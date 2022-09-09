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Оккупант о ситуации на фронте: "Правительству по#бать вообще, сколько своих погибло, пох#й", - перехват ГУР. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Воюющий в Украине военный РФ жалуется жене на сложную ситуацию на фронте.
Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Говорят в бригадах пачками увольняются. Пачками! Пачками ходят по госпиталям, всякую х#йню находят себе.
Эти п#дарасы говорят, что все мосты вь#бали, какие можно. Есть переправа, и когда переправляются на тот берег, ждут, когда "Химарс" прилетит, нах#й", – рассказывает рашист.
Его жена удивляется: "У нас же тоже есть хорошее оружие, всегда же по телевизору показывают. И "Солнцепек", и вот этот вот".
"Есть, но не дают", - жалуется оккупант.
"Малыми группами гибнут, вот и все. Правительству по#бать вообще, сколько своих погибло, пох#й", - резюмирует он.
Топ комментарии
+33 Павло ШОвте
показать весь комментарий09.09.2022 22:20
+29 Максім ХОЙ 07fb0949
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+28 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий09.09.2022 22:11
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ТАК ЧТО в плен орків не брать - не фіг кормить
Хай Всесвіт береже Українських Воїнів. 💙💛
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Русня намагалась зняти красиве відео, як стріляють по позиціям наших ЗСУ, але є нюанс...
Обережно, у відео чутливі кадри
тут краще видно ))))
https://twitter.com/i/status/1568294579245301762
А МЕНІ ЦЕЙ ПОДОБАЄТЬСЯ
Так вот. Уже дней 5 про срусскую армию ни одного ролика.
Это шедевр ! Это навеки останется на видео для всех будущих поколений! Посмотрим как рашкодетки будут учить свою «доблестную» историю https://youtu.be/1p8KAnWPT4M
https://twitter.com/i/status/1568304427529895936