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МИД Украины призывает Запад не прекращать поставки оружия на фоне контрнаступления ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

контрнаступ,куп’янськ

На фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины Министерство иностранных дел призвало западных партнеров не прекращать поставки оружия.

Как написал в твиттере спикер МИД Олег Николенко, победить Россию в войне - означает обрести мир в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские войска продвигаются на восток Украины, освобождая новые города и села. Их мужество в сочетании с военной поддержкой Запада приносит удивительные результаты. Крайне важно продолжать посылать оружие в Украину. Победить Россию на поле боя - означает обрести мир в Украине", - написал он.

МИД Украины призывает Запад не прекращать поставки оружия на фоне контрнаступления ВСУ 01

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Напомним, уже несколько дней продолжается контрнаступление украинской армии в Харьковской области. Так, 8 сентября ВСУ уволили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Впоследствии стало известно, что армия РФ убегает из Купянска и Изюма.
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Швець у останньому відео учора зробив обнадіючу інформ заяву - неочікувані для рашистів наступальні дії ЗСУ З ТИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ЩО МАЄМО зумовлені повним відключенням дєрмаківщини від планів операцій ЗСУ Й ЗАЗІДНИХ ПАРТНЕРІВ А у відео за два до останнього Швець дуже дохідливо розповів про історію Єрмака Оманського та Патрушева . Рекомендую
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10.09.2022 15:57 Ответить
Я впевнений він вже не зіскоить , або застрелиться або буде затриманий конрозвідкою
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10.09.2022 16:02 Ответить
Ніхто нічого не припиняє прямо зараз в повітрі 4 вантажника летять зі зброєю
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10.09.2022 15:58 Ответить
 
 