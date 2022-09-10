Я серьезно ошибся, когда говорил, что Путин не будет бомбить украинские города. Я не верил, что они настолько "конченые", - Резников

Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему не верил в возможность бомбардировки украинских городов войсками РФ.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мне не стыдно сказать, что я высказывал серьезное предположение, с которым я серьезно ошибся, когда говорил, что я не верю, что Путин будет бомбить украинские города. И я говорю, что я ошибся, потому что я не верил, что они настолько "конченые" в том "оркостане", что они настолько будут взбешены и раздражены, что украинцы, особенно русскоязычная часть населения на востоке Украины – Харьковщина, Волноваха, Мариуполь – не будут их встречать с цветами, а будут сопротивляться.

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Их настолько это разозлило, что это реальная месть сегодня Харькову, что они продолжают его уничтожать "Градами", "Смерчами" и так далее. Поэтому это было мое ошибочное предположение и я на этом закончил", - рассказал Резников.