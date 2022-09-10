Минобороны на год отсрочило постановку женщин на военный учет: спите спокойно, воспитывайте детей, - Резников
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Министр обороны Алексей Резников подписал распоряжение об отсрочке постановки на военный учет женщин до 1 октября 2023 года.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос подхода к мобилизации и ограничениям, исключениям (в развитие предписаний Конституции, что все имеют конституционную обязанность защиты страны) - они регулируются законом. Украинский парламент принял закон, который должен это регулировать. Согласно предписаниям этого закона, есть полное гендерное равенство: военнообязанными считаются все граждане Украины, женщины и мужчины. Особенности – какие профессии нужны Генштабу, менее нужны – регулируются подзаконными актами, могут быть постановлениями правительства, а далее Генштаб формулирует саму потребность: сколько радистов, врачей, санитарок, поваров нужно, еще какие-то профессии. Они определяют это и говорят. Мы увеличились с 261 тысяч до 700 тысяч (речь идет о численности армии - Ред.) - нужно увеличить количество врачей, санитарок, медсестер или медбратов и т. д. И приказом министра обороны эта потребность Генштаба определяется.
Помните, были истории, сколько будет таких профессий, больше, меньше, уже полтора года от принятия закона прошло. Во исполнение предписаний закона Минобороны с Генштабом действовали. И с 1 октября должна была бы эта отсроченная история на реализацию закона работать, все девушки и женщины должны были быть обязанными. Но тогда мы еще с Генштабом определили перечень профессий, которые точно им нужны, а остальные – не обязательны.
И мы предложили им идею: а давайте в принципе пойдем навстречу женщинам и скажем: они идут в армию на добровольных началах, по другим профессиям, хотят – пусть идут и служат. Я знаю даже несколько народных депутаток, которые добровольно ушли и служат в ССО сегодня, это их желание.
Но почему-то состоялась сначала дискуссия, нашлись другие народные депутаты, которые как раз за гендерное равенство, с уважением отношусь к их позиции, они говорят, что не надо этой добровольности, и этот законопроект снялся. А у женщин как раз вопрос: так я теперь тоже не могу ехать за границу, я должна справку брать из центра комплектации, потому что я такая же обязанная как мужчины?
Чтобы снять эту напряженность, я подписал внесение изменений в этот приказ и изменил дату вступления его в действие, пока не будет первого октября этого "закрытия границ". Мы отсрочили на год, условно говорим, это будет 1 октября 2023 года.
Но мы все же настаиваем, что депутатам ВР нужно определиться и сказать: может ли быть гендерное неравенство в пользу женщин в данном случае, дадим ли им добровольную основу воевать, кроме отдельных, возможно, специфических профессий. Это в первую очередь медицина, связь – по определению Генштаба.
Меня порадовал Александр Завитневич, глава профильного комитета, что они на комитете большинством голосов в первом чтении поддержали изменения в законопроект о введении этого догмата добровольности для женщин.
Поэтому пока наш парламент будет определяться в своих политических дискуссиях, искать политический консенсус, надеюсь, что к 8 марта они определятся, чтобы это не было "подарком". Мы пока в пределах моей компетенции и полномочий отсрочили. Поэтому я хочу передать женщинам, которые не хотят добровольно идти служить: спите спокойно, воспитывайте детей, поддерживайте своих мужей, сыновей. А женщинам, девушкам, которые служат, – огромное спасибо", - пояснил Резников.
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Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Так вот господин министр,вы нарушаете эту статью Конституции.Добровольность для женщин это привилегия,обязательность для мужчин это ограничение по признакам пола. Для любителей юрисприденции напомню,что Конституция имеет высшую юрид.силу и это закон прямого действия,т.е.он отменяет все приказы,указы,законы и др.нормативные акты,которые ему противоречат. Так,что зеленые в очередной раз плевали на Конституцию