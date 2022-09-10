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Глава МИД Германии Бербок во второй раз с начала полномасштабного вторжения РФ прибыла в Киев с визитом

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок во второй раз с начала полномасштабного вторжения прибыла в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Этой поездкой она хотела показать, "что мы будем поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, снабжая оружием, гуманитарной и финансовой поддержкой", отметила она.

"Сегодня я приехала в Киев, чтобы показать, что они могут и дальше полагаться на нас", - заявила Бербок.

Более полугода украинцы сражаются за все: "за свою жизнь, за жизнь своих семей и своих друзей". Делая это, они не только защищают свое право человека на мир и свободу, но и наш европейский мирный порядок.

Политик приехала в ночь на субботу спецпоездом вместе с небольшой делегацией из Польши в Киев. В Киеве Бербок хочет провести переговоры, в частности с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Остальные программы держались в секрете из соображений безопасности.

Своим визитом Бербок хочет послать сигнал против угрозы усталости от войны в Германии.

"Мне понятно, что Путин рассчитывает на то, что мы устанем сочувствовать страданиям Украины. Он думает, что может разделить наши общества ложью и шантажировать нас поставками энергии. И что он может исчерпать нашу энергию, чтобы оградить себя от этой жестокой атаки на ценности всех нас. Расчеты Путина не должны сработать и не сработают", - заявила глава МИД Германии.

Бербок назвала две конкретные темы, которые для нее важны во время визита: помощь Германии в разминировании и поддержка по делу о совершенных военных преступлениях.

Читайте также: Бербок  не видит смысла в переговорах с РФ о прекращении войны: Путин разрушает эти усилия
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Топ комментарии
+21
Пані Бербок з Партії зелених Німеччини, а ця партія (на відміну від СД-ків Шольца) давно і послідовно підтримує Україну (в питанні війни з орками).
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10.09.2022 10:56
+20
Вітаємо в Україні пані Бербок,це одна з найбільш проукраїнських німецьких політиків.
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10.09.2022 11:04
+17
Вітаємо, пані Бербок.
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10.09.2022 10:52
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У Перемоги багато батьків.
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10.09.2022 10:50 Ответить
На відміну від багатьох інших німецьких політиків , пані Бербок є справжнім другом України , коли вона була в Бучі то не стримувала сліз від побаченого , достойна жінка🇺🇦🇩🇪
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10.09.2022 12:31 Ответить
Вітаємо, пані Бербок.
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10.09.2022 10:52 Ответить
А в Белгород присунулся Герасимов. Хороший дядька, может фыкнуть и на *****. Это нужно, когда речь идет о ядерной кнопке. Но тут, похоже, он получил приказ возглавить наступление ВСУ на Белгород. Чего делать будем?
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10.09.2022 10:55 Ответить
Белгород готується до цього: з одного боку риють окопи за свій рахунок, а з іншого - згадують українські слова, які їм в дитинстві говорили їх бабусі-дідусі в селах Білгородщини.
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10.09.2022 11:00 Ответить
Шото зачастили к Боневтику политики всех мастей. Пора ему анус чтоли прочистить от Андрея Елдака?
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10.09.2022 10:55 Ответить
саме цікаве показувати у вечірній гундосиках не будуть..скоріше він від усіх чарівні пєнделі отримує..
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10.09.2022 11:09 Ответить
Пані Бербок з Партії зелених Німеччини, а ця партія (на відміну від СД-ків Шольца) давно і послідовно підтримує Україну (в питанні війни з орками).
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10.09.2022 10:56 Ответить
Вітаємо в Україні пані Бербок,це одна з найбільш проукраїнських німецьких політиків.
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10.09.2022 11:04 Ответить
Можно и чуть рискнуть, утвердительно по части стать канцлером ей. Набирает очки она отлично. Шольц и партия крепко запачкались грязьпромом, и давно очень. Та и женская тема в политике Европы пошла вгору крепко. Нам на руку по любому.
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10.09.2022 17:30 Ответить
Приїхала домовлятись про післявоєнний поділ кацапстану.
Німці хочуть Східну Прусію, поляки - Смоленське князівство.
Щось доведеться їм віддати, бо допомогали. Німці не дуже то, а поляки і балтійці - то майже всю зброю нам віддали.
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10.09.2022 11:05 Ответить
нехай поспішають, бо китайці самозахоплення земель ведуть
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10.09.2022 11:11 Ответить
білоруський Смолєнск віддають полякам разом з володіннями бульбенфюрера?)
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10.09.2022 11:24 Ответить
шось вони один за одним їдуть до нас, шось буде
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10.09.2022 11:21 Ответить
Зеленому Боневтіку мізки вправляти приїхала, а заодно за липкими ручками зелених поспостерігати. Може і д'єрмаку який "звіздон" перепаде, щоб не дуже розслаблявся!
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10.09.2022 11:36 Ответить
Блінкен, Мазовецький, Бербок. Розумні люди, знають, що боневтіка без нагляду не можна залишати, зільє країну за мільярд
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10.09.2022 16:09 Ответить
значить дадуть танки
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10.09.2022 16:19 Ответить
От якби вона прибула в Україну на танку Леопард А5,то це було б набагато краще.
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10.09.2022 16:28 Ответить
Останнє опитування: 70% німців виступають за підтримку України. 20% проти.
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10.09.2022 17:03 Ответить
Якесь українське в неї прізвище
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10.09.2022 17:29 Ответить
Да и имя Анналена.
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10.09.2022 21:48 Ответить
 
 