383 ребенка погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 746 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 10 сентября 2022 года более 1129 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 383 ребенка погибли и более 746 получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Офис Генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 389, Харьковской - 209, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46, Днепропетровской - 26", - говорится в сообщении.

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Так, 9 сентября в результате обстрела оккупантами г. Харьков ранены трое детей в возрасте от 3 до 15 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2480 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.