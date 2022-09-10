21 194 56
Войска РФ всю ночь выезжали из Купянска и Изюма через Старобельск. В самом городе войск нет. Можно брать с колес, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупационные войска РФ всю ночь выезжали из Купянска и Изюма через Старобельск в направлении Луганска.
Об этом сообщает в телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Со Старобельска только что сообщили, что через город всю ночь шли колонны техники орков из Купянска и Изюма. Колонны ушли на Луганск. В самом Старобельске войск нет. Лишь десятка полтора лнровцев, которые тоже собрались драпануть. Можно брать с колес!" – сообщил он.
Топ комментарии
+41 Володимир Бондаренко b25f7ff0
показать весь комментарий10.09.2022 17:43
+38 1sarmat
показать весь комментарий10.09.2022 17:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
і веселку.... і свистюльку)
За нами.
Конашенков
ВСІ, СЦУК, РЯДАМИ ТА КОЛОННАМИ
потім тільки репарації та відшкодування сплатите, всіх полонених та депортованих повернете, та й дихати в наш бік перестанете - мо за три-чотири століття хтось постарається повірити, що є харошіє русскіє
але не за життя нині проживаючих в цьому світі, це точно.
ЗІ шакали- неприємні але корисні тварини, вони під'їдають слабких та хорих
не порівнюйте русню із шакалами, на Вас подасть до суду спілка захисту диких тварин
нещодавно орки жалілися, що їх з рашистами асоціюють.
казали, що не тра орками рашистів називати, оркам це огидно
https://www.youtube.com/watch?v=NpJou5bpx9w
...щоб двічі не "пєрєносить"
От знав він про операцію з "вагнерівцями", а тепер маємо... Точніше нічого доброго не маємо.
попутні копняки не повинні відмінятися.
але щільно, дуже щільно дивитися, аналізувати і бути завжди напоготові до любої кацапської херні.