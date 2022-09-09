Полиция проверила на деоккупированных территориях 123 тыс. человек, 8400 из них были переданы в СБУ для дальнейших мер
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На деоккупированных территориях в целом полиция проверила на сотрудничество с оккупантами 123 тысяч человек, из них почти 8,5 тыс. были переданы органам СБУ для дальнейшей проверки.
Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы активно принимаем все заявления о преступлениях, и впоследствии можно будет говорить о более четкой картине и масштабах преступной деятельности оккупационных властей. Если же интересует статистика по Украине, то в ходе отработки полицейскими уже проверено 123 тысячи человек, это как проверить всех жителей небольшого областного центра. Из этого числа более 20 тысяч – это те лица, которые покидали деоккупированную территорию и прошли мероприятия по фильтрации, а также проверены во время фильтраций в деоккупированных населенных пунктах", - рассказал он.
Енин подчеркнул, что такие проверки проводятся "не ради статистики".
"Например, 8400 из них были переданы в органы СБУ для проведения с ними дальнейших проверочных мероприятий. Большая часть из них получают подозрения или сразу же задерживаются правоохранителями. И во время таких мер изымаем и оружие, и гранаты, патроны и взрывчатые вещества", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
От, наприклад, скільки людей отримали єврейську відзнаку "праведник народів світу" (за те, що рятували життя інших під загрозою смерті):
Польща 7112
Нідерланди 5851
Франція 4130
Україна 2659
Бельгія 1767
Литва 916
Угорщина 869
Італія 734
Білорусь 669
Словаччина 615
Німеччина 638
....
наче підарасів нема
а вони є
ми їх просто не бачимо
аж 8600 і це ще не всі.....
НЕ берете пленних - не фіг їх кормить ‼️‼️
КОМАНДІР ДАВАЙ ПОРЄШАЄМ і НАКИНЬ ЩЕ, Я ТЕБЕ ВІД СТАТТІ ВІДМАЗУЮ
А то на півночі Харківської після звільнення сбу почало трусити лікарів і вчителів.
А прокурори та судді мабуть повідкупались...
Нехило так мєнти збагатились! Гражданін А-ффак-офф десь денервово гризе нігті, іноді перевіряючи, чи ще щось лишилось, і гризе далі...