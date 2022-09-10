Российские войска во время наступления ВСУ в районе Изюма были захвачены врасплох, - британская разведка

Украинские силы 6 сентября приступили к наступательным операциям на юге Харьковской области. Передовые подразделения продвинулись на 50 км вглубь ранее удерживаемой Россией территории на узком фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Российские войска, вероятно, были захвачены врасплох. Сектор удерживался слабо, и украинские части захватили или оцепили несколько городов", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, российские силы вокруг Изюма, вероятно, становятся все более изолированными. Украинские части сейчас угрожают городу Купянск; его захват станет серьезным ударом для России, потому что он располагается на путях снабжения линии фронта Донбасса.

Поскольку украинские операции также продолжаются в Херсоне, российский оборонный фронт испытывает давление как на северном, так и южном флангах, добавили в Минобороны Британии.

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