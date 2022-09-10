Латвия и Польша против снятия санкций Евросоюза с отдельных российских олигархов, как этого хочет Венгрия

Президент Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего визита в Киев выступили против снятия санкций с отдельных российских олигархов, на чем раньше настаивала Венгрия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы не видим ни одного аргумента в пользу снятия этих санкций. Зато мы считаем, что большинство лиц, влияющих на российское руководство, должно быть включено в перечень подсанкционных. Это наша позиция", – заявил Левитс на совместной пресс-конференции в пятницу.

Латвийский президент напомнил, что Венгрия по-прежнему поддерживала все санкции ЕС против физических и юридических лиц.

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В свою очередь премьер-министр Польши Моравецкий призвал государства ЕС быть более решительными в процессе введения санкций против олигархов России.

"Нет препятствий, чтобы продлить санкции против российских олигархов, что бы свидетельствовало, что они были согласованы вопреки каким-либо сомнениям, которые были со стороны Венгрии. Наша позиция здесь однозначна: мы должны быть как можно более решительными в процессе санкций. Но чтобы они работали, они должны иметь поддержку 27 государств ЕС. И эта поддержка у нас все время есть, и мы все время ее получаем", – отметил он.