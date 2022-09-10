Из оккупированного Мелитополя выехало по меньшей мере 70 тысяч человек, то есть половина жителей, - мэр Федоров
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Из Мелитополя уехали 70 тысяч жителей. Возможность эвакуации еще остается, но только частным транспортом.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Организованной эвакуации нет, возможна только эвакуация частным транспортом, волонтеры наши вывозят", - сказал он, добавив, что из Мелитополя уехало не менее 70 тысяч человек - это половина жителей.
По словам мэра, люди продолжают выезжать, однако очередная волна эвакуации ожидается непосредственно перед началом отопительного сезона в октябре.
В то же время, отметил Федоров, в последнее время в городе усиливают работу партизаны.
Напомним, более 60 тысяч украинцев были эвакуированы за последний месяц из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.
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Нашим еще будет тяжело в Изюме: в каждом брошенном танке вонь такая как будто ссали и срали прямо внутри, снаряды каждый может взорваться, стволы лопнут буквально через 10 выстрелов, в общем все в Харькив вести надо на ремонт сначала и отмыть от кацапского говна.