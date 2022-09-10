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увольнение (2508) ВСУ (5161) Маляр Анна (408)

Призываю не публиковать непроверенную информацию об освобождении украинских городов, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала граждан не распространять непроверенную информацию о деоккупированных территориях.

"Не надо писать о каждом временно оккупированном населенном пункте, что он уже наш", - написала Маляр в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что в настоящее время в социальных сетях распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, не соответствующей действительности.

"Среди так сказать "освобожденных" в ваших постах встречаются населенные пункты, которые лишь частично контролируются ВСУ и там продолжаются бои, а есть даже такие, освобождения которых нет в планах на ближайшие дни", - пишет замминистра.

Читайте также: ВСУ освободили на Харьковщине 2,5 тыс. квадратных километров, - ISW

Маляр отметила, что говорить об освобождении городов можно только в том случае, когда населенный пункт зачищен и правоохранительными органами предприняты стабилизационные меры.

"То есть, если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем. Впереди еще могут быть бои и немало специальных мер по освобождению", - подчеркнула она, приведя пример деоккупированной ранее Балаклеи, где бойцы Вооруженных сил Украина в субботу окончательно установили в городе контроль, провели все необходимые мероприятия и подняли флаг.

Она призвала использовать только проверенную информацию от официальных военных ведомств, в частности, ссылки Офиса президента, министра и Министерства обороны, главнокомандующего ВСУ и Генерального штаба.

Читайте также: ВСУ освободили от захватчиков уже 1060 населенных пунктов Украины, - Зеленский
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Топ комментарии
+38
Ти сама перша несеш усіляку херню.
Краще розкажи, навіщи закрили усім рота, коли в полон здали Азовців.
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10.09.2022 20:31
+29
Ви знаєте приклади коли з ОПи ляпали те?
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10.09.2022 20:39
+26
Это разрешено делать только бубочке, он сильно нервничает когда блогеры до него успевают разнести информацию. Бубочка же сказал, блогеры могут говорить о неудачах, а бубочка о победах.
Хочет всем нравиться как цветочек.
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10.09.2022 20:42
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Правила форума Совет форумчан
Щось з ОПи не те ляпнули ?
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10.09.2022 20:29 Ответить
Ви знаєте приклади коли з ОПи ляпали те?
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10.09.2022 20:39 Ответить
це ще хто ? ГГ?
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10.09.2022 20:29 Ответить
Ти сама перша несеш усіляку херню.
Краще розкажи, навіщи закрили усім рота, коли в полон здали Азовців.
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10.09.2022 20:31 Ответить
Российское чеченское подразделение подверглось нападению украинских войск. Раненые и убитые. Они говорят на чеченском языке.
Похоже на Харьковскую область.

