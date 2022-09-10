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Войска РФ всю ночь выезжали из Купянска и Изюма через Старобельск. В самом городе войск нет. Можно брать с колес, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

старобільск

Оккупационные войска РФ всю ночь выезжали из Купянска и Изюма через Старобельск в направлении Луганска.

Об этом сообщает в телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Со Старобельска только что сообщили, что через город всю ночь шли колонны техники орков из Купянска и Изюма. Колонны ушли на Луганск. В самом Старобельске войск нет. Лишь десятка полтора лнровцев, которые тоже собрались драпануть. Можно брать с колес!" – сообщил он.

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Топ комментарии
+41
О, Нарешті! Тоха вже особисто провів розвідку і написав "правєрєно мін нет".
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10.09.2022 17:43
+38
Хто такі Сирський та Залужний знає тільки вузьке коло фахівців. Зате як переможно воюють Геращенко та Арестович знають всі
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10.09.2022 17:49
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О, Нарешті! Тоха вже особисто провів розвідку і написав "правєрєно мін нет".
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10.09.2022 17:43 Ответить
Взять бы его посадить и провезти взять с колес -- баран
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10.09.2022 17:45 Ответить
Пустіть попереду наших хлопців самого пана Геращенка на білому коні.
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10.09.2022 17:51 Ответить
білий кінь - то до боневтіка
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10.09.2022 17:58 Ответить
тоді вже зелений
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10.09.2022 18:18 Ответить
пожалійте тваринку))
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10.09.2022 18:33 Ответить
боневтіку поні) можна і рожевий)
і веселку.... і свистюльку)
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10.09.2022 20:39 Ответить
уявила
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10.09.2022 22:54 Ответить
Победным маршем на Меловое!
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10.09.2022 17:43 Ответить
він змагається з піздоболом - Люсею Абдрістовичем
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10.09.2022 17:53 Ответить
Ну... Геращенку до Арестовича ще *********** і ***********...
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10.09.2022 17:55 Ответить
да уж, люсинда знатно работает языком, но и антонина тоже неплохо тарелки и опы лижет....
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10.09.2022 18:15 Ответить
Сепаратня в себе по ТВ розказала про покинутий Старобільськ.
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10.09.2022 17:55 Ответить
Укры трусливо бегут.
За нами.

Конашенков
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10.09.2022 17:47 Ответить
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10.09.2022 17:58 Ответить
та валіть так жеж оперативно зв межі України - поночі, організовано....
ВСІ, СЦУК, РЯДАМИ ТА КОЛОННАМИ
потім тільки репарації та відшкодування сплатите, всіх полонених та депортованих повернете, та й дихати в наш бік перестанете - мо за три-чотири століття хтось постарається повірити, що є харошіє русскіє

