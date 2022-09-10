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ВСУ продвинулись до нескольких десятков километров на некоторых участках фронта на юге, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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ВСУ за прошедшие сутки на юге уничтожили более 70 оккупантов, 9 танков, 2 гаубицы крупнокалиберной артиллерии, есть продвижение украинских войск по линии южного фронта по разным участкам от 2 до нескольких десятков километров.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк,  передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За минувшие сутки нами было уничтожено более 70 оккупантов, также 9 танков, 2 гаубицы крупнокалиберной артиллерии, которыми кстати они постоянно били по Никопольскому району", - рассказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что, не имея успехов на фронте, российские оккупанты пытаются мстить жителям тех районов, которые для них недостижимы.

"Были удары С-300 по Николаеву, пытаются там достать критическую инфраструктуру, но, к счастью, ни в одном, ни в другом районе нет человеческих потерь. Это главное для нас. Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от 2 до нескольких десятков километров. В скором времени мы обязательно сообщим те населенные пункты, которые с радостью встречают наших бойцов", - заверила Гуменюк.

Читайте также: Некоторые оккупанты поднимают белый флаг и сдаются в плен, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+56
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.09.2022 12:36
+39
Эх ребята, только осторожно. Каждый из вас стоит сотни чурок-россиян. Не увлекайтесь. Методично, с чувством, с толком, с расстановкой. Храни вас Бог и хорошей охоты!
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10.09.2022 12:46
+23
Ну хохлы, хотите-не хотите, нравится-не нравится, а придётся вам признать, что наша великая русская армия убегает всё-таки красиво!!!
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10.09.2022 12:42
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.09.2022 12:36 Ответить
Ну. Заспамила своєю богородицею весь чат.
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10.09.2022 22:43 Ответить
Тікайте, хлопці.
До мами.
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10.09.2022 12:39 Ответить
До сісі свиноматок.
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10.09.2022 13:15 Ответить
https://youtube.com/watch?v=fCi2-HrOxnQ&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=6
їїїїїїїїїїїбаш їх!!!!!!!!!!!!
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10.09.2022 12:42 Ответить
Это что было???
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10.09.2022 12:44 Ответить
Ну хохлы, хотите-не хотите, нравится-не нравится, а придётся вам признать, что наша великая русская армия убегает всё-таки красиво!!!
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10.09.2022 12:42 Ответить
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10.09.2022 13:14 Ответить
не "убегает" а "па русски - ***...ет"
Вчи "язык"!
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10.09.2022 13:20 Ответить
а-ха-ха... Куда убегает? Тебе москалыку не страшно о мысли, что твои преступники бегут к тебе в Подмосковье - на твои жырные дачи.
Грошы и золотишко то хорошо зарыл в подмосковную землю?
Говорят некоторые из свежемобилизованных - уголовники, что еще вчера на этом Подмосковье грабили и убивали богатеньких москвичан.
Так шо - спи спокойно...
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10.09.2022 14:02 Ответить
Эх ребята, только осторожно. Каждый из вас стоит сотни чурок-россиян. Не увлекайтесь. Методично, с чувством, с толком, с расстановкой. Храни вас Бог и хорошей охоты!
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10.09.2022 12:46 Ответить
це щось неімовірноє відбувається
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10.09.2022 12:49 Ответить
Из рос СМИ:

"Стало известно об отходе российских подразделений из Купянска".

*****, и коментарі позакривали, оркі грьобані!
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10.09.2022 12:50 Ответить
Ще з учора . Коментарі закрили багато блогерів-пропагандонів , і МО . Кацапня ще з учора орала про зраду як навіжена . .
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10.09.2022 13:08 Ответить
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10.09.2022 12:58 Ответить
Як же надихають новини про звільнення ЗСУ наших міст та просування до кордонів України!
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10.09.2022 13:02 Ответить
"Вона підкреслила, що не маючи успіхів на фронті, російські окупанти намагаються мститись мешканцям тих районів, які для них недосяжні"
Это точно. Сирена гудела и гудит почти не переставая. 5-10 минут перерыв и опять на час. Нет ни сна, ни работы. Хоть гражданским отомстят, свинособаки.
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10.09.2022 13:18 Ответить
Сильніше за свинячі трупи окупантів смердять їхні підручники зі свинособачої, які вони понавозили в Україну задля нав'язування своєї скотської "культури".
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10.09.2022 13:52 Ответить
Главное не растянуться сильно и не увлекаться! Без фанатизма.
Если тылы успевают, то можно и нужно гнать.
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10.09.2022 17:07 Ответить
 
 