https://twitter.com/i/status/1568528027948138496
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10.09.2022 20:32 Ответить
Вторая часть https://twitter.com/i/status/1568538046072586247
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10.09.2022 20:35 Ответить
вперёд ногами надо нести )
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10.09.2022 20:41 Ответить
кадыр овцы. отбились от отары )
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10.09.2022 20:39 Ответить
****** маленько бородатых баб......
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10.09.2022 20:42 Ответить
А що ж тоді робитимуть затяті звіздоболи, сенс існування яких в інформаційному просторі полягоє в ловлі хайпу за будь яку ціну?
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10.09.2022 20:33 Ответить
Ага , поки хтось не прогундосе про це та не приїде якийсь сінєгубав підняти прапор - всі повинні мовчати і чекати найвеличнішого п#здабола.
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10.09.2022 20:33 Ответить
деякі непоодинокі неговірливі абищо особи ... кажуть що наші зайшли в ДАП ...
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10.09.2022 20:34 Ответить
може відосо-закликуно-обговорювальне-міністерство якесь зробити?
тре закликунів спитати чи згодні...
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10.09.2022 20:35 Ответить
Де єрмак набирає таких дурнуватих баб ?
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10.09.2022 20:35 Ответить
У лісі з корабельними соснами
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10.09.2022 20:56 Ответить
Із шоу "стосується кожного".
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10.09.2022 21:23 Ответить
"Сунемся до кожного"
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10.09.2022 21:50 Ответить
voobshe to MO nedajut nijakih novin - tomu ljudi ishut i nahodjat informaciju dazhe u vragov....ce nenormaljnaja situacija....
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10.09.2022 20:38 Ответить
Дійсно. Що за фігня? Тільки найвеличніший може прогундосити з телевізора про перемоги!
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10.09.2022 20:38 Ответить
Схоже на те. Тому що іншого сенсу позатикати роти соцмережам, ( що саме собою смішно), нема.
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10.09.2022 20:54 Ответить
Не відбирайте хліб у гундосика - відосика.
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10.09.2022 20:58 Ответить
для начала люсю, ********** вашу, на цепь посадите......
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10.09.2022 20:38 Ответить
Все правильно, як казав пан Бутусов, перемоги повинні бути реальними, а не вигадиними
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10.09.2022 20:39 Ответить
В твіттері взагалі ЗСУ якийсь зерграш кацапні влаштувало і вже на донеччину ломанулись... Не знаю, наскільки це все правда, чи це просто вкид. Неперевірену і не підтверджену інфу краще не розповсюджувати.
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10.09.2022 20:55 Ответить
Першому зашити писок треба - зеуйопкові!
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10.09.2022 21:24 Ответить
Читаючи цю чувіху, ще раз впевнююсь - мав місце ексцес виконавця: такий памп і для військового керівництва став сюрпризом
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10.09.2022 20:40 Ответить
Ну якщо про звільнення українських міст писати не треба, то про звільнення ніби-то російських не заборонено. Ходять чутки, що Збройні сили України вже звільняють, окуповане Москвою, історично українське місто Бєлгород....
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10.09.2022 20:41 Ответить
krasivo goritj
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10.09.2022 20:43 Ответить
Это разрешено делать только бубочке, он сильно нервничает когда блогеры до него успевают разнести информацию. Бубочка же сказал, блогеры могут говорить о неудачах, а бубочка о победах.
Хочет всем нравиться как цветочек.
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10.09.2022 20:42 Ответить
Авжеж про перемоги має гундосий боневтік на білому д'єрмаку гундосити. Іншим зась!
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10.09.2022 20:45 Ответить
Я сама після публікацій тут подивилась карту. Половина бажання, а не реально. Так що Маляр права. До речі і вона нормальна.
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10.09.2022 20:47 Ответить
"Не треба писати про кожен(??) тимчасово окупований населений пункт, що він вже наш" - це нормальна фраза?
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10.09.2022 20:55 Ответить
Да,для женщин это норма.
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10.09.2022 21:17 Ответить
Кукурікай на лавці з бабами під сємачкі! Вона така "нормальна", як шизоїд, якого 73% випхали на крісло!
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10.09.2022 21:26 Ответить
Она полная марионетка без стыда и совести‼️Перед войной , брехала ,что они не видят увеличение войск рашистов‼️После брехни ,веры нет‼️
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10.09.2022 23:50 Ответить
Ну і до чого ці заклики?
Народ в нас не тупий і розрізняє офіційну інформацію і писанину в телеграмі.
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10.09.2022 20:48 Ответить
Там в ОП самі ще не знають що робиться, тому що ЗСУ розвели ОПівських кротів наче котенят. Через те ОПівські д'єрмаки зараз бісяться!
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10.09.2022 20:51 Ответить
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10.09.2022 20:51 Ответить
та дайте вигнати їх з Донбасу та Криму. Хоча, якщо раша всю росгвардію на нашій землі положить, то може бути.
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10.09.2022 21:12 Ответить
я раньше не спал по портивоположной причине. Они так быстро наступали, что боялся проснуться, а они тебе в дверь стучат и танк под забором стоит....как вспомню.....
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10.09.2022 23:07 Ответить
Освобождение мавзолейной Мацковии состоится позже...когда народец -уродец станет Народом....примерно лет через...100,а сегодня КГБшный концлагерь путлера работает в режиме Лебединого озера....
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10.09.2022 20:51 Ответить
"Не треба писати про кожен тимчасово окупований населений пункт, що він вже наш" Джерело: https://censor.net/ua/n3366321

А шо так? Найвеличнішого боневтіка потім буде важко причепити до перемог ЗСУ?
Чи ви там зараз рахуєте кількість втрат, а за результатом підрахунків вирішите: дозволяв та очолював ці операції боневтік чи ні?