але не за життя нині проживаючих в цьому світі, це точно.
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10.09.2022 17:48 Ответить
нет их надо уничтожать как шакалов
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10.09.2022 18:48 Ответить
що і робиться із тими, хто не встиг до останньої колонни)))
ЗІ шакали- неприємні але корисні тварини, вони під'їдають слабких та хорих
не порівнюйте русню із шакалами, на Вас подасть до суду спілка захисту диких тварин
нещодавно орки жалілися, що їх з рашистами асоціюють.
казали, що не тра орками рашистів називати, оркам це огидно
https://www.youtube.com/watch?v=NpJou5bpx9w
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10.09.2022 18:55 Ответить
Хто такі Сирський та Залужний знає тільки вузьке коло фахівців. Зате як переможно воюють Геращенко та Арестович знають всі
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10.09.2022 17:49 Ответить
Можна скільки завгодно стібатися з них, але вони не настільки дУрні, щоб потрапляти до котлів. Інстинкт самозбереження присутній.
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10.09.2022 17:49 Ответить
То перевірена кацапська тактика - знесилення противника бІгом.
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10.09.2022 17:56 Ответить
Проснулось - їбанько!
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10.09.2022 17:50 Ответить
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10.09.2022 17:51 Ответить
Краще "врєменно" перенесіть в Саратов...
...щоб двічі не "пєрєносить"
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10.09.2022 17:59 Ответить
на новую землю.. нехай уйоб...т
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10.09.2022 23:10 Ответить
ефект доміно
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10.09.2022 17:51 Ответить
путинХуйло поРаше писздец!!!
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10.09.2022 17:52 Ответить
Тоня, вперед! Бери! З коліс! Можна з трави.
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10.09.2022 17:53 Ответить
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10.09.2022 18:04 Ответить
Внесок наших волонтерів у перемогу України величезний. Але, на жаль, спливають факти й про нечесну діяльність. Один із таких - справа про продаж автомобілів для ЗСУ, яка набула розголосу цими днями -Зеленський своєму телеграмі СЬОГОДНІ,!!! То йому справді нічого робити, окрим стаорювати інфо завісу від справ Єрмаківщини. Він цим підтверджує всю ізоляцію від ПЛАНУВАННЯ ДІЙ ЗСУ ТА СЬОГОДЕННИХ ПРЧАСОВИХ НОВИН В ТЕКСТІ ВЕЧЕРОМ ПРИНЕСУТЬ І ВСЯ участь
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10.09.2022 17:57 Ответить
То й добре, що Боневтік нічого не знає про планування військових операцій. То є запорука успіху тих самих операцій.
От знав він про операцію з "вагнерівцями", а тепер маємо... Точніше нічого доброго не маємо.
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10.09.2022 18:02 Ответить
Думаю з того часу, як частішими стали гучно оголошені ЗАСІДАННЯ СТАВКИ ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧОГО , й почалася ця історія 😏
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10.09.2022 18:12 Ответить
бігеть москальня, балайки і "дрин-дрин" по зубах з бубнами, загублюючі..
попутні копняки не повинні відмінятися.
але щільно, дуже щільно дивитися, аналізувати і бути завжди напоготові до любої кацапської херні.
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10.09.2022 18:01 Ответить
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10.09.2022 18:03 Ответить
Але головні воїтєлі у Києві !!!!
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10.09.2022 18:16 Ответить
На Банковій сидять у глибокому бунькері
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10.09.2022 18:34 Ответить
Вже всі тарілки облизав,стратєх ху#єв? Без сопливих розберуться,коли і що брати.
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10.09.2022 18:23 Ответить
Сто Ша Гов назад вважає , що кацапів можна брати голими руками , бо для нього це , що два пальця об асфальт 😠
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10.09.2022 18:33 Ответить
Надо бы этот каскад эйфории остановить. Удержать бы теперь. И для размышления---хотя что тут думать, ох и грохнуло что то только что в Харькове! Невероятно сильно и громко. В 18--30 примерно.
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10.09.2022 18:34 Ответить
Бери, Антонина.
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10.09.2022 18:45 Ответить
Шкода, що у дивана немає коліс, а то Тоха вже давно взяв би кілька міст самотужки.
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10.09.2022 18:45 Ответить
Антошка, з'їж курочку.
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10.09.2022 19:11 Ответить
Ага, оближи курочку - він же лизоблюд
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10.09.2022 19:51 Ответить
«Каждий мніт з себя стратєга, відя бой із далєка». Ось і стратєг антошка херащенко намалювався!
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10.09.2022 19:26 Ответить
Так давай андон, вперед, "з коліс" Знову ці суки "впереди, на лихом коне" (с), і знову до чужої слави примазуються. От вже правда, що перемога має багато батьків, а поразка завжди сирота...
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10.09.2022 19:50 Ответить
Антоха взяв бакалею, зайшов за пивом та й з'їхав з коліс зовсім. Воює аж гай шумить.
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10.09.2022 20:22 Ответить
Ту стратегічну інформацію Гера вилизав з чергової тарілі! Вірте йому...
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10.09.2022 20:23 Ответить
пнх гера.. і з авакавим...армія без тебе розбиреться..
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10.09.2022 23:06 Ответить
 
 