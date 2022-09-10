Призываю не публиковать непроверенную информацию об освобождении украинских городов, - Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала граждан не распространять непроверенную информацию о деоккупированных территориях.

"Не надо писать о каждом временно оккупированном населенном пункте, что он уже наш", - написала Маляр в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что в настоящее время в социальных сетях распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, не соответствующей действительности.

"Среди так сказать "освобожденных" в ваших постах встречаются населенные пункты, которые лишь частично контролируются ВСУ и там продолжаются бои, а есть даже такие, освобождения которых нет в планах на ближайшие дни", - пишет замминистра.

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Маляр отметила, что говорить об освобождении городов можно только в том случае, когда населенный пункт зачищен и правоохранительными органами предприняты стабилизационные меры.

"То есть, если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем. Впереди еще могут быть бои и немало специальных мер по освобождению", - подчеркнула она, приведя пример деоккупированной ранее Балаклеи, где бойцы Вооруженных сил Украина в субботу окончательно установили в городе контроль, провели все необходимые мероприятия и подняли флаг.

Она призвала использовать только проверенную информацию от официальных военных ведомств, в частности, ссылки Офиса президента, министра и Министерства обороны, главнокомандующего ВСУ и Генерального штаба.

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