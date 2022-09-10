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война (46904) Мелитополь (596) эвакуация (1754) Федоров Иван (389)

Из оккупированного Мелитополя выехало по меньшей мере 70 тысяч человек, то есть половина жителей, - мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Из Мелитополя уехали 70 тысяч жителей. Возможность эвакуации еще остается, но только частным транспортом.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Организованной эвакуации нет, возможна только эвакуация частным транспортом, волонтеры наши вывозят", - сказал он, добавив, что из Мелитополя уехало не менее 70 тысяч человек - это половина жителей.

По словам мэра, люди продолжают выезжать, однако очередная волна эвакуации ожидается непосредственно перед началом отопительного сезона в октябре.

Смотрите также: Мелитопольские партизаны подорвали дом предателя Онищука. "Следующему - приготовиться", - мэр Федоров. ФОТО

В то же время, отметил Федоров, в последнее время в городе усиливают работу партизаны.

Напомним, более 60 тысяч украинцев были эвакуированы за последний месяц из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.
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Топ комментарии
+11
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10.09.2022 17:05
+10
ВСУ зашли в Лисичанск, дальше Северодонецк.
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10.09.2022 17:10
+5
а какие могут бытьновости? лукашенко сидит обтекает)))
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10.09.2022 17:19
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10.09.2022 17:05 Ответить
Когда кадыровский росгвардеец-генерал прямо стал говорить, что это "стратегическая ловушка", то уже стало все ясно. Раз такого кадра нарисовали, который заградотрядом сидит в Херсоне за мобиками из ОРДЛО, и ему еще С.Рунов (более умный в отличии от Ходаковского из ордлошного востока, которому кадыровцы шварбу засунули и он сразу послушный стал) комплименты наговорил.

Нашим еще будет тяжело в Изюме: в каждом брошенном танке вонь такая как будто ссали и срали прямо внутри, снаряды каждый может взорваться, стволы лопнут буквально через 10 выстрелов, в общем все в Харькив вести надо на ремонт сначала и отмыть от кацапского говна.
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10.09.2022 19:17 Ответить
ВСУ зашли в Лисичанск, дальше Северодонецк.
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10.09.2022 17:10 Ответить
Тю пздц. Надеюсь это не ловушка какая-то.
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10.09.2022 17:18 Ответить
Цікаво а куди ж це половина жителів Мелітополя евакуювалася? В Росію? То хай там і залишаються
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10.09.2022 18:18 Ответить
ну не туда же куда *эвакуировался* недомер-орденоносец с глазами наркомана ....
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10.09.2022 18:27 Ответить
Щось із ********** ніяких новин.
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10.09.2022 17:10 Ответить
дожди ....... только пару дорог асфальта ,а там как в тире по бульбо- шарикам
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10.09.2022 17:19 Ответить
а какие могут бытьновости? лукашенко сидит обтекает)))
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10.09.2022 17:19 Ответить
От сопля зелена.....🤮🤮🤮
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10.09.2022 17:39 Ответить
Наши войска оставили Купянск и Изюм
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10.09.2022 17:51 Ответить
 
 