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09.09.2022 21:18 Ответить
Я мешкаю в Луцьку(!) - і тут їх немало...
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09.09.2022 21:45 Ответить
Треба і в ОП фільтрацію провести!
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09.09.2022 21:19 Ответить
туда если заходить, то только в комбинезонах химзащиты и с огнеметом..... ))
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09.09.2022 21:20 Ответить
6.5%.... ну плюс часть еще отвеется..... не так уж и плохо, в принципе.... основная масса таки поумнела.....
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09.09.2022 21:19 Ответить
9 мільйонів украінцев за границею , уся Европа їм ДОПОМАГАЕ , дома і нерухомість порушени

НЕ берете пленних - не фіг їх кормить ‼️‼️
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09.09.2022 21:32 Ответить
на уранові копальні ці 8400
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09.09.2022 21:32 Ответить
Електорат ОПЗЖ?
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09.09.2022 21:34 Ответить
Думаю питання у калоборантів з Зе поліцеєй вирішуються просто і швидко у дусі
КОМАНДІР ДАВАЙ ПОРЄШАЄМ і НАКИНЬ ЩЕ, Я ТЕБЕ ВІД СТАТТІ ВІДМАЗУЮ
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09.09.2022 21:48 Ответить
За три роки так точно.
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09.09.2022 23:02 Ответить
Не фанат Порошенко,но ответь на тот же вопрос себе что было сделано в этом плане с 2019,кроме как на все должности ставились бывшие регионалы и с какой партии при наступлении маскальни побежали встречать их хлебом,солью.
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10.09.2022 08:38 Ответить
Вы так говорите как кремлевская пропаганда что у нас в Украине идет разделение по мовному принципу,Вы хоть реально знаете сколько сейчас ***********,грузиномовных,англомовных,идишомовных и воинов других национальностей ложат сейчас жизней за Украину на войне против русских фашистов чтобы такой как ты смог сейчас спокойно грызть свою коврижку которую тебе кидают за твои высеры сверху твои работодатели,насчет мертветчука какое мы видим продолжение или твои хозяева-кормильцы ждут чем все окончится по результату станем резко патриотами и наконец то сделаем показательный суд или не факт что его уже отдали московитам в случае вопросов где он мы его тайно обменяли например на патриота Украины Портного ,насчет я не фанат зеленского частенько тебя замечал в вылизывании зада нынешней власти,ты с твоим не зависимо от какой партии те кто предал размыл предателей от одного на всех и тут же себя вскрыл,ты зеленобот и явный подстрекатель от московии.
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10.09.2022 09:28 Ответить
Умный поймет,дурак спросит.
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10.09.2022 10:58 Ответить
Цена гуманного отношения к нелояльным государству ТВАРЯМ - жизни мирных граждан!
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09.09.2022 21:57 Ответить
Та да, перевірте там суддів, прокурорів, ментів, усіх, хто давав присягу на вірність Державі і Народу України.
А то на півночі Харківської після звільнення сбу почало трусити лікарів і вчителів.
А прокурори та судді мабуть повідкупались...
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09.09.2022 22:03 Ответить
Верховна радо ! Бігом процедуру розробляй інституту негромадянства, ми так знову на граблі наступим , ці всі ватоцефали повинні отримати паспорт негромадянина України!
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09.09.2022 22:34 Ответить
Потрібно ввести спеціальні паспорти для "недогромадян" і позбавити їх права голосувати, займати будь які державні посади, отримувати державну пенсію, виступати адвокатами в державних судах, користуватись безкоштовним пакетом медпослуг та вчити дітей на бюджеті. Ці особи також не повинні сплачувати в пенсійний фонд та інші соціальні внески які сплачують Громадяни України. Іншими словами видавати "посвідку на проживання".
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09.09.2022 22:47 Ответить
Та це піздець як багато. Стільки могло набратись лише якщо якихось вчителів та подібних держслужбовців типу прибиральниць туди теж включили.
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09.09.2022 22:55 Ответить
Взяли за зябра менше 10% із числа підозрілих?! Цікаве кіно... Решту виродків обілетили... ілі как?
Нехило так мєнти збагатились! Гражданін А-ффак-офф десь денервово гризе нігті, іноді перевіряючи, чи ще щось лишилось, і гризе далі...
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09.09.2022 22:56 Ответить
Оце і є справжнє число виродків суспільства, при чому будь якої нормальної країни. Ми тут їх звемо ватою, в інших країнах свої назви. Але реально близько 10% популяції. А чому нам здається,що їх більше? Та тому що вони поводять себе голосно і визивающє. Кричать завжди своєю тупістю. Висновок-нєфіг мовчати вихованим і розумним людям. Треба щоб голоси нормальних людей завжди звучали голосніше виродків!!! Треба щоб найкращі і найвищі посади бажали отримувати нормально люди! А в нас досі оця туфта совкова про 'нє висовивацца' в головах сидить, 'я не піду в політику, бо там брудно', 'ой та нащо мені та влада' і т.д. А потім 10% виродків блимають своїми рожами по тв типу шуфрича і бойка, портять нам життя, приводять війну в країну, обеззброюють, а ми починаємо думати що таких більшість.
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09.09.2022 23:28 Ответить
Жесть... ну и что с ними делать?! Куда девать эти тысячи дебилов ватных...
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09.09.2022 23:41 Ответить
Продать в московию,чи обмінять..нехай їх веселять на ярмарках,…це коли корупція, а по закону ####,і відбудова міст …з конфіскацією..
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10.09.2022 02:20 Ответить
10%... Иппппаааааать.... А если брать мой родной Северодонецк - там счёт будет на десятки тысяч, и это один город только. Какие тюрьмы - мы их не прокормим просто, это миллионная армия сепаров будет на шее налогоплательщиков висеть годами...
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10.09.2022 02:13 Ответить
Лишити громадянства…неможна зло оставити, бо воно возродиться
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10.09.2022 02:23 Ответить
ПереВірять, засудять коли співпрацювали,відпустять давши умовне, чи будуть просити пробачення , що їх довели так….?)))а де цей грубий* артист, президента консультантщо рік тому закликав до цього????
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10.09.2022 02:18 Ответить
Звільнений ЗСУ регіон залишають окупанти і колаборанти, що співпрацювали з ними, черги тягнуться на кілометри.
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10.09.2022 19:39 Ответить
 
 