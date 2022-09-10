Латвия и Польша против снятия санкций Евросоюза с отдельных российских олигархов, как этого хочет Венгрия
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Президент Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего визита в Киев выступили против снятия санкций с отдельных российских олигархов, на чем раньше настаивала Венгрия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы не видим ни одного аргумента в пользу снятия этих санкций. Зато мы считаем, что большинство лиц, влияющих на российское руководство, должно быть включено в перечень подсанкционных. Это наша позиция", – заявил Левитс на совместной пресс-конференции в пятницу.
Латвийский президент напомнил, что Венгрия по-прежнему поддерживала все санкции ЕС против физических и юридических лиц.
В свою очередь премьер-министр Польши Моравецкий призвал государства ЕС быть более решительными в процессе введения санкций против олигархов России.
"Нет препятствий, чтобы продлить санкции против российских олигархов, что бы свидетельствовало, что они были согласованы вопреки каким-либо сомнениям, которые были со стороны Венгрии. Наша позиция здесь однозначна: мы должны быть как можно более решительными в процессе санкций. Но чтобы они работали, они должны иметь поддержку 27 государств ЕС. И эта поддержка у нас все время есть, и мы все время ее получаем", – отметил он.
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Має бути повна заборона на постачання їжи, ліків, техніки до РФ.
Бо на 1 солдата армії РФ в Бучі ще було 1200 громадян РФ, що забезпечували цього вбивцю тезнікою, їжею, пальним, перевозками техніки, фінансами, одягом, мед.допомогою, etc.
Соц.дослідження по РФ: з громадян РФ, що мають закорд.паспорт та живуть в РФ, станом на 01.04.2022:
100% не проти того, що і як робить армія РФ в 2022 в Україні
72% відвідували окупований Крим, Абхазію, отримали або орендували житло в Криму після окупації, тобто користувалися перевагами окупації
94% у соц.мережах (коли їх питають в особистих повідомленнях) підтримують війну РФ проти окупації, тобто агітують за війну
83% є держслужбовцями, працівниками оборонного комплексу, силовиками, тобто безпосередньо виконують роботу з вбивств
86% є членами або прихильниками партій (ЄР, КП, Русіч, etc), що формують команди для вбивств в Україні.