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Новости За рубежом
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Госдепартамент США (1626) Россия (91304) США (23203) терроризм (18674)

Наша цель - поражение РФ, а не навешивание ярлыка государства-террориста, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джим,о'брайєн

В Государственном департаменте США объяснили, почему выступают против признания Российской Федерации государством-спонсором терроризма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Глава Офиса по вопросам координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен заявил, что США хотят добиться стратегического поражения России, а не "вешать на нее тот или иной негативный ярлык".

По его словам, Россия должна потерпеть окончательное стратегическое поражение, чтобы это заставило ее прекратить войну против Украины.

"Все "ярлыки", о которых говорят, отвлекают от сути. Россия в итоге выйдет из этой войны, потерпев стратегическое поражение", – отметил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что США работают над поражением РФ посредством санкций. Также О'Брайен подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена всегда контактирует с Конгрессом и Украиной, "чтобы увидеть, какой следующий шаг будет целесообразным".

Читайте также: Путин отчаянно пытается убедить мир в неэффективности санкций, однако они работают, - Госдеп США
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Топ комментарии
+18
Перестаньте давати поради американцям. Пора вже самим хоч щось зробити,- за півроку війни навіть ряси з сруських шпигунів не познімали!
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10.09.2022 10:07
+14
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10.09.2022 10:41
+13
Да блін, скажіть вже прямо: на рашку вже навішано набагато більше санкцій, ніж на той жеж Іран, який є державою-терористом, тому у цьому ярлику немає сенсу. Головне: давити кацапів і далі.
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10.09.2022 09:57
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нот бед
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10.09.2022 09:54 Ответить
Да блін, скажіть вже прямо: на рашку вже навішано набагато більше санкцій, ніж на той жеж Іран, який є державою-терористом, тому у цьому ярлику немає сенсу. Головне: давити кацапів і далі.
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10.09.2022 09:57 Ответить
Так а шо тогда мешает навешать ярлык держава спонсор терроризма, если и так санкций якобы навешено? Или придется довешивать все таки, а это не всем нравится.
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10.09.2022 10:01 Ответить
треба, щоб цих санкцій довішували всім світом. Аце одразу не робиться.
Американці чекають, поки весь світ підтягнеться хоча би до рівня санкцій Євросоюзу на касапів.
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10.09.2022 10:10 Ответить
Європа потребує часу, щоб позбутись залежності від кацапських енергоносіїв. Далі все буде як треба.
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10.09.2022 10:13 Ответить
Ждут пока ещё и КНДР и тд введут санкции?
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10.09.2022 10:23 Ответить
кажуть це уселаднить життя низці інших країн, наприклад у Індії тисячі людей опиняться на межі виживання.
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10.09.2022 10:11 Ответить
краще з розумним загубити,ніж з дурним знайти !

хоча..

у "Дружбі з рашкою" Україна знаходила лише зубожіння,розорення і смерть...

тобто Сша і раша для України не вибір і не альтернатива.
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10.09.2022 11:07 Ответить
То в чому проблема, лапоть? Залийся боярою і гайда до війська ди-ни-ри. Будеш ніпасрєдствєнним учяснікам процесу, а не зрітілєм.
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10.09.2022 11:28 Ответить
Не "шуми"! Якщо так різко "рубонуть", то можна собі ж "напаскудить" Адже США і про союзників думає, які з тих чи інших причин ще не змогли до кінця розірвать економічні стосунки з кацапами, але підтримують США у антипутінській коаліції А у випадку проголошення Росії "країною-терористом" чи "спонсором тероризму" треба вводить санкції і проти них А воно американцям зараз треба? Древні казали : "Краще - ворог хорошого!"
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10.09.2022 10:15 Ответить
Добре, що ти не керуєш державою - "наламав-би дров" не менше "Блазня" Прямо "Тягнибок в мініатюрі"!
Політика - це "не твоє"!
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10.09.2022 10:30 Ответить
Як керував я - про це знають ті, кому це знать "положено" Ти до їх переліку не відносишся (слава Богу)
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10.09.2022 10:45 Ответить
Прям шутка из квартала или из совка ещё про секретного физика. А то что только бог знает что вы накерували, не обольщайтесь, все кто остался в живых граждане Украины это видят, да и в других странах тоже.
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10.09.2022 11:31 Ответить
"Серонув"? Полегшало? Не забудь задницю витерти Хоча від тебе все одно постійно "лайном" несе!
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10.09.2022 12:41 Ответить
Шо ж вы такие серливые? Без подтирания модератором ни как не справляетесь. Неужели ни капли мозгов и так и живёте. Ни реального факта ни логики. Только себе из говна памятник лепите и бред несёте с модераторной помощью. Смешно и интересно смотреть как вас носом в правду а вы с соплями модератором ее подтирать. Но правда от этого не меняется как вы не превращайте форум в брехливую помойку.
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13.09.2022 16:55 Ответить
Это правда, дуболомов типа Боневтика у нас хватает. Ткт срабатывает эффект Даннинга-Крюгера. Чем менее человек профессионален, тем "легче" в его понимании рашается задача. Хорошо, что еще не "взять и поделить"!
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10.09.2022 10:40 Ответить
Судячи з коментів товаріСЧа з клікухою ан пав замість ім'я воно або трольок, причому з самих тупих, або з типових виборців зебілів, який нічього не знає і не бажає знати, але
вважає себе вЯлікім знавцем по всім темам.
Та і взагалі думати та аналізувати ситуацію та наслідки певних рішень то не його,
"мИшлєніє" та знання на рівні підлітка-трієчника.
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10.09.2022 10:53 Ответить
Той факт, що сам по собі ярлик не має впливу, він просто агрегує під собою набір санкцій. Тобто, ярлик цей навішають і потім усі смі півроку будуть смакувати, чому ніякого ефекту від цього не сталося. Вже пройдений той етап, коли набір санкцій на рашці був співставним Ірану, тоді й треба було додавати ярлик. Зараз іранці з країни-спонсору тероризму можуть літати в набагато більше країн світу, ніж рашисти з країни члена совбєзу оон (це один з прикладів тільки, насправді в усіх сферах так, бо Ірану робили послаблення не знімаючи статусу спонсора).

