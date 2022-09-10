ВСУ продвинулись до нескольких десятков километров на некоторых участках фронта на юге, - ОК "Південь"
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ВСУ за прошедшие сутки на юге уничтожили более 70 оккупантов, 9 танков, 2 гаубицы крупнокалиберной артиллерии, есть продвижение украинских войск по линии южного фронта по разным участкам от 2 до нескольких десятков километров.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За минувшие сутки нами было уничтожено более 70 оккупантов, также 9 танков, 2 гаубицы крупнокалиберной артиллерии, которыми кстати они постоянно били по Никопольскому району", - рассказала Гуменюк.
Она подчеркнула, что, не имея успехов на фронте, российские оккупанты пытаются мстить жителям тех районов, которые для них недостижимы.
"Были удары С-300 по Николаеву, пытаются там достать критическую инфраструктуру, но, к счастью, ни в одном, ни в другом районе нет человеческих потерь. Это главное для нас. Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от 2 до нескольких десятков километров. В скором времени мы обязательно сообщим те населенные пункты, которые с радостью встречают наших бойцов", - заверила Гуменюк.
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До мами.
їїїїїїїїїїїбаш їх!!!!!!!!!!!!
Вчи "язык"!
Грошы и золотишко то хорошо зарыл в подмосковную землю?
Говорят некоторые из свежемобилизованных - уголовники, что еще вчера на этом Подмосковье грабили и убивали богатеньких москвичан.
Так шо - спи спокойно...
"Стало известно об отходе российских подразделений из Купянска".
*****, и коментарі позакривали, оркі грьобані!
Это точно. Сирена гудела и гудит почти не переставая. 5-10 минут перерыв и опять на час. Нет ни сна, ни работы. Хоть гражданским отомстят, свинособаки.
Если тылы успевают, то можно и нужно гнать.