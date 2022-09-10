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Зеленский встретился с Монастырским и Клименко по делу о продаже автомобилей для ВСУ: "Мошенники и воры не могут быть волонтерами"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

клименко,монастирський,зеленський

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром внутренних дел Денисом Монастырским и главой Нацполиции Игорем Клименко по делу о продаже автомобилей для ВСУ, в рамках которого ранее проходил обыск у волонтера Святослава Литинского.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вклад наших волонтеров в победу Украины огромен. Но, к сожалению, всплывают факты и о нечестной деятельности. Один из таких - дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку в эти дни.

Провел сегодня встречу по этому поводу с министром внутренних дел Денисом Монастырским и главой Национальной полиции Игорем Клименко.

Зарабатывать на наших защитниках – недопустимо. Это преступление не только с точки зрения закона, но и с точки зрения совести человека. Мошенники и воры не могут быть волонтерами", - заявил Зеленский.

Напомним, утром 8 сентября полиция с обыском пришла к львовскому волонтеру и активисту Святославу Литинскому, который занимается поставкой автомобилей для ВСУ.

В якобы завозе автомобилей под видом гуманитарной помощи подозревают также известного львовского художника Олеся Дзиндру. 30 августа Галицкий райсуд Львова отпустил волонтеров Олеся Дзиндру и Юрия Музычука под личные обязательства на один месяц.

31 августа во Львове провели обыски на предприятии у волонтера Олега Яницкого из-за гуманитарной помощи.

В начале июня глава одесского благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова заявила, что Служба безопасности Украины "открыла дело" на возглавляемый ею фонд.
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Топ комментарии
+92
А шо там з корупціонерами з ВЦА в Запоріжжі, Кропивницькому?
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10.09.2022 16:55
+57
а уклонист і брехун може бути президентом ?
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10.09.2022 17:03
+53
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10.09.2022 16:59
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А шо там з корупціонерами з ВЦА в Запоріжжі, Кропивницькому?
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10.09.2022 16:55 Ответить
Вони під прикриттям інформаційного шуму.
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10.09.2022 16:58 Ответить
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10.09.2022 16:59 Ответить
Та в ОП інших немає, відбірні корупціонери і зрадники. Вагнерівці, війни не буде, давайте не стріляти, міни, Маріуполь, Жуляни.... Що вони мелять!
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10.09.2022 17:58 Ответить
Так цією справою і хочуть перебити сморід від Запоріжських розкрадачів.
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10.09.2022 17:02 Ответить
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10.09.2022 17:05 Ответить
з такими губами і 1 000 вагонів гуманітарки висмокче, КУРВА !
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10.09.2022 17:13 Ответить
Красти гуманітраку у нужденних -армії , українців та міжнародних партнерів то дєрьмаківщині можна , кормити армії подолякоботів на гроши платників податків зазідних країн то можна - ГЕТЬ ДЕРМАКІВЩИНУ З ВЛАДИ,,,,
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10.09.2022 17:22 Ответить
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10.09.2022 17:18 Ответить
старуха 100% довольна губами заступника
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10.09.2022 19:43 Ответить
Ця Некрасова і справді некрасива)
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10.09.2022 21:30 Ответить
500 ВАГОНІВ гуманітарки вкрали ЗЄ у Запоріжжі !!!!!!!!!!!!
за це - орден "За заслуги" !

.
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10.09.2022 17:12 Ответить
ну ясне діло, це ж як треба було постаратись, якби вагон, то посадили, а 500, реально заслуги
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10.09.2022 19:12 Ответить
працює сволота ніби не було нічого!
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10.09.2022 17:14 Ответить
не варто путати допомогу волонтерами ЗСУ ,і світову гуманітарну допомогу для ОП І"ЗЕ" Це різні речі."Зелена димова завіса"а чи то ,за рашистським агентом єрмаком",отвЛекающий маневр" віД Запоріжського грабежу гуманіторної допомоги ЗСУ, під чітким наглядом "відповідального єрмака"
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10.09.2022 17:29 Ответить
то у Запоріжжі крадії спалились..3.14здять її по всій Україні..

думаєте її в Києві бачать?? Раніше лежачим хворим видавали підгузки й пелюшки - а зараз у відділеннях соцзахисту верещать - ви не бачите що в країні твориться??? не на часі!!!