Треба додавати нових санкцій і щє важливіше: удосконалювати дієві механизми контролю їх виконання. Ефект від санкцій накопичується у геометричній прогресії, тому чим далі, тим складніше кацапам зберігати пику кирпичиною, немов щось там на них не діє.
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10.09.2022 10:49 Ответить
За оцінками норвезької консалтингової компанії Rystad Energy,
вартість проектів ЗПГ, які будуть санкціоновані до реалізації у 2024 році, досягне $42 млрд. проти всього $2 млрд. у 2020 році.

Потреба схвалення нових проектів і зростання інвестицій обумовлена ​​зростаючим апетитом світових імпортерів газу. Очікується, що виробництво ЗПГ у 2030 році становитиме 636 млн т проти 380 млн т у 2021-му, приріст нових потужностей буде забезпечений як проектами, які вже отримали остаточне інвестиційне рішення (ОІР), так і проектами, які сьогодні знаходяться лише на стадії концепції.

Світ йде до скраплення газу
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10.09.2022 10:50 Ответить
Перестаньте давати поради американцям. Пора вже самим хоч щось зробити,- за півроку війни навіть ряси з сруських шпигунів не познімали!
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10.09.2022 10:07 Ответить
не з цією владою ряси знімати зі шпигунів...
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10.09.2022 10:12 Ответить
і не з попередньою,у якої теж постійно "не на часі"(

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10.09.2022 10:53 Ответить
А держдеп не хоче пояснити свій сенс слова 'поразка'? Бо виходу ЗСУ на кордони Україні НЕ ДОСТАТНЬО!!!! Лише повна ліквідація рф, демілітаризація включно з ЯЗ, ресурси земель екс федерації у якості репарацій для України, повернення всім сусідам екс рф всіх будь коли окупованих земель! Для України стратегічно надважливим в першу чергу повернення Кубані задля повного контролю над Азовським морем. І звісно відловлювання, суд і страта всіх кремлівських виродків!
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10.09.2022 10:13 Ответить
типовий виперд кремлівського бота Чиста Пречиста.

розбираємо за текстом.

1. Матір Атовця,Шевченкові мрії,Чиста Пречиста. -нік вибраний з розрахунку патріотично-"св"ятий".

2.підваження СОЮЗНИЦЬКРХ намірів Сша .

3. ПРОвокація України на "територіальні претензії",Надідея-спровокувати військовий стан в росії.

4.Україна повинна вимагати від США ПОЯСНЕНЬ? правом прохача?

---------------

решта слів- "димова завіса"..
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10.09.2022 11:16 Ответить
О! Кому, як не анальному рабові ведмедчука знати, де кремлівські боти, а де - не кремлівські!
В спам, худобо!
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10.09.2022 11:35 Ответить
це мало б сенс, якби союзники приймали участь в боях на рівні своїх армій, а не добровольців.
але в реальності це призвело б до третьої світової війни.
для путіна що Харків, що білгород чи воронеж, то є міста заселені українцями, тому він не пошкодує ні нас ні їх, і може таки накидати тактичних ядерних снарядів. якщо війна піде на території рашки.

от чого не бачу в діях нашої влади - це розрахунків як далі жити з росією.
всі вважають що вона розпадеться.
я так не вважаю, як би мені цього не хотілося.
значить потрібний план Б.

стосовно тероризму : я думаю треба признати росію організатором геноциду українців.
трохи змінити формуліровку.
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10.09.2022 15:06 Ответить
бо другосортні мертві українці не те саме що першосортні мертві американці.

так, ви допомагаєте але це, поки що, більше подачки аніж допомога.

і мені прикро бачити що вам, американцям американське залізо дорожче за українські життя.

