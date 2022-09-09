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Украинское контрнаступление на Херсонщину дает обнадеживающие сигналы, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер заявила, что украинское контрнаступление, начавшееся 1 сентября в Херсонской области, показало, что украинцы "творчески" интегрируют военный потенциал, предоставленный США и другими странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Мы очень внимательно следим за ходом контрнаступления, как вы можете себе представить... Я думаю, что мы видели некоторые обнадеживающие признаки, особенно в последние день или два. Но опять же, россияне – это грозный противник, и впереди, я думаю, долгое сражение", – сказала Бейкер на брифинге.

В CNN отмечают, что это впервые, когда министерство обороны США назвало украинскую операцию контрнаступлением, чего раньше избегали представители министерства, включая министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.

Смотрите также: ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов на Харьковщине, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+37
З Херсоном все ОК .! Зараз йде методичне роздовбування і обезкровлювання кацапського угрупування . Гадаю що через тижник , тамтешня кацапня дійде до - нужной кондіціі , і котел там буде ще більший ніж під Ізюмом . .
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09.09.2022 22:55
+30
❗❗❗пишуть що в Ізюм зайшли ЗСУ і там дуже весело кацапам
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09.09.2022 22:56
+28
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09.09.2022 22:53
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"Палитель"! Попу не розірви від натуги!
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10.09.2022 08:19 Ответить
ну ты клоун ватный - какое у них тоже современое оружие?что ты несешь ?калибры ракеты искандеры авиация дальняя сотни танки тысячи управление? беспилотники ? не позорься бот - Украина иЗСУ творит историю военной науки и блестящая операция со времен сталинградской битвы
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10.09.2022 01:19 Ответить
Боже, д...л, какие Искандеры? Они взяли современного вооружения кучу, новейшего, и до 2021 года. Калибров там чутка. В основном С-300 сейчас бьют по земле. Танки старезные. Что там нового? Раисса отстала своим лучшим вооружением на 30 лет от Запада. А сейчас воюет уже вооружением середины прошлого века почти.
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10.09.2022 01:24 Ответить
Беспилотники? Израильский беспилотник начала 90-х годов Ну это прям ноу-хау. И их аж пару десятков было. Остальное вообще утиль.
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10.09.2022 01:29 Ответить
ВСЕ!!! "Потух" "наймит"! Достатньо було задать йому елементарне питання з медицини і він "всрався"! А якщо він збрехав у непринциповому питанні, то що ж тоді казать про сам "предмет суперечки"?
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10.09.2022 03:19 Ответить
дятел я про афганскую армию писал - пля какой жеты тупой пистец - убейсяапстену
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10.09.2022 05:07 Ответить
При чем тут с кем они воевали. Речь идет о планировании, о методах и военной школе. О тактике и стратегии. А не знать где войска НАТО принимали участие в военных действиях по меньшей мере стыдно.
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10.09.2022 12:21 Ответить
Я про то ,что НАТО как блок вообще никогда ни с кем не воевало_стыдно этого не знать.А страны входящие в НАТО воевали только против партизанских отрядов(кроме Ирака)Кстати,в Ираке были даже воиска Украины.И США это армия имеющая на своем вооружении оружие 5го поколения и воевали они против Иракской армии с оружием 3го поколения.И этот опыт невозможно сравнить с опытом этой войны, где ЗСУ смогли успешно противостоять превосходящий по численности и вооружению армии
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10.09.2022 12:50 Ответить
обійти Ізюм і йти вже прямо на Бєлгород ..зупинимось вони наростять сили і буде теща 8 років булов АТО ..
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09.09.2022 23:14 Ответить
Ти ідіот?
По перше навіщо нам ця територія з кацапнею, по друге дай Бог щоб вистачило сил зачистити Харківську і Херсонську області.
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09.09.2022 23:20 Ответить
диванные боты командуют войной с клавиатуры
а территорию рашки прилегающую к Украине нужно обязательно демилитаризировать
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10.09.2022 00:17 Ответить
В твиторе ползут слухи что наши на околицах Изюма кошмарят орков..
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09.09.2022 23:17 Ответить
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09.09.2022 23:21 Ответить
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09.09.2022 23:35 Ответить
зеленский ермак и подоляк знают что такое сдаваться
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10.09.2022 00:18 Ответить


- От ми з вами, куме, й дожили до Третьої світової.

- Та яка ж вона світова, коли воюють лише дві країни.

- А отака: Московія воює з усім світом, а Україна - за увесь світ.
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10.09.2022 00:22 Ответить
А ну позакрывали все 3,14здаки! Чекаймо на новини вiд ЗСУ, тримаймо стрiй. Fingers crossed.
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09.09.2022 23:40 Ответить
Пентагон троллит кацапню.. это чисто английский юмор.. контрнаступление ведь началось не в Херсоне, а на Харьковщине..
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10.09.2022 00:35 Ответить
Панове редактори!
Скільки ж можна терпіти в коментах відвертого кацапського бота?
veminal morrow
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10.09.2022 10:33 Ответить
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10.09.2022 13:39 Ответить
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