Я серьезно ошибся, когда говорил, что Путин не будет бомбить украинские города. Я не верил, что они настолько "конченые", - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему не верил в возможность бомбардировки украинских городов войсками РФ.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Мне не стыдно сказать, что я высказывал серьезное предположение, с которым я серьезно ошибся, когда говорил, что я не верю, что Путин будет бомбить украинские города. И я говорю, что я ошибся, потому что я не верил, что они настолько "конченые" в том "оркостане", что они настолько будут взбешены и раздражены, что украинцы, особенно русскоязычная часть населения на востоке Украины – Харьковщина, Волноваха, Мариуполь – не будут их встречать с цветами, а будут сопротивляться.
Их настолько это разозлило, что это реальная месть сегодня Харькову, что они продолжают его уничтожать "Градами", "Смерчами" и так далее. Поэтому это было мое ошибочное предположение и я на этом закончил", - рассказал Резников.
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Когда случайные пассажиры у власти...то жди беды и гигантомании по имени вылыкэ будивныцтво...,перепрошую...Крадивныцтво...
Зелена команда (а він її частина) робила все щоб Україна не вистояла цю навалу 24 числа і "я помилився тут ні до чого", все він знав.
i так у всiх некомпетентних ЗеБiлiв.
їм нiколи не бувае соромно, бо атрофована совiсть, мораль, сором, гiднicть, присутня лише
хуцпа.
@Hon_J_Dredd
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8 год
Якщо чиновник такого рангу допускає такі "помилки", то у країнах цивілізованого світу він йде у відставку. Якщо ж такі "помилки" тягнуть за собою настільки страшні наслідки, як в Україні, то такого чиновника дуже довго возять на допити. Вірю-не вірю, в ігри загрався, *****