Украинское контрнаступление на Херсонщину дает обнадеживающие сигналы, - Пентагон

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер заявила, что украинское контрнаступление, начавшееся 1 сентября в Херсонской области, показало, что украинцы "творчески" интегрируют военный потенциал, предоставленный США и другими странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Мы очень внимательно следим за ходом контрнаступления, как вы можете себе представить... Я думаю, что мы видели некоторые обнадеживающие признаки, особенно в последние день или два. Но опять же, россияне – это грозный противник, и впереди, я думаю, долгое сражение", – сказала Бейкер на брифинге.

В CNN отмечают, что это впервые, когда министерство обороны США назвало украинскую операцию контрнаступлением, чего раньше избегали представители министерства, включая министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.

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