так що точні розміри розкрадань ми навіть не уявляємо..
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10.09.2022 18:17 Ответить
в ОП та міністерствах, на ключових посадах відверті агенти кдб можуть бути
, верещук може займати хрен зна суільки посад абойовим генералам Кривоносу який без наказу захищав аеропорт жуляни та розвіднику Бурбі місця нема, начальнику СБУ Харкова який без наказу захищав Харків місця нема
80-90% гуманітарки розкрасти можна тому що її забрали саме у волонтерів та передали керівництву областей
тобто тим кого призначив сам зеленський
а волонтера Оскера який душою та тілом віддався волонтерству переслідують всі прикормлені спецслужби
пацанам які передали на передок сотні машин шиють розкрадання гуманітарки а то ніяка нах...й не гуманітарка а авто куплене за гроші небайдужих українців
але влада й наші гроші підігнала під гуманітарку
от такі справи в зеленому болоті
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10.09.2022 17:33 Ответить
У ВЦА НЕ МОЖУТЬ БУТИ НЕ КОРУПЦІОНЕРИ ЯКІ НЕ КРАДУТЬ ГУАНІТАРКУ . ЗЛОДІЇ ТАК ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ НІ
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10.09.2022 17:36 Ответить
а ось, почитай....
https://www.dsnews.ua/politics/razvorovyvanie-gumanitarki-pochemu-zaporozhskiy-skandal-opasen-dlya-bankovoy-31082022-465312
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10.09.2022 19:10 Ответить
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10.09.2022 16:57 Ответить
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10.09.2022 16:58 Ответить
а орден часом не внутрішній ?
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10.09.2022 17:03 Ответить
Сумно((((
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10.09.2022 18:53 Ответить
Хочете щось написати, то напишіт прямо, а не комизьтесь, як гімназистка.
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10.09.2022 17:22 Ответить


Alexander Girniak

1. а що машини за кордоном нам дарують ? Безмитне оформлення, так, але ж не гуманітарка.
2. якщо це "лівак", то при офомленні таких машин в МРЕО відразу виникнуть питання...
Щось воно все купи не в'яжеться
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10.09.2022 17:00 Ответить
так всю зе партію розгонить
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10.09.2022 17:02 Ответить
Це приблизно як у насильника поцікавитись про обставини згвалтування!
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10.09.2022 17:03 Ответить
"Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами"

Ге ж!
За ними зарезервовані місця у владі!
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10.09.2022 17:03 Ответить
аха..можна навіть перзедентом стати й очолити велике крадівництво й корупцію
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10.09.2022 18:20 Ответить
а уклонист і брехун може бути президентом ?
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10.09.2022 17:03 Ответить
як довeли події останніx 3 років - безумовне так!
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10.09.2022 17:11 Ответить
..ну якщо Найвеличнівшивий такий принциповий, то дЕрмак стопудово вже у СІЗО СБУ, а Бєня вже дає покази агентам ФБР на Клівлендщині
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10.09.2022 17:06 Ответить
ЦЕЙ СОН.
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10.09.2022 17:38 Ответить
Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами", - заявив Зеленський.Джерело: https://censor.net/ua/n3366295

І хто тобі дав право оголосити волонтерів в конкретному випадку «шахраями та злодіями» без рішення суду?!
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10.09.2022 17:07 Ответить
Він же випускник крівороЖскоВоюрідічєскоВофакультЄта Будьте поблажливим до недоумка
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10.09.2022 17:09 Ответить
Йому таке не вперше. Ми пам'ятаємо, наприклад, "справу Шеремета".
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10.09.2022 17:16 Ответить
шахраї можуть бути лише предєнтамі...
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10.09.2022 17:07 Ответить
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10.09.2022 17:08 Ответить
А що власне Вас дивує? 🤔 Згадані партії складають нову-стару коаліцію у Верховній Раді. Випадково?
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10.09.2022 17:13 Ответить
3й тоже під питанням
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10.09.2022 21:11 Ответить
а що там з віртуальним супутником?
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10.09.2022 17:08 Ответить
Вийшов на віртуальну орбіту.
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10.09.2022 17:15 Ответить
Робота супутника Притули виявилась такою ''ефективною'',що він почав збирати кошти на новий супутник,який почне розшук першого.
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10.09.2022 17:17 Ответить
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10.09.2022 17:20 Ответить
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10.09.2022 17:24 Ответить
млять, как то я не подумал что они половые партнеры
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10.09.2022 17:43 Ответить
Фамилия у пацана известная
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10.09.2022 18:01 Ответить
Вже скоро воїни ЗСУ пройдуться по шикарному свіже вистеленому асфальті добре освітленої вулиці до магазину - де куплять за свої гроші високоякісну зимову форму країн НАТО, передану Україні урядами цих країн безкоштовно!
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10.09.2022 17:10 Ответить
про дороги пора переставати приколюватись - вже пишуть, що наші сідають на дороги для дозаправок..

