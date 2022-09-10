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Бербок в Большой Дымерке пообещала дальнейшую помощь с разминированием: "То, что я здесь вижу, более чем ужасно"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міни,розміновування

Во время визита в Большую Дымерку под Киевом глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала Украине дальнейшую помощь с разминированием.

"То, что я здесь вижу, более чем ужасно. Очевидно, что здесь специально закладывали не только противотанковые, но и противопехотные мины", - отметила Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Ей сообщили, что после ухода российских войск из-под Киева "мины были обнаружены даже в детских игрушках в частных квартирах, которые, очевидно, не имели другой цели, кроме убийства невинных людей, даже детей". Бербок пообещала дальнейшую помощь в разминировании.

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В Большой Дымерке Германия уже поддерживает гражданский проект по разминированию. Федеральное правительство выделило в общей сложности шесть миллионов евро на обезвреживание взрывоопасных боеприпасов неправительственной организации Halo. По данным Федерального министерства иностранных дел, до конца года планируется увеличение еще на миллион евро. На этой неделе министр обороны Кристине Ламбрехт также объявила, что украинские военные будут учиться разминированию в Германии.
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Топ комментарии
+13
Пишуть, що кацап зробив "жест доброй воли" і полатав собою асфальт
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10.09.2022 16:52
+10
дивись, шановна Анналена, і ніколи не забувай кому ви платите за газ коли яєшню смажите.
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10.09.2022 16:47
+6
Частина Київщини була під окупацією близько місяця. Важко уявити, які жахливі злочини і в яких масштабах кацапи і їхні прихвостні вчинили на територіях, що окуповані понад півроку.
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10.09.2022 17:02
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дивись, шановна Анналена, і ніколи не забувай кому ви платите за газ коли яєшню смажите.
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10.09.2022 16:47 Ответить
так это не надолго - только ты не забывай что немцы и нашим беженцам платят больше всех в мире
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10.09.2022 18:45 Ответить
І Бербок в Києві? Що трапилось,всі з'їзжаються😲
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10.09.2022 16:48 Ответить
чувствуют рашен - капут
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10.09.2022 18:46 Ответить
АняЛена, то Ви, ще у Бучі не були
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10.09.2022 16:52 Ответить
Частина Київщини була під окупацією близько місяця. Важко уявити, які жахливі злочини і в яких масштабах кацапи і їхні прихвостні вчинили на територіях, що окуповані понад півроку.
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10.09.2022 17:02 Ответить
Пишуть, що кацап зробив "жест доброй воли" і полатав собою асфальт
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10.09.2022 16:52 Ответить
Зато на борту с ветерком прокатился, подышал украинским воздухом и теперь отдыхает в украинской подложке под асфальт. Доставать не будем, пускай там и лежит, только чтобы подсох, а то вода в трупе в мороз разломает асфальт.

Наверное, с дрона кинули гранату (даже не кумулятивную, просто вог) и от звука взрыва кацап-водила на бэхе сманеврировал и с нее посыпались другие кацапы, кто любит кататься на борту. Ну и дальше танком проехал первый и за ним остальные, своих не бросаем.
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10.09.2022 19:32 Ответить
 
 