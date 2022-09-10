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Минобороны РФ закрыло комментарии в соцсетях после успехов ВСУ в Харьковской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
После военных успехов ВСУ в Харьковской области министерство обороны России закрыло комментарии на своих официальных страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
В утреннем пятничном сообщении Минобороны РФ во "ВКонтакте" одна из пользователей отметила, что "админ отлично подчищает комментарии". В следующих публикациях комментарии уже были отключены.
Аналогично поступили в соцсети Одноклассники, однако пользователи продолжают задавать неудобные вопросы министерству обороны на официальной странице в Rutube.
Отмечается, что комментарии были закрыты после массового недовольства пользователей в связи с контрнаступлением ВСУ под Харьковом и взятием Балаклеи.
Топ комментарии
+37 olele
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+32 Ihor Demkiv 98d868d7
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+27 Uzer Uzer
показать весь комментарий10.09.2022 01:20
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Богданець зареєстрував проєкт постанови про передачу Почаївської та Києво-Печерської лавр ПЦУ.
Наразі УПЦ МП володіє лаврами на умові договору. Розірвати його реально. Питання, як потім вигнати з храмів московських попів з їхніми прихожанами, які дуже захочуть виглядати мучениками. Хочеться тупо гнати їх підсрачниками до російського кордону, але ж маємо вчиняти як європейська держава.
Тому зараз дуже цікаво спостерігати, що робитиме Литва, де президент ініціював надання автокефалії Латвійській православній церкві, і відповідно, виходу з-під влади Московського патріархату. ЛПЦ зобов'язали змінити статут до Хеловіна 🤣
https://t.me/Sharpreview/16849
Русня шо с лицом?
Это русня, и у нее с лицом что-то не так.
Де решта він не знає.😃
Об этом сообщает пресс-центр Управления стратегических коммуникаций ВСУ. Это первый подобный радиолокационный комплекс такого класса, который удалось захватить целым и невредимым
"Парад кац*пского ленд-лиза продолжается. На этот раз наши козаки затрофеили "очень редкого зверя". Это первый, с начала полномасштабного вторжения рабочий экземпляр РЛК разведки и контроля стрельбы 1Л219 "Зоопарк-1", захваченный у кац*пов", - идется в сообщении".
Хотя...до більше 8 тис. СБУ має питання
Це вам, плядям, Київ за три дня та , що там брать ту Україну.