Зеленский повторил Макрону, что РФ должна вывести войска с Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном о ситуации на Запорожской АЭС, а также они обсудили ход боевых действий на украинском фронте и запрет виз для россиян.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном. Проинформировал коллегу о ходе боевых действий. Затронул вопрос запрета виз для россиян. Много времени было посвящено критической ситуации на ЗАЭС", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что "наша позиция: единственный способ обезопасить Европу от ядерной катастрофы – демилитаризация станции".

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Напомним, в последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.

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Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию. Она прибыла туда 1 сентября. Впрочем, даже в этот день россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.

С 5 сентября на ЗАЭС работает один блок №6 для обеспечения собственных нужд станции, все внешние линии электропередачи – и основные, и резервные – повреждены.

На следующий день МАГАТЭ представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию ​​в Энергодаре.

Госатомрегулирование изучает все возможные варианты и конфигурацию работы энергоблоков ЗАЭС. В частности, рассматривается полная остановка энергоблоков. Но в условиях военных действий это не приоритетный вариант.

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