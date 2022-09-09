Оккупант о ситуации на фронте: "Правительству по#бать вообще, сколько своих погибло, пох#й", - перехват ГУР. АУДИО

Воюющий в Украине военный РФ жалуется жене на сложную ситуацию на фронте.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Говорят в бригадах пачками увольняются. Пачками! Пачками ходят по госпиталям, всякую х#йню находят себе.

Эти п#дарасы говорят, что все мосты вь#бали, какие можно. Есть переправа, и когда переправляются на тот берег, ждут, когда "Химарс" прилетит, нах#й", – рассказывает рашист.

Его жена удивляется: "У нас же тоже есть хорошее оружие, всегда же по телевизору показывают. И "Солнцепек", и вот этот вот".

"Есть, но не дают", - жалуется оккупант.

"Малыми группами гибнут, вот и все. Правительству по#бать вообще, сколько своих погибло, пох#й", - резюмирует он.

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