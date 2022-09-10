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Зеленский повторил Макрону, что РФ должна вывести войска с Запорожской АЭС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном о ситуации на Запорожской АЭС, а также они обсудили ход боевых действий на украинском фронте и запрет виз для россиян.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном. Проинформировал коллегу о ходе боевых действий. Затронул вопрос запрета виз для россиян. Много времени было посвящено критической ситуации на ЗАЭС", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что "наша позиция: единственный способ обезопасить Европу от ядерной катастрофы – демилитаризация станции".

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Зеленский повторил Макрону, что РФ должна вывести войска с Запорожской АЭС 01

Напомним, в последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.

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Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию. Она прибыла туда 1 сентября. Впрочем, даже в этот день россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.

С 5 сентября на ЗАЭС работает один блок №6 для обеспечения собственных нужд станции, все внешние линии электропередачи – и основные, и резервные – повреждены.

На следующий день МАГАТЭ представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию ​​в Энергодаре.

Госатомрегулирование изучает все возможные варианты и конфигурацию работы энергоблоков ЗАЭС. В частности, рассматривается полная остановка энергоблоков. Но в условиях военных действий это не приоритетный вариант.

Читайте также: Украина поддержит предложение МАГАТЭ, если речь идет о демилитаризации Запорожской АЭС, - Зеленский
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Топ комментарии
+17
Пане головнокомадучий, Верховний, а чому про крадіжки гуманітарки владою Ви промовчали , бо там Єрмак?.А проти волонтерів роздуваєте справу- щоб від Єрмака відволікти увагу
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10.09.2022 19:09
+13
Хочеш не хочеш а доводиться вірити Швецю завдяки чому успіхи у ЗСУ - ПОВНЕ ВІДСТОРОНЕННЯ Банкової від конфіденційності на війні.
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10.09.2022 19:15
+10
Просто нужно обявить группировку захватившую ЗАЕС террористической и по международным правилам и законам войны при скором контрнаступлении ВСУ, террористов в плен не брать. Вот тогда там защевелятся крысы.
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10.09.2022 19:09
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Щось дуже довго нема вечірнього зведення нашого Генштабу...
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10.09.2022 19:01 Ответить
Лише після Зєлєнского. Перед Зєлєнскім можна тільки Подоляку. Ну і може трішки Геращенку.
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10.09.2022 19:06 Ответить
Ніколи людям на фронті, ще не написали , а Банкова ж відсторонена від військових таємниць та поточних справ на фронті . Вони сьогодні волонтерами займалися
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10.09.2022 19:11 Ответить
Хочеш не хочеш а доводиться вірити Швецю завдяки чому успіхи у ЗСУ - ПОВНЕ ВІДСТОРОНЕННЯ Банкової від конфіденційності на війні.
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10.09.2022 19:15 Ответить
Похоже, что "официально" готовили наступление на Херсон, Ермак принимал участие, все видел и слышал и куда надо докладывал, а его боты истерили по всему интернету "с Ермаком лидеры всего света разговаривают!" А в результате получилась зеркальная ситуация: перед вторжением Ермак заливал Зеленскому, что "вторжения не будет, у нас точные данные", а теперь он так же само сливал инфу на рашку: "наступление будет на Херсон, у меня точные данные!"
Лепота!
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10.09.2022 19:45 Ответить
Отак і треба заливати "дезу" кацапському кроту, а самим робити "те що треба".А д'єрмака зробити дезорієнтованим "кротом"! Щоб йому перестали довіряти його ж кацапські роботодавці!
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10.09.2022 19:53 Ответить
Рашисты должны выйти со всей территории Украины, включая Крым и выплатить репарации , военные преступники и сам путлер сидеть в клетке и ждать суд в Гааге‼️
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10.09.2022 19:21 Ответить
Макарона, га Макарона, ти тупа?
чи досі хочеш зберегти путі обличчя?
ТО ПРИВЕЗИ НАМ ЙОГО ГОЛОВУ, МИ У ФОРМАЛІНІ ТОЧНО ЗБЕРЕЖЕМО - І ОБЛИЧЧЯ І ПОТИЛИЦЮ
ДООООВГО ЗБЕРІГАТИ БУДЕМО, ПРАВДА!!!
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10.09.2022 19:03 Ответить
Здав ЗАЕС, а тепер вимагає вивести.
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10.09.2022 19:05 Ответить
Питор назначил🤡🤢, Крота ДЕРКАЧА , прекрасно зная , что тот работает на ФСБ , дурачком прикидывается , как обычно
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10.09.2022 19:24 Ответить
Підтримую Зе говори хоч з усім світом, тільки нечіпай нашу армію
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10.09.2022 19:08 Ответить
Там в рабсейском **********, на фоне бегства доброй воли рашистов мародеров, самоубийцы заявляют про нанесение серии ядерных ударов по Украине. Смотрите население рабсеи чтобы вам не насыпали в ответку лично украинцы пару десятков ракет с Точек У и Смерчей по Курской АЭС. Не говоря уже про удары Западных обладателей ЯО. Это вам не начало ядерной эры и безнаказанно попугать этой дубинкой не получится. Или хотите стать участником очередной кровавой авантюры смертельно больного *********** с миллионными жертвами среди россиян.
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10.09.2022 19:08 Ответить
звучить як в останнє попередив.
і зараз Макрон піде кацапню з Запорізької АЕС витряхувати.
- Василю, синку, а ну подивися шо там дядько Іван після пургену робить.
- а дядько Іван спочатку хутко хутко так побіг, а потів став, махнув рукою і вже пішов...
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10.09.2022 19:08 Ответить
Пане головнокомадучий, Верховний, а чому про крадіжки гуманітарки владою Ви промовчали , бо там Єрмак?.А проти волонтерів роздуваєте справу- щоб від Єрмака відволікти увагу
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10.09.2022 19:09 Ответить
Просто нужно обявить группировку захватившую ЗАЕС террористической и по международным правилам и законам войны при скором контрнаступлении ВСУ, террористов в плен не брать. Вот тогда там защевелятся крысы.
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10.09.2022 19:09 Ответить
"наша позиція: єдиний спосіб убезпечити Європу від ядерної катастрофи - демілітаризація станції". - слово демілітаризація тут у кращому разі недоречне.
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10.09.2022 19:09 Ответить
З таким же успіхом я можу повторити це своїй дружині.
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10.09.2022 19:29 Ответить
Лучший вывод парашных вояк из нашей земли выглядит так:
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10.09.2022 19:29 Ответить
А макарон що тепер командує кацапськими військами , тими що окопалися на ЗАЕС?
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10.09.2022 19:56 Ответить
Необходимо их окружить и предложить СВОБОДНЫЙ ВЫХОД (без оружия) под наблюдением международных посредников! Кто окажется, тех потом уничтожить на месте (в плен не брать)!
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10.09.2022 20:17 Ответить
"***-***-***кальник".
Пионтковский исчерпывающе охарактеризовал Зеленского.
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10.09.2022 20:20 Ответить
Взяти згодом цю групіровку на ЗАЕС в оточення.Залишити без їжі,то самі попросяться,щоб їх випустили...
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10.09.2022 20:24 Ответить
 
 