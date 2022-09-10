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Российские войска во время наступления ВСУ в районе Изюма были захвачены врасплох, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Украинские силы 6 сентября приступили к наступательным операциям на юге Харьковской области. Передовые подразделения продвинулись на 50 км вглубь ранее удерживаемой Россией территории на узком фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Российские войска, вероятно, были захвачены врасплох. Сектор удерживался слабо, и украинские части захватили или оцепили несколько городов", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, российские силы вокруг Изюма, вероятно, становятся все более изолированными. Украинские части сейчас угрожают городу Купянск; его захват станет серьезным ударом для России, потому что он располагается на путях снабжения линии фронта Донбасса.

Поскольку украинские операции также продолжаются в Херсоне, российский оборонный фронт испытывает давление как на северном, так и южном флангах, добавили в Минобороны Британии.

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Топ комментарии
+36
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10.09.2022 09:22
+31
Выходит, что за 80 лет таманская дивизия второй раз попадает в окружение под Харьковом?
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10.09.2022 09:16
+21
Купянск наш! Слава ЗСУ!
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10.09.2022 09:39
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Командування ЗСУ набуває досвіду як обдурити московитів.
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10.09.2022 09:14 Ответить
Українців етнічних маю на увазі це закладено генетично
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10.09.2022 09:16 Ответить
Выходит, что за 80 лет таманская дивизия второй раз попадает в окружение под Харьковом?
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10.09.2022 09:16 Ответить
Харьков ее породил - Харьков ее и убьет! шо-то из "Тараса Бульби"
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10.09.2022 10:58 Ответить
Пєсєц к лапатнікам падкрался нєзамєтна...
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10.09.2022 09:16 Ответить
эти гады с завышенным ЧСВ и отсувствием воображения просто охеревают, что их лупят. как говорил Махно про дикую дивизию "рубайте їх хлопці"
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10.09.2022 09:18 Ответить
им что, никто не сообщает, где сейчас наступление, чтобы не было никакой паники?)
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10.09.2022 09:20 Ответить
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10.09.2022 09:22 Ответить
8:31 На железнодорожном рынке в Изюме военные РФ вышли с белыми флагами

Изюмская группировка оккупантов разбегается по лесам.  2
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10.09.2022 09:22 Ответить
С таким количеством пленных орков, прикол о том, что у каждого украинца будет два раба, перестает быть приколом
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10.09.2022 09:24 Ответить
если бы он завалы разгребали, и разминировали поля, а то только зря кормим, на Азовцев эту шваль не хотят менять
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10.09.2022 09:25 Ответить
головне - аби не було двох зегетьманів на кожного козака
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10.09.2022 11:06 Ответить
Сейчас бы третий удар на Мелитополь и все писец котенку.
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10.09.2022 09:29 Ответить
Тихо! Не спугните...
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10.09.2022 10:37 Ответить
Вже є фото 92ї бригади біля міськради у Куп'янську
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10.09.2022 09:39 Ответить
Купянск наш! Слава ЗСУ!
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10.09.2022 09:39 Ответить
Красиво провели як орків так і шпійонів. Бо перший раз під Харковом орки знали про наступ і контрударили. ОПівці гордо ходили і звинувачували всіх у невдачі наступу і посольство Єрмака в Стамбулі круто активізувалась. А тепер Люська щось промямлила і так мляво і без рвання тельніка на хілих грудях. По Мелітополю буде ще красивіше.
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10.09.2022 12:51 Ответить
Нехай тепер сруться від кожного шороху осіннього листа. Героям слава!
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10.09.2022 13:35 Ответить
Олег Шарп: "Роман Цымбалюк сообщает, что в Купянске и в Изюме были задержаны учителя из России, которые были присланы туда для работы в школах. Пока трудно представить, какой статус они получат. Но этот случай показывает, что отступление российских оккупантов было столь стремительным, что об эвакуации своих гражданских лиц они даже и не позаботились. Русские своих не бросают?"
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10.09.2022 17:10 Ответить
 
 