Зеленский встретился с Монастырским и Клименко по делу о продаже автомобилей для ВСУ: "Мошенники и воры не могут быть волонтерами"

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром внутренних дел Денисом Монастырским и главой Нацполиции Игорем Клименко по делу о продаже автомобилей для ВСУ, в рамках которого ранее проходил обыск у волонтера Святослава Литинского.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вклад наших волонтеров в победу Украины огромен. Но, к сожалению, всплывают факты и о нечестной деятельности. Один из таких - дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку в эти дни.

Провел сегодня встречу по этому поводу с министром внутренних дел Денисом Монастырским и главой Национальной полиции Игорем Клименко.

Зарабатывать на наших защитниках – недопустимо. Это преступление не только с точки зрения закона, но и с точки зрения совести человека. Мошенники и воры не могут быть волонтерами", - заявил Зеленский.

Напомним, утром 8 сентября полиция с обыском пришла к львовскому волонтеру и активисту Святославу Литинскому, который занимается поставкой автомобилей для ВСУ.

В якобы завозе автомобилей под видом гуманитарной помощи подозревают также известного львовского художника Олеся Дзиндру. 30 августа Галицкий райсуд Львова отпустил волонтеров Олеся Дзиндру и Юрия Музычука под личные обязательства на один месяц.

31 августа во Львове провели обыски на предприятии у волонтера Олега Яницкого из-за гуманитарной помощи.

В начале июня глава одесского благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова заявила, что Служба безопасности Украины "открыла дело" на возглавляемый ею фонд.