Я більше вірю дописам тих, хто там чи поруч, а ніж вашій кодлі.
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10.09.2022 20:54 Ответить
Виникає одне питання - народ від перемог ЗСУ радіє, то й сповіщає про це, а влада що не задоволена чимось?
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10.09.2022 20:55 Ответить
Таке враження, що так.
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10.09.2022 20:56 Ответить
Так вони ж ували усе здати за 2 доби. А тут таке.....
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10.09.2022 21:01 Ответить
ЗСУ увійшли до Шебекіно Бєлгородської області, вкрали техніку ЗС рф і повернулися на Харківщину, - російські пропагандисти
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10.09.2022 20:56 Ответить
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10.09.2022 21:05 Ответить
У курській сутички з росгвардію,певно війська з України тікають додому,а росгвардія вирішила не пропускати,тепер у РФ громадянська війна.
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11.09.2022 00:55 Ответить
Директор ОАО "ДНР" звільнився.
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10.09.2022 20:57 Ответить
Злые языки кажуть,шо рабZeянская разведка получила данные о поставках ракет в Украину из США и Британии,которые дюже гарно мочат в сортире Шариковых на 🦍🦍путлера...та брешуть люди...нема у Байдена та Джонсона таких ракетів... один металобрухт часів Першої Світової...
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10.09.2022 21:04 Ответить
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10.09.2022 21:06 Ответить
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10.09.2022 21:11 Ответить
Так пісня насправді в тему, тут і про плешивого маніяка і про кордон про парочку кинутих на призволяще простих і молодих рєбят... https://www.youtube.com/watch?v=UXDSafKvy0A
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10.09.2022 21:30 Ответить
Він з Зеленого Клину, троха далеко...
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10.09.2022 21:30 Ответить
Кончена OFF
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10.09.2022 21:07 Ответить
.
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10.09.2022 21:11 Ответить
Коротше. Всім заткнутись і мовчати. Переможні новини має право оголошувати і приймати поздоровлення тільки генералісумус Боневтік. Вони думають це допоможе народу забути про підготовку до шашличків.
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10.09.2022 21:12 Ответить
Серега Гайдай и пишет, из слуг народа. А вообще это бесполезно. Тупо нереально. Значит, будем вводить противника в заблуждение и разгонять панику. Пишут вражины, что мы уже в Донецк зашли.
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10.09.2022 21:12 Ответить
Йди лісом,маляр.
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10.09.2022 21:14 Ответить
Лермонтов поспорил с Пушкины ,что срань рабZeянская просрала войну Наполеону...в спор вмешался Толстой и каже...чуваки..., Наполеон проиграл только битву...при Ватерлоо ..о какой паБеде Мацковии вы правду матку чешете?
Пушкин каже,.. про Минск,Можайск, Бородино,Смоленск, Москву ...рабZeя пабидила...западные историки брешуть...
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10.09.2022 21:30 Ответить
Не можна забирати " хліб" у найвеличнішого,тількі він і абдристович має право знімати відосіки про перемоги.Якщо якийсь населений пункт ще не під нашим контролем то для орків це точно не є таємницею.Яким чином лописи в соцмережах можуть зашкодити нашим військовим?Не можна писати про переміщення ЗСУ.
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10.09.2022 21:33 Ответить
Краще раскажіть, як,чому і навіщо стала зам міністра оборони ?
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10.09.2022 21:40 Ответить
Цензозор перетворився на помийку
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10.09.2022 21:44 Ответить
Загалом ЗСУ захопили весь Донбас, але про це не слід розголошувати, щоб у Москві не дізналися.
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10.09.2022 22:16 Ответить
Закликаємо не брехати, але Ви пані особисто і Ваші коллеги з ОПи постійно брешуть і нічого. Чи Ви бажаєте, щоб гарні новини озвучував тільки Боневтік? Не вийде, надворі 21 століття і прогрес - інтернет і повідомляти мають ті, хто звільняє ці міста і села, а не ті, що в бункері.
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10.09.2022 22:52 Ответить
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11.09.2022 00:07 Ответить
 
 