зебіли почнуть пишатись по всіх каналах й катати асфальт типу далекоглядні
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10.09.2022 18:26 Ответить
Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами", - заявив Зеленський. А одоробло малограмотне може бути президентом ?
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10.09.2022 17:13 Ответить
прецедент є)) він і малограмотний і шахрай і злодій))
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10.09.2022 18:27 Ответить
кончений виродок Зеленський таким чином намагаєть відвернути увагу від величезних обсягів розкрадання гуманітарки і бюджету його владою. Закінчить у тюрмі, кончений клоун.
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10.09.2022 17:17 Ответить
шахраями можуть бути тільки дєрьмак і агрохламідія.
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10.09.2022 17:19 Ответить
Одно словоблудие, что на выходе?? Шо там разбираться?? Виноваты, посадить лет на 200, не вноваты пусть гуляют. А так один треп, "волонтеры ******** ребята, но не то чтобы да, а так чтобы нет, они ничего, но тут такое дело.. бла бла, бла"!! ИТОГО??? Или там *** год надо разбираться??
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10.09.2022 17:19 Ответить
Шо там не ясно! Хлопці зібрали гроші, поїхали в Польщу, привезли машину, здали і збирають на нову. Таможню проходить, як гуманітарка для всу, швидко і без розтаможки. Їх взяли за те, що збирають гроші, ніби їм хтось безкоштовно машину дасть. В результаті армія залишиться без дешевих авто, які в зоні бойових дій розбиваються за тиждень.
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10.09.2022 21:14 Ответить
Зате такі злодії та мародери отримують ордени від преЗедента.

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10.09.2022 17:20 Ответить
Євген Шевченко
Злата Некрасова - заступник голови Запорізької ОВА.

24 лютого вона згідно своїх посадових обов'язків мала би негайно зайнятись евакуацією цивільного населення, забезпеченням гуманітарної допомоги, питаннями житла для біженців тощо. Але вона покинула Запорізьку область на призволяще і виїхала з України у напрямку Відня, де проживала у п'ятизірковому готелі Grand Hotel Wien, де середня вартість номеру сягає 20т.грн за одну добу!

Повернулась #Некрасова у Запоріжжя через місяць і одразу ж пан #Зеленський нагородив її орденом княгині Ольги - напевно за мужність і стійкість при обороні Відня.

Після отримання високої державної нагороди Некрасова почала займатись… розкраданням та продажем міжнародної гуманітарної допомоги, про що вже знає вся країна окрім президента, який у своїх відосиках жодним чином не згадує про цю ганьбу.
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10.09.2022 17:22 Ответить
Интересно,чью мошонку из ОП облизывает этот язык?
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10.09.2022 18:05 Ответить
дедуктивне питання, як для ОПи під ар Асів.
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10.09.2022 18:32 Ответить
Призначену Завгоспом, але не виключено, що і обрану на виборах.
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10.09.2022 21:34 Ответить
Альо,шо там з гуманітаркою яку вагонами і фурами розікрали назначенці єрмака оманського в Запоріжжі??Як там старухи і його шобла себе почувають,видно їм покуй.
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10.09.2022 17:21 Ответить
Вже забув справу про вбивство Шеремета. Знову піариться, су...а!
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10.09.2022 17:23 Ответить
ГЕТЬ ДЄРМАКІВЩИНУ З ВЛАДИ УКРАЇНИ !!
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10.09.2022 17:23 Ответить
"Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами" Ну, так, вони можуть працювати тільки в ОП.
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10.09.2022 17:30 Ответить
"Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами", - заявив Зеленський." А зеледентами могут быть?
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10.09.2022 17:31 Ответить
"... щодо справи про продаж автомобілів для ЗСУ "-це як? Щось журналіст не те написав
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10.09.2022 17:36 Ответить
От же скотиняки зелені! В своєму оці колоди не бачать!!!
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10.09.2022 17:37 Ответить
Шахраї не можуть бути *************
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10.09.2022 17:37 Ответить
А чи можна бути на посадах тим, що вкрали гуманітарки на мільйони в Запорізькій ВЦА, а чи можна бути на посаді заступнику ОП Тимошенку, що кришує розпродаж гуманітарки? Ну ясна річ, це не злодії, а "чесні" роздавачі.
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10.09.2022 17:39 Ответить
Прочитав коменти і зрозумів -все вже сказане, добавити нічого.
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10.09.2022 17:50 Ответить
Схоже, що справи відкривають лише на волонтерів, які Зєлю абіжают…