ми що так що так переможемо але осад на душі залишиться.
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10.09.2022 10:18 Ответить
Гроші дають, зброю дають, військових навчають, санкції вводять. Ок.
Наша задача зробити так, щоб предмету, на який треба чи не треба вішати ярлики, перестало існувати.
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10.09.2022 10:24 Ответить
та не відволікайтесь...
допомагайте (дякуємо) з країни-маніяка зробить країну помийку злиденну і принижену...
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10.09.2022 10:32 Ответить
Глава Офісу з питань координації санкцій Державного департаменту США Джим О'Брайєн має признати перед світовою спільнотою те, що саме рашистський окупант і вбивця українського народу . В ПЕРШУ ЧЕРГУ , не бажає отримати перед світовою спільнотою ярлик "держави-терориста", котрий ні в якій мірі не змінює кровожадної рашистської суті.За небажання рашистом ,отримати цей ярлик, не виключено, стоїть ціна в вічнозелених американських рублях,котру було проплачено.
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10.09.2022 10:39 Ответить
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10.09.2022 10:41 Ответить
це не часи Порошенко..Де УТІКАЮЧУ колону Гіркіна наказано було НЕ РУХАТИ
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10.09.2022 10:55 Ответить
і не часи , коли за пару годин рашист, котрий заснув з автоматом десь в Криму ,пробудився в Херсоні без єдиного вистрілу"асвабадителем"
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10.09.2022 11:05 Ответить
Нам это не нравится, но это решение США. У нас самих полно решений просто бредовых, типа отсутствия запрета филиалов ФСБ в Украине, вроде московского патриархата или администрации президента.
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10.09.2022 10:42 Ответить
ВАША ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО АП-МАЯЧНЯ-СЕР.

як і пропозиція ліквідації ВР,бо там-"не такі".

беріть Владу на виборах,і міняйте.

не можете- тоді ПНХ з подібними пропозиціями!
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10.09.2022 10:59 Ответить
Спроба зробити з ла@на цукерку.
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10.09.2022 10:51 Ответить
Поразка і розпад на 10-15 незалежних держав!
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10.09.2022 11:04 Ответить
к ВНИМАНИЮ БУДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ НА ТЕРИТОРИИ РФ!

ПОСЛЕДНИЙ ВЫШЕДШИЙ ИЗ СОСТАВА РФ ПЛАТИТ ПО ДОЛГАМ!
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10.09.2022 11:19 Ответить
Ни хрена не платит!!! Сколько выгребная яма-404 заплатила странам Балтии??? Сколько ***** придётся платить Якутии???
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10.09.2022 12:14 Ответить
павлік запам'ятай, немає держав на копростні!!! А є копростан, на окупованих теріторіях незалежних країн! Позбудься зайвої хромосоми! =)
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10.09.2022 12:54 Ответить
Як на мене, то й однієї смєхдєржави на світі забагато...
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10.09.2022 11:48 Ответить
США, ЄС і НАТО - ідіть разом в ДУПУ!!!
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10.09.2022 11:21 Ответить
а що Николай Николаевич Николаенко вже там, в дупі ?
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10.09.2022 11:35 Ответить
Кацапа, іді *****.
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10.09.2022 11:37 Ответить
Краще у Гаагі відвідати моржову звізду, чім у дупі!!!
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10.09.2022 12:59 Ответить
Надо всегда вещи называть своими именами а не играть в мнимую дипломатию с барыгами которые финансируют мордор.
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10.09.2022 11:28 Ответить
так потрібну зброю давайте, зараз як ніколи потрібні атакамс, але ви не готові, їх надавати,віджати на пару з орками ,3-й яд-потенціал і відкуплятись джавелінами і 16 хаймарсами -підло і низько!
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10.09.2022 11:43 Ответить
Річ у тім що це зовсім не ярлик, а дуже серйозне звинувачення і в США прописаний чіткий механізм наслідків. І тоді ці наслідкі повинні зачепити всіх хто торгує з рашкою...а це від країн ЄС до Китаю....і саме цей фактор їх стримує
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10.09.2022 12:10 Ответить
Когда правда успела стать ярлыком???
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10.09.2022 12:20 Ответить
Мене таки цікавить: як що копростан ні держава-терорист, то що це таке "держава - терорист" ??? Африканські племена, з писами та луком???
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10.09.2022 12:34 Ответить
Вам, истерикам, написали, читате, млять!
Яр Холодний

Не "шуми"! Якщо так різко "рубонуть", то можна собі ж "напаскудить" Адже США і про союзників думає, які з тих чи інших причин ще не змогли до кінця розірвать економічні стосунки з кацапами, але підтримують США у антипутінській коаліції А у випадку проголошення Росії "країною-терористом" чи "спонсором тероризму" треба вводить санкції і проти них А воно американцям зараз треба? Древні казали : "Краще - ворог хорошого!"
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10.09.2022 12:52 Ответить
так ярлык и помог бы))
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10.09.2022 12:46 Ответить
Одне другому не заважає...
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10.09.2022 13:26 Ответить
Як там співав Віктор Цой?
2 000 лет..лет война...война без особых причин...
Это он про мавзолейных крыс пел...
А красный террор объявленный 30 Августа 1918 года..то было Саморазоблачение краснопузых уродов. Свердлова и Дзержинского...
Ютьюб в помощь...
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10.09.2022 13:48 Ответить
циничное заявление....
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11.09.2022 00:13 Ответить
 
 