Передача Украине танков и самолетов – это политическое решение, его еще нет, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина с первых дней российского вторжения поднимает перед партнерами вопросы передачи украинской армии танков и самолетов. Впрочем, это политическое решение, и оно до сих пор не принято.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Что будет в качестве боевого танка и основного боевого самолета на вооружении украинской армии - это политическое решение еще не принято. И, конечно, эта дискуссия идет каждый день на моем уровне с моими коллегами, на уровне министров иностранных дел, руководителей правительства и на самом высоком топ-уровне", - отметил министр.
Он объяснил, что западные партнеры прагматично и сознательно смотрят на этот вопрос. Во-первых, им надо понимать, есть ли эта техника у них на складах в достаточном количестве и не изменит ли это уровень обороноспособности их вооруженных сил.
"Я вам скажу, что 20 лет назад в Бундесвере, если я не ошибаюсь, было 26 бригад. За 20 лет они уменьшились до шести. На 20 бригад из-за своего миротворческого они сократили свои вооруженные силы", - отметил чиновник.
Резников добавил, что по такому же критерию принимается решение о предоставлении Украине систем HIMARS либо MLRS. "Они считают их количество, количество ракет к ним, боеприпасов, чтобы давать нам и мы были эффективны, но чтобы они не потеряли свою боеспособность", - объяснил он.
Еще один критерий - техническое состояние техники, в частности, самолетов. В качестве примера он привел самолеты Thunderbolt. Хотя они мощные и способны уничтожать танковые колонны, это все же медленные самолеты прошлого поколения. "И риск, что в воздухе он не сможет противостоять истребителям врага, очень велик. Во-вторых, о них давно не заботились, они сняты с вооружения, а значит, что они технически не готовы", - объяснил министр.
В то же время, западные партнеры не могут отдать Украине самолеты 5-го поколения, поскольку есть риск попадания этой техники к врагу.
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Похоже на Харьковскую область.
https://twitter.com/i/status/1568528027948138496
КАПРАЛ ЄНОТ, ВАШ ВИХІД!
ДЕ Ж МИ ЇХ ХОВАТИ БУДЕМО, ЯК РАША НЕ ЗАБЕРЕ НА ОБМІН?
ну тіпо втопилися при спробі втечі...
24 канал
тільки тобі довіра...
бадьоро так, по зеленому з жартами і ги-ги...
самим не соромно?
Цей же сам вилазить і розказує що в нас є чого нема
Не набагато швидші Су-25 поза-поза-поза минулого покоління якось виконують бойові завдання не маючи і 1% тієї зброї, яко доступна Тандерболту.
Четвірка А-10 надіяла б не менше шороху ніж усі HIMARS, просто починати готувати персонал для цього потрібно було ще у березні.
Дебил, кто тебе сказал, что штурмовик может противостоять истребителю? В прикрытие штурмовикам истребители, как раз и придаются. Ты наверно всю войну проспал. Вот это министр! Монстр, а не министр! Неудивительно, что тебе нихера не дают. Бо работать надо, а не про спутники, в которых ты разбираешься, как свинья в ананасах, статьи строчить для придворного волонтера!