А що з запорізькими мародерами, де замішаний і офіс дєрьмака???
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10.09.2022 17:51 Ответить
Дерьмо зеленое
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10.09.2022 17:56 Ответить
цю дывулю познайомив з дерьмаком великий прохвост, торговець кінзою і крупний хабарник Хламідія. А зараз вся ця свістопляска зеленої шобли - операція прикриття Старуха та хазяйки ескорт-дівуль. Недарма ж нагородив орденом, вважає що дав індульгенцію.
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10.09.2022 17:56 Ответить
Немає більш благодатного поля для злодіів і мерзотників ніж волонтерство...Місія якби благородна і патріотична,і перевірити тут органам ніби не з руки,тим паче довести розкрадання того,що не обліковується і добровільно пожертвувано неймовірно важко...Але робити це треба,аналізуючи образ життя "волонтерів",обліковуючи пожертвування...Ще в чотирнадцятому році я зловив на львівському радіоринку (біля "Торпедо") таку аферистку,що ходила з коробкою і збирала гроші "для наших воїнів на фронті"...Колишня моя сусідка з Майорівки,торгувала самогоном і наніц спилася при тому "бізнесі" стала "волонтеркою"...Я тримав ту суку за руку і одночасно дзвонив у поліцію,при цьому вона гамселила мене тим ящиком і кричала що я зрадник і всяко нецензурне...Мене всі підтримали і реалізатори і покупці,але вона вирвалась і втікла.Я питав тих що там роблять чому не вияснили куди вона гроші дівала,що за них і кому купляла,вона приходила майже щодень - всі тільки розводили руками і мовчали...Невдобно мовляв,свята ж справа...Тому заявляю відповідально - ЩОНАЙМЕНШЕ ПОЛОВИНА ВОЛОНТЕРІВ В ТІЙ ЧИ ІНШІЙ СТЕПЕНІ КРАДЕ,,,
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10.09.2022 17:57 Ответить
@Степан Русин ********

Тобто ви підтримуєте президента Зеленського.

Зрозуміло, зараховано.
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10.09.2022 19:12 Ответить
Объявить виновным может только суд, так что пианист оказывает давление на судебную систему. Но оно дурное, ему можно.
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10.09.2022 17:58 Ответить
Хто б пиз#дів...
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10.09.2022 18:00 Ответить
Покидьок не може бути президентом. Але в Україні чомусь може 🤦
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10.09.2022 18:03 Ответить
***** зелена, що з орденоносцями з Запоріжжя не хочеш сказати! Гнида!
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10.09.2022 18:05 Ответить
так це все відбувається під "кришею" моностирського
Для кого цей цірк??
тобто 98 квартал!!
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10.09.2022 18:36 Ответить
«Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами». Це він так про монастирського і клименка? Так вони наче зарплату отримують і не маленьку.
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10.09.2022 18:43 Ответить
А шахраї та злодію можуть керувати країною, бути при владі
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10.09.2022 18:52 Ответить
у зеєлі язик як помело, ти гнида зелена вже антоненка і дугарь роками в тюрмі тримав за брехливими звинуваченнями, і віззжав на всю країну "паздравляю прєступлєніє разкрита" а потім обдєлался, ще тобі мало? тебе падло зрадницьке скоро самого посадять, зелена шмаркля, якщо не повісять
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10.09.2022 19:12 Ответить
мошенники и воры не имеют права быть волонтерами...., единственными, кем они могут быть, это "слугами народа".....
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10.09.2022 19:13 Ответить
Сказал Оманский Осел и поставил смотрящим над всей гуманитаркой фсбэшника Елдака!!!
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10.09.2022 20:07 Ответить
Зрадник, грабіжник, мародер на крові українського народу чотирижди уклонист, боневтік, геноцидник- зеленський- може бути при владі, на посаді президента?
Чи таким, як узурпатор зеленський, закон не писан, можна творити все що захоче?
Ганьба владі!
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10.09.2022 20:24 Ответить
Владоохоронці взялися за патріотів. Працюють на випередження Хапуги-гешефтники звинувачують, але народ їм не вірить.
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10.09.2022 22:38 Ответить
гидка мстива і ревнива злодійкувата потвора, мала б знати, що авто для ЗСУ це не гуманітарка, волонтери за кордоном КУПЛЯЮТЬ авто за гроші:
https://censor.net/ua/resonance/3365984/spravy_proty_volonteriv_scho_stoyit_za_obshukamy_i_chy_hoche_vlada_posvaryty_volonteriv_i_suspilstvo
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10.09.2022 23:10 Ответить
Зе: "Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами."

Волонтерами - ні. А от очолювати органи державної влади та бути нардепами від "Слуги народу" - можуть.
Приклади:
- спікер Верховної Ради Руслан "Квартирний аферист" Стефанчук
- нардеп-"слуга" Олександр "Мама любіт скорасть" Дубинський
- нардеп-"слуга" Микола "Чай у Велюрі під час локдауну за 500 грн." Тищенко
- нардеп-"слуга" Олександр "Давай я тихенько в ліс піду" Трухін
- нардеп-"слуга" Олександр "Чотири пляшки пива з крамниці" Юрченко
- голова Зе-ОПи Андрій "Мой брат пагіб в гражданскай вайнє на Данбасє" Єрмак.
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11.09.2022 00:29 Ответить
Тарас Чорновіл: "Ze остаточно вирішив оголосити війну громадянському суспільству й патріотичним силам. Це вже про остаточно оголошену війну волонтерам. Можна заперечити, що він сам розумово обмежений, і не спроможний зрозуміти, що йому вкладають у вуха, кладуть на стіл та розкручують від його імені. Але поки він не буде визнаний судом, як недієздатний, то за всі злочинні дії відповідати найперше йому.
Зараз після львівських, івано-франківських, одеських... репресивних заходів прийшли з обшуком до київського волонтера Олександра Антонова. СБУ проводить обшук. Антонов з першого дня повномасштабного вторгнення в теробороні, був серед перших, хто завозив допомогу в ще незачищені Бучу, Гостомель, Бородянку. А істота, яка, бажаючи вислужитися перед Зеленським та його рашистськими кротами, ініціювала обшук і репресивні дії - гауляйтер СБУ в Києві та області Артем Бондаренко в ці самі гарячі тихенько сидів у безпечному Львові. 15 серпня був невідомо за які заслуги підвищений з Львіського начальника аж до столичного. У Львові очолював обласне управління лише від березня цього року. Мабуть устиг підготувати атаку на львівських волонтерів, розподілити ролі й був направлений впроваджувати досвід у Києві. До речі, якраз після його призначення в столиці й області пішов тиск на релігійні громади, які прагнули перейти до ПЦУ, та неприхована підтримка московської церкви, що вже закінчилося колосальним скандалом. Тепер цей латентний колаборант починає переслідувати українських патріотів.
А Ze, який нещодавно обіцяв журналістам розібратися із переслідуванням волонтерів, слова дотримав - розібрався й визначився. Найбільшим за всю історію розкрадачам міжнародної гуманітарної допомоги в Запоріжжі вже, коли факти були виявлені і виписані підозри, вручив ордени - вони ж його слуги й знають "табличку ділення". А на реальних волонтерів із бездоганною репутацією, які допомагають армії від 2014 року, на нараді із силовиками дав недвозначну команду: "Фас!" А ви дивіться і далі його відосіки з правильними фразами. А вся ця укрсучвлада тим часом неприховано воює проти України на користь ворога. І все менше й менше приховує свої зрадницькі дії"
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18.09.2022 18:27 Ответить
 
 