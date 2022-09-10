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Новости За рубежом Санкции против России
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Венгрия (1544) Латвия (1155) Польша (7486) Россия (91288) санкции (10620) Моравецкий Матеуш (285) Левитс (29)

Латвия и Польша против снятия санкций Евросоюза с отдельных российских олигархов, как этого хочет Венгрия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зеленський,левітс,моравецький

Президент Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего визита в Киев выступили против снятия санкций с отдельных российских олигархов, на чем раньше настаивала Венгрия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы не видим ни одного аргумента в пользу снятия этих санкций. Зато мы считаем, что большинство лиц, влияющих на российское руководство, должно быть включено в перечень подсанкционных. Это наша позиция", – заявил Левитс на совместной пресс-конференции в пятницу.

Латвийский президент напомнил, что Венгрия по-прежнему поддерживала все санкции ЕС против физических и юридических лиц.

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В свою очередь премьер-министр Польши Моравецкий призвал государства ЕС быть более решительными в процессе введения санкций против олигархов России.

"Нет препятствий, чтобы продлить санкции против российских олигархов, что бы свидетельствовало, что они были согласованы вопреки каким-либо сомнениям, которые были со стороны Венгрии. Наша позиция здесь однозначна: мы должны быть как можно более решительными в процессе санкций. Но чтобы они работали, они должны иметь поддержку 27 государств ЕС. И эта поддержка у нас все время есть, и мы все время ее получаем", – отметил он.
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Топ комментарии
+6
А як же Арахамія і Ко будуть заробляти?
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10.09.2022 00:30
+5
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10.09.2022 00:02
+4
Проще будет наложить санкции на Орбана, Сийарто и остальных иобиков.
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10.09.2022 01:37
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О, так Фридман Угорщини взятку в миллиард долларов предлагает?
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09.09.2022 23:59 Ответить
Ой "ікнеця" ще ЕС ця Угорщина...
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10.09.2022 00:01 Ответить
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10.09.2022 00:02 Ответить
А як же Арахамія і Ко будуть заробляти?
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10.09.2022 00:30 Ответить
+Абрамовича НЕТ‼️
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10.09.2022 01:50 Ответить
С этих АРАХЛАМИДИЯ и ОП ,% уже набарыжили
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10.09.2022 01:52 Ответить
А наша опа хоче зняття чи не хоче, а то тут конфлікт інтересів явно прослідковується з цими олігархами
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10.09.2022 00:02 Ответить
Угорщину проститутку путинаХуйла виключити з ЕС!!!
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10.09.2022 00:58 Ответить
Проще будет наложить санкции на Орбана, Сийарто и остальных иобиков.
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10.09.2022 01:37 Ответить
Не лише заборона в'їзду до ЄС-США має бути для громадян РФ.
Має бути повна заборона на постачання їжи, ліків, техніки до РФ.
Бо на 1 солдата армії РФ в Бучі ще було 1200 громадян РФ, що забезпечували цього вбивцю тезнікою, їжею, пальним, перевозками техніки, фінансами, одягом, мед.допомогою, etc.

Соц.дослідження по РФ: з громадян РФ, що мають закорд.паспорт та живуть в РФ, станом на 01.04.2022:
100% не проти того, що і як робить армія РФ в 2022 в Україні
72% відвідували окупований Крим, Абхазію, отримали або орендували житло в Криму після окупації, тобто користувалися перевагами окупації
94% у соц.мережах (коли їх питають в особистих повідомленнях) підтримують війну РФ проти окупації, тобто агітують за війну
83% є держслужбовцями, працівниками оборонного комплексу, силовиками, тобто безпосередньо виконують роботу з вбивств
86% є членами або прихильниками партій (ЄР, КП, Русіч, etc), що формують команди для вбивств в Україні.
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10.09.2022 02:18 Ответить
Я просто нагадаю, що жодного путінського олігарха немає у санкційному списку офісу преZeдента. абрамовичі, ротенберги, фрідмани можуть не переживати за свої кошти - Zeкоманда не збирається їх заберати на користь України.
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10.09.2022 06:36 Ответить
Мадярское правительство позорит Евросоюз и НАТО.
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10.09.2022 11:23 Ответить
 
 