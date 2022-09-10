Бербок в Большой Дымерке пообещала дальнейшую помощь с разминированием: "То, что я здесь вижу, более чем ужасно"

Во время визита в Большую Дымерку под Киевом глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала Украине дальнейшую помощь с разминированием.

"То, что я здесь вижу, более чем ужасно. Очевидно, что здесь специально закладывали не только противотанковые, но и противопехотные мины", - отметила Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Ей сообщили, что после ухода российских войск из-под Киева "мины были обнаружены даже в детских игрушках в частных квартирах, которые, очевидно, не имели другой цели, кроме убийства невинных людей, даже детей". Бербок пообещала дальнейшую помощь в разминировании.

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В Большой Дымерке Германия уже поддерживает гражданский проект по разминированию. Федеральное правительство выделило в общей сложности шесть миллионов евро на обезвреживание взрывоопасных боеприпасов неправительственной организации Halo. По данным Федерального министерства иностранных дел, до конца года планируется увеличение еще на миллион евро. На этой неделе министр обороны Кристине Ламбрехт также объявила, что украинские военные будут учиться разминированию